Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Benfica vs. FC Bayern München übertragen

In der UEFA Champions League spielt heute der FC Bayern München bei Benfica Lissabon. So wird Fußball live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Der FC Bayern München tritt heute in der UEFA Champions League bei Benfica Lissabon an. Um 21 Uhr wird das Spiel angepfiffen, Spielort ist die portugiesische Hauptstadt.

Beide Teams sind im Laufe des Wettbewerbs noch ungeschlagen, vor allem die Münchner haben bisher durchweg überzeugt. Erst wurde der FC Barcelona mit 3:0 besiegt, im zweiten Duell ließ das Team von Julian Nagelsmann Dynamo Kiew keine Chance (5:0).

Benfica spielte gegen Kiew zwar nur remis, dann aber gab es einen 3:0-Heimerfolg gegen Barca - die Katalanen sind derzeit Gruppenletzter. Wer setzt sich heute an die Spitze der Gruppe - Benfica oder Bayern?

Benfica vs. FC Bayern München wird heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung - außerdem liefern wir die Aufstellungen zum Spiel.

Benfica vs. FC Bayern München: Die Champions League auf einen Blick

Duell : Benfica vs. FC Bayern München

: Benfica vs. FC Bayern München Wettbewerb : UEFA Champions League, Gruppenphase (3. Spieltag)

: UEFA Champions League, Gruppenphase (3. Spieltag) Datum : 20. Oktober 2021 (heute)

: 20. Oktober 2021 (heute) Uhrzeit : 21 Uhr (MEZ)

: 21 Uhr (MEZ) Ort: Estadio da Luz, Lissabon (Portugal)

Fußball heute live im TV sehen: Benfica vs. FC Bayern München

Das Fußballspiel zwischen Benfica und Bayern wird heute im Fernsehen übertragen - allerdings nicht im Free-TV. Die vollen 90 Minuten zwischen den beiden Teams gibt es weder beim ZDF, der ARD noch bei einem Sportsender wie Eurosport oder Sport1.

Stattdessen liegen in dieser Saison die Rechte an der Übertragung der Königsklasse bei Amazon Prime und bei DAZN. In der Gruppenphase sind noch 32 Teams am Start, deswegen finden 16 Duelle pro Spieltag statt. Dabei zeigt / überträgt DAZN 15 von 16 Duellen live im TV und LIVE-STREAM, Amazon überträgt ein Top-Spiel am Dienstag.

Was bedeutet das also für die Übertragung des interessanten Fußballspiels zwischen Benfica und Bayern ...?

Fußball heute live im TV auf DAZN 1: Die Übertragung von Benfica vs. FC Bayern München

DAZN hält die exklusiven Rechte an den vollen 90 Minuten von Benfica vs. FC Bayern München live im Fernsehen und im Internet. Der Ismaninger Streamingdienst hat generell immer einen LIVE-STREAM zu jedem Event im Programmkalender im Angebot.

Zudem gibt es bei DAZN auch zwei lineare TV-Sender. DAZN 1 und DAZN 2 haben pro Tag immer bestimmte Inhalte im Fernsehen im Angebot - hier findet Ihr alle Details, wie Ihr die beiden Kanäle empfangt.

DAZN hat heute das Duell live im Fernsehen parat - hier findet Ihr die Details zu den vollen 90 Minuten:

Übertragungsbeginn : 20.55 Uhr

: 20.55 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Was genau läuft sonst noch bei DAZN 1 und DAZN 2? Es gibt weitere Infos auf einem eigenen Kanal, hier lest Ihr auch, wie Ihr DAZN 1 und DAZN 2 aktiviert.

DAZN zeigt Benfica vs. FC Bayern München: Was kostet das Abonnement?

Der Ismaninger Sender DAZN hatte jahrelang einen Gratismonat im Angebot, mittlerweile geht dies nicht mehr. Ein Abonnement kann monatlich oder jährlich abgeschlossen werden.

Jahresabo : 149,99 Euro pro Jahr

: 149,99 Euro pro Jahr Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat

Fußball heute im LIVE-STREAM: Wo kommt Benfica vs. FC Bayern München im Internet?

Ihr ahnt es bereits: DAZN hat die Exklusivrechte an Benfica vs. FC Bayern München und strahlt das Spiel heute um 21 Uhr auch im LIVE-STREAM aus. Dabei gibt es bei DAZN zwei Möglichkeiten, wie Ihr etwas aus dem Spiel in Lissabon mitbekommt.

Fußball heute im LIVE-STREAM auf DAZN: So kommt Benfica vs. FC Bayern München in voller Länge

Übertragungsstart : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Fußball heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Konferenz der Champions League mit Benfica vs. Bayern

Ab 18.45 Uhr : Barcelona - Kiew (Kommentator: Uwe Morawe) und Salzburg - Wolfsburg (Komm.: Max Gross).

: Barcelona - Kiew (Kommentator: Uwe Morawe) und Salzburg - Wolfsburg (Komm.: Max Gross). Ab 21 Uhr : Benfica - Bayern (Kommentator: Michael Born), Man United - Atalanta (Komm.: Jan Platte), Young Boys - Villarreal (Komm.: Holger Pfandt), Lille - Sevilla (Komm.: Oliver Forster), Chelsea - Malmö (Komm.: Nico Seepe) und Zenit - Juventus (Komm.: Freddy Harder).

