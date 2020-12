Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom in der Champions League

Der BVB empfängt heute Lazio Rom - ab 21:00 Uhr geht es in Dortmund rund. Wie wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen / gezeigt?

5. Spieltag in der , der BVB bekommt es am Mittwoch mit dem stärksten Gruppengegner zu tun: tritt im Signal-Iduna-Park an. Anstoß ist heute um 21:00 Uhr.

Lazio Rom ist das einzige Team, welches in dieser Saison der Champions League dem BVB eine Niederlage bescheren konnte: Am 1. Spieltag verloren die Schwarz-Gelben mit 1:3 in Rom.

Das soll heute nicht passieren, allerdings läuft nicht alles rund bei : Zuletzt gab es eine überraschende 1:2-Niederlage zuhause gegen den , nach dem Spiel war Trainer Lucien Favre unzufrieden mit seinem Starstürmer Erling Haaland.

Berappelt sich heute der BVB oder folgt die nächste Niederlage gegen Lazio Rom? Goal klärt in diesem Artikel auf, ob das Spiel im TV oder LIVE-STREAM übertragen wird und zeigt alles, was sonst noch zur Übertragung der Champions League relevant ist.

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) - Lazio Rom Wettbewerb Gruppe F | Champions League | Gruppenphase Spieltag 5. Spieltag Datum Mittwoch, 2. Dezember 2020 | 21:00 Uhr Ort BVB Stadion Dortmund, eigentlich Signal Iduna Park | Dortmund Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz |

Quelle: imago images / HochZwei/Syndication

Champions League am Mittwochabend: Seit Jahren freuen sich Fußballfans auf der ganzen Welt jede Woche aufs Neue auf diese Anstoßzeit, und auch heute wird wieder eine hochklassige Begegnung um 21:00 Uhr angepfiffen.

Zur Übertragung des Spiels BVB - Lazio Rom gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Traditionell fangen wir mit der schlechten Nachricht an: Die Partie der Champions League wird nicht im Free-TV übertragen.

Keiner der zahlreichen Fernsehsender, die frei empfangbar sind, hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Und der Streamingdienst DAZN, der einen kostenlosen Probemonat anbietet, zeigt das Spiel nur zeitversetzt ab 0:00 Uhr.

Wo läuft heute Fußball LIVE? DAZN und Sky übertragen die Champions League

Wie ist es also möglich, das Spiel LIVE und in voller Länge zu sehen? Damit kommen wir zur freudigen Nachricht: Der Fernsehsender Sky hält die Rechte an der Begegnung und überträgt das Spiel auf Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD!

Da Sky ein kostenpflichtiger Sender ist, also ein Fernsehsender, für welchen man bezahlen muss, müsst ihr das Sport-Paket buchen, um die Champions League zu verfolgen. Alles weitere zu den unterschiedlichen Paketen und Preisen ist auf der Website von Sky zu finden.

Kai Dittmann kommentiert BVB gegen Lazio Rom: Die Sky-Übertragung der Champions League

Sechs hochklassige CL-Partien: Sky zeigt alle Spiele in der Konferenz

Die Übertragung des Einzelspiels ist nicht die einzige Möglichkeit, um BVB - Lazio Rom zu verfolgen: Wenn ihr einmal das Sport-Paket gebucht habt, könnt ihr ganz einfach die Konferenz verfolgen.

In dieser werden auch die Begegnungen gezeigt, für die Sky keine Einzelspiel-Rechte hat. So könnt ihr die Spiele verfolgen, ohne den kostenlosen Probemonat von DAZN benutzen zu müssen.

Jede Menge Fußball LIVE: Die Sky-Konferenz heute im Überblick

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung : 20:55 Uhr

: 20:55 Uhr Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Moderator : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Erik Meijer und Dietmar Hamann

: Erik Meijer und Dietmar Hamann Begegnungen mit Kommentator : Borussia Dortmund - Lazio Rom | Kommentar: Frank Buschmann - | Jonas Friedrich - | Martin Groß - | Holger Pfandt Ferencvaros Budapest - | Jörg Dahlmann Club Brügge - Zenit St. Petersburg | Marcel Meinert

:

Quelle: Getty Images

Wie fast jeder andere Fernsehsender hat es auch Sky geschafft, sein Programm parallel zum Fernsehen ins Internet auszulagern. Dafür hat sich der kostenpflichtige Sender zwei Möglichkeiten überlegt, die allerdings ebenfalls nicht kostenlos sind.

BVB - Lazio heute im LIVE-STREAM sehen dank Sky Go: Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Sky Go ist für die Fans, die bereits ein Paket oder Abonnement bei Sky gebucht haben. Bei Sky Go kann man sich ganz einfach anmelden und daraufhin auf die Inhalte zugreifen, die einem am Fernseher ebenfalls zur Verfügung stehen würden.

Mit dem Sky Ticket BVB (Borussia Dortmund) gegen Lazio Rom im LIVE-STREAM verfolgen: Kein Sky-Kunde? Kein Problem!

Wenn ihr kein Sky-Abonnement abgeschlossen habt und auch nicht vorhabt, langfristig Geld an den Pay-TV-Sender zu bezahlen, gibt es eine einfache Möglichkeit: Mit dem Sky Ticket schaltet ihr für kurze Zeit die Inhalte frei, die ihr bucht - und müsst nur dafür bezahlen.

Bei beiden Möglichkeiten ist die Konferenz ebenfalls zu sehen. Wenn euch also das Dortmund-Spiel zu langweilig wird, könnt ihr einfach den Stream wechseln und zur Konferenz schalten.

Quelle: imago images / LaPresse

