Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)

Im DFB-Pokal spielen heute Borussia Mönchengladbach und der BVB (Borussia Dortmund) gegeneinander. So wird das Spiel heute live gezeigt / übertragen.

Im DFB-Pokal wird es in dieser Saison einen neuen Sieger geben, das steht nach dem frühen Ausscheiden des FC Bayern München schon fest. Heute duellieren sich Borussia Mönchengladbach und der BVB (Borussia Dortmund) um 20.45 Uhr im Viertelfinale.

Das Kuriose an der Partie im Borussia-Park ist die Trainerkonstellation, denn Gladbachs Coach Marco Rose wird zur neuen Saison in Dortmund das Zepter schwingen, während der aktuelle BVB-Chefanweiser Edin Terzic sein Co-Trainer werden wird.

Heute aber geht es einzig und allein um das Halbfinale des DFB-Pokals und der Fußball steht im Vordergrund.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen. Wir verraten Euch, wo die vollen 90 Minuten heute übertragen werden.

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Übersicht

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Dienstag | 02.03.2021 (heute) Wettbewerb DFB-Pokal | Viertelfinale Anstoß 20.45 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Borussia-Park | Mönchengladbach

Fußball heute live im TV sehen: So läuft Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)

Die Frage aller Fragen bei den Fußballspielen unter der Woche ist, wo denn das Duell live im TV gezeigt / übertragen wird. Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) gibt es heute Abend gleich auf zwei verschiedene Art und Weisen zu sehen, nämlich live im Free-TV und auch im Pay-TV.

Goal stellt Euch beide Optionen ausführlich und detailliert vor und bringt Euch die Übertragung nahe.

Fußball heute live im TV bei der ARD sehen: Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos

Im Ersten Deutschen Fernsehen kommt das DFB-Pokal-Spiel Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos im Fernsehen. Das Free-TV wird von der ARD heute vertreten.

Die Übertragung im TV beginnt bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff zum Spiel Gladbach vs. BVB.

Sender : Das Erste

: Das Erste Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

der Übertragung: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderation: Alexander Bommes

Eine zweite Option, die vollen 90 Minuten heute live im TV zu sehen, bietet Sky. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung dort.

Fußball heute live im TV bei Sky schauen: Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im Pay-TV

Sky ist ein Pay-TV-Sender, der die meisten Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals in der Saison 2020/21 hält. Sky zeigt jedes einzelne Spiel der DFB-Pokal-Spielzeit live und in voller Länge im Fernsehen.

Normalerweise überträgt Sky auch alle Spiele, die parallel laufen, in der Konferenz. Da aber heute das andere Viertelfinale zwischen Regensburg und Werder Bremen abgesagt wurde, ist auf Sky einzig und allein das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im Pay-TV zu sehen.

Sender : Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 3 (HD)

: Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 3 (HD) Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

der Übertragung: 20.30 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Um bei Sky Fußball heute live sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Dieses bekommt Ihr mit einer Neuanmeldung auf der Sky-Homepage.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im Netz sehen

Wenn Ihr die vollen 90 Minuten von Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im Fernsehen nicht anschauen könnt oder wollt, dann besteht auch die Option, Fußball heute im LIVE-STREAM anzuschauen.

Fußball heute im LIVE-STREAM der ARD: So läuft Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) noch

Das Erste hat die Übertragungsrechte für Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Fernsehen, zeigt das Duell der beiden Borussen aber auch im kostenlosen LIVE-STREAM.

Bei diesem wird dasselbe Bild ausgestrahlt wie live im Fernsehen. Die Übertragung im LIVE-STREAM ist kostenlos.

Fußball heute im LIVE-STREAM von Sky Go oder Sky Ticket: Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)

Wenn Ihr Fan der Übertragungen des Pay-TV-Senders Sky seid, dann könnt Ihr Euch Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) auch im LIVE-STREAM der beiden Portale Sky Go und Sky Ticket anschauen.

