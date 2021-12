Fußball heute live: Die Bundesliga am Mittwoch im TV und LIVE-STREAM sehen

Der erste Teil der englischen Woche ging am gestrigen Dienstag über die Bühne, nun widmen wir uns dem Mittwoch und damit gleichzeitig dem Abschluss des Spieltages, ehe es am Wochenende weitergeht.

Fünf Spiele stehen heute auf dem Programm. Unter anderem kommt es zwischen dem BVB und Greuther Fürth zum Duell der Gegensätze und die kriselnden Gladbacher empfangen Eintracht Frankfurt.

Englische Woche in der Bundesliga! GOAL liefert Euch hier alle Informationen zur Übertragung der heutigen Mittwochspartien im TV und LIVE-STREAM.

Fußball heute live am Mittwoch, 15. Dezember 2021: Die Spiele in der Bundesliga

18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt 20.30 Uhr BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth 20.30 Uhr Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim 20.30 Uhr Union Berlin vs. SC Freiburg 20.30 Uhr FC Augsburg vs. RB Leipzig

Fußball heute live im TV: So wird die Bundesliga am Mittwoch übertragen

Der BVB, Bayer Leverkusen und auch RB Leipzig zählen zu den Teams, die am heutigen Mittwoch in der Bundesliga an den Start gehen. Insgesamt stehen fünf Spiele zum Abschluss des Spieltages auf dem Programm.

Ihr wollt das nicht verpassen? Dann seid Ihr hier genau richtig, denn wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung der Partien im TV und LIVE-STREAM. Wie und wo, erfahrt Ihr nachfolgend.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die Bundesliga am Mittwoch?

Die treuen Bundesliga-Fans werden es bereits wissen. Für alle anderen kommt hier die Info: Die englische Woche ist exklusiv auf Sky zu sehen.

Während es am Wochenende zu einer Verteilung zwischen den Rechteinhabern kommt, ist Sky unter der Woche die einzige Adresse für Euch.

Der Pay-TV-Sender übertrug bereits am Dienstag alle vier Partien, am Mittwoch sind es ebenfalls alle - fünf an der Zahl. Das Duell zwischen Gladbach und Frankfurt läuft ab 18.30 Uhr als Einzelspiel, alle anderen Partien laufen parallel. Das bedeutet: Ihr könnt die restlichen vier Partien ebenfalls einzeln oder in der Konferenz verfolgen.

Ihr fragt Euch, was Ihr dafür benötigt? Es ist relativ einfach: Ein Abo bei Sky und den dazugehörigen Receiver! Angebote, Preise und Programme - hier findet Ihr alle Informationen und die Antworten auf Eure Fragen!

Fußball heute live im TV bei Sky: So seht Ihr die Bundesliga am Mittwoch

Fünf Partien erwarten uns am heutigen Mittwoch. Wie bereits erwähnt, läuft eine Partie bereits um 18.30 Uhr, die restlichen Begegnungen starten zwei Stunden später um 20.30 Uhr.

Einzelspiele oder Konferenz - Ihr entscheidet, was Ihr sehen wollt. Denn Sky hat mehrere Kanäle im Angebot, was Euch erlaubt, zwischen den Partien hin und her zu schalten oder eben alles auf einen Schlag zu sehen.

Nachfolgend liefern wir Euch eine Übersicht über alle Spiele und die jeweiligen Sky-Kanäle.

Begegnung Anpfiff Übertragender Fernsehsender Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt Mittwoch, 18.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 6 (HD) BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth Mittwoch, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim Mittwoch, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Union Berlin vs. SC Freiburg Mittwoch, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 4 (HD) FC Augsburg vs. RB Leipzig Mittwoch, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 5 (HD)

So seht Ihr die Bundesliga am heutigen Mittwoch LIVE - die Sky-Konferenz:

Fünf Partien, fünfmal Spannung im Titelrennen und im Abstiegskampf. Ihr wollt bei allen Duellen stets auf dem Laufenden bleiben und nichts verpassen, ohne dabei hin und her schalten zu müssen? Dann lautet das Stichwort Konferenz, nämlich die berühmte Sky-Konferenz, die Ihr auch von den Spielen am Wochenende kennt.

Damit verpasst Ihr keine Tore, strittigen Aktionen oder andere nennenswerte Szenen aus allen Partien in Echtzeit. Dort, wo gerade ein Tor fällt oder etwas passiert, schaltet die Konferenz umgehend hin. Ansonsten sind alle Stadien in regelmäßigen Abständen in der Schaltung zu sehen. Los geht's um 20.25 Uhr. Dort seht Ihr alle Partien bis auf das Duell der Gladbacher gegen Frankfurt, das bereits um 18.30 Uhr als Einzelbegegnung startet.

Voraussetzung hierfür? Ebenfalls ein Sky-Abo.

Sky-Konferenz am Mittwoch Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: BVB (Borussia Dortmund) - Greuther Fürth

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

Union Berlin - SC Freiburg

FC Augsburg - RB Leipzig

Fußball heute LIVE: So wird die Bundesliga am Mittwoch im LIVE-STREAM übertragen

Mittwochabend und Ihr seid zufälligerweise nicht auf Eurer Couch und könnt die Bundesliga nicht bequem von zuhause aus verfolgen? Kein Problem, denn Sky gibt es auch für unterwegs - per LIVE-STREAM.

Mit Sky Go und Sky Ticket seht Ihr die Bundesliga auch außer Haus! Die Streams sind auf allen gängigen mobilen Endgeräten empfangbar. Die Übertragung ist dabei identisch zum TV-Programm.

Was Ihr hierfür benötigt? Bei Sky Go ebenfalls ein Abo, bei Sky Ticket nicht. Und nicht zu vergessen: Die jeweilige App! Alle weiteren Infos findet Ihr weiter unten. Streaming-Optionen, Download-Links für die Apps und Rahmenbedingungen - wir haben alles für Euch zusammengefasst!

Fußball heute live: Sky Go und Sky Ticket - so seht Ihr die Bundesliga am Mittwoch im LIVE-STREAM

Variante 1 Sky Go Ohne Zusatzkosten

Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Sky Go als kostenlose App im: Play Store App Store

Mit korrekten LogIn-Daten anmelden

Passenden LIVE-STREAM auswählen Variante 2 Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Sky Ticket als kostenlose App im: Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Fußball heute live: Die Bundesliga-Highlights vom Mittwoch auf DAZN sehen