Sky Go zeigt das DFB-Pokal-Viertelfinale für alle Kunden von Sky, Sky Ticket könnt Ihr abonnieren, ohne ein Langzeitabo bei Sky zu benötigen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Gladbach vs. BVB und die Übertragung des DFB-Pokals

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Gladbach vs. BVB und der Pokal-Vorbericht

Trainer Marco Rose will gegen seinen künftigen Arbeitgeber Borussia Dortmund den Titeltraum von Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal am Leben erhalten. Aber auch für den BVB steht viel auf dem Spiel.

Mönchengladbach (SID) Marco Rose nahm einen Schluck aus der Wasserflasche und kratzte sich am Bart. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach demonstrierte Gelassenheit, doch eine gewisse Anspannung konnte er nicht verbergen. "Es geht in keiner Weise um Marco Rose, es geht um die Mannschaft. Ich brauche jedes Korn an Energie, um hier die Situation zu meistern", sagte der leicht genervte Rose vor dem brisanten Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen seinen künftigen Arbeitgeber Borussia Dortmund, und er versicherte: "Es war nicht mein Ansinnen, für Unruhe zu sorgen."

Doch seit der Wechsel des 44-Jährigen im Sommer zum BVB öffentlich wurde, ist die Situation in Mönchengladbach emotional aufgeladen. Die Fan-Seele kocht. "Es geht nicht um den Abschied, es geht um einen Titel", sagte Rose. Das Drumherum sei vor der Begegnung am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) "nicht so wichtig". Er empfinde den gleichen Druck, den er immer empfinde, "weil wir ein wichtiges Spiel vor der Brust haben".

Es ist eines der wichtigsten Spiele in Roses eineinhalbjähriger Amtszeit am Niederrhein. Die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit dem DFB-Pokal-Sieg 1995 ist riesig, mit einer Niederlage gegen Dortmund wäre auch die letzte realistische Chance dahin. "Wir kämpfen mit allem, was wir haben, um den Einzug ins Halbfinale", versicherte Rose und betonte: "Wir können Dortmund an einem guten Tag schlagen."

Das hat der fünfmalige deutsche Meister am 22. Januar beim 4:2-Heimsieg in der Bundesliga bewiesen. Es war aber der letzte gute Tag. Danach folgten sechs Spiele ohne Sieg und die Ankündigung von Roses Abschied. Platzt der Titeltraum ausgerechnet gegen den BVB, dann ist auch eine vorzeitige Trennung von Rose zumindest denkbar.

Die besondere Konstellation will auch der Gegner ausblenden. "Es spielt nicht Marco Rose gegen Edin Terzic. Es spielt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Und wir wollen als BVB in die nächste Runde einziehen", sagte BVB-Trainer Terzic, der im Sommer hinter Rose wieder ins zweite Glied rücken wird. Ein Problem hat der 38-Jährige damit offenbar nicht. Rose sei schließlich "ein sympathischer Kerl, der sehr guten Fußball spielen lässt".

Guten Fußball zeigte zuletzt auch Dortmund bei drei Pflichtspielsiegen in Serie. Daher könne die Mannschaft "guten Gewissens und mit großem Selbstvertrauen" in den Pokal-Showdown gehen, merkte Sportdirektor Michael Zorc an. Der Pokal sei schließlich "der einfachste Weg, um in Richtung Titel zu schauen".

Auch in Dortmund will man mal wieder etwas in den Händen halten. Seit dem Abgang von Jürgen Klopp war der Pokalsieg 2017 unter Thomas Tuchel der einzige große Titel. Im Borussia-Park muss der BVB beweisen, "dass wir wirklich einen Schritt weiter sind", sagte Mats Hummels.

Die Personallage ist bei beiden Klubs entspannt. Doch während sich Rose wie immer im Pokal auf Torhüter Tobias Sippel festlegte, ließ Terzic die Frage offen. Marwin Hitz scheint gegenüber Roman Bürki aber die besseren Karten zu haben.

Unabhängig von der Aufstellung des Gegners forderte Rose einen "mutigen und selbstbewussten Auftritt mit dem Ball". Der BVB besitze eine "spielstarke Mannschaft mit hoher individueller Qualität". Es sei "die schwierigste Aufgabe", die man bekommen konnte - und für ihn die brisanteste.