: Benfica - Bayern (Kommentator: Michael Born), Man United - Atalanta (Komm.: Jan Platte), Young Boys - Villarreal (Komm.: Holger Pfandt), Lille - Sevilla (Komm.: Oliver Forster), Chelsea - Malmö (Komm.: Nico Seepe) und Zenit - Juventus (Komm.: Freddy Harder). Moderator : Jan Lüdeke. Vorberichte ab 18.30 Uhr

: Jan Lüdeke. Vorberichte ab 18.30 Uhr Anpfiff um 18.45 Uhr.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Benfica vs. FC Bayern München übertragen

Wo? Was? Free-TV - - TV DAZN 1 Einzelspiel & Konferenz LIVE-STREAM DAZN Einzelspiel & Konferenz LIVE-TICKER Goal Einzelspiel & Konferenz

Fußball heute live im TICKER: Benfica vs. FC Bayern München

Wenn Ihr kein Abonnement bei DAZN habt und auch kein Kumpel Zeit hat, um Euch mitschauen zu lassen, dann könnt Ihr stattdessen auch kostenlos im LIVE-TICKER mitfiebern.

Fußball heute live: Die Opta-Fakten zu Benfica vs. FC Bayern München

Benfica konnte noch keine seiner bisherigen 10 UEFA-Europapokalpartien gegen Bayern München gewinnen (3U 7N). Zuletzt trafen die Portugiesen 2018/19 in der Champions League auf die Bayern, als man beide Spiele verlor.

Die acht ungeschlagenen Spiele von Bayern München gegen Benfica im Europapokal/Champions League (5S 3U) sind die meisten Spiele ohne Niederlage eines Teams gegen einen Gegner seit Beginn des Turniers im Jahr 1955 - Bayern München traf auch auf Spartak Moskau (5S 3U) und Barcelona auf Lyon (5S 3U) bislang achtmal, ohne je zu verlieren.

Bayern München ist seit 19 Auswärtsspielen in der UEFA Champions League ungeschlagen (15S 4U) und erzielte seit dem 0-3 bei PSG im September 2017 54 Tore. Mehr als ein Drittel der Tore in dieser ungeschlagenen Serie schoss der polnische Stürmer Robert Lewandowski (19 - 35%).

Benfica behielt in den letzten drei Spielen in der UEFA Champions League jeweils eine weiße Weste (2S 1U). Zuvor gelang den Portugiesen nur im März 2006 unter Ronald Koeman eine so lange Serie ohne Gegentor, eine längere noch nie.

Seit Beginn der Voraison schoss Bayern München im Schnitt mehr Tore (3.2) und hat einen höheren Wert an Expected Goals pro Spiel (2.6) als jedes andere Team in der UEFA Champions League. Unter den Mannschaften, die sowohl 2020/21 als auch 2021/22 in der Königsklase standen, hat der FCB in diesem Zeitraum auch die beste Chancenverwertung (18.3 %).

Benfica gewann seine letzten beiden Heimspiele in der UEFA Champions League jeweils mit 3-0 (gegen Zenit im Dezember 2019 und gegen Barcelona im letzten Monat). Seit Oktober 1991 gewann Benfica im Landesmeisterpokal/der UEFA Champions League nicht mehr drei Heimspiele hintereinander ohne einen Gegentreffer hinzunehmen (damals sogar 11 in Folge).

Seit Beginn der Vorsaison lieferte kein Spieler in der UEFA Champions League mehr Assistvorlagen (der Pass auf den Spieler, der das Tor vorbereitet) als Joshua Kimmich von Bayern München (3). Außerdem haben nur Lionel Messi (21) und Toni Kroos (16) in diesem Zeitraum mehr Torschussvorlagen vorbereitet als der deutsche Mittelfeldspieler (15).

Darwin Núñez schoss zwei Tore in seinen ersten zwei UEFA Champions League-Spielen für Benfica. Nur ein Spieler erzielte in seinen ersten drei CL-Spielen für die Portugiesen mehr Tore - Claudio Caniggia mit drei in der Saison 1994/95.

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski erzielte in sechs UEFA Champions League-Spielen fünf Tore gegen portugiesische Gegner, darunter drei gegen Benfica - kein Spieler schoss in der Königsklasse jemals mehr Tore gegen Teams aus Portugal.

Manuel Neuer könnte in diesem Spiel sein 100. UEFA Champions League-Spiel für Bayern München absolvieren (derzeit 99). Der deutsche Nationalspieler wird der vierte Spieler sein, der die Marke von 100 CL-Einsätzen für die Münchner erreicht, und erst der zweite Torwart nach Oliver Kahn (103).

Fußball heute live im TV sehen: Die Aufstellung zu Benfica vs. Bayern

Aufstellung Benfica

Vlachodimos - Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Weigl, Joao Mario - Almeida, Rafa, Yaremchuk, Grimaldo - Darwin

Aufstellung des FC Bayern München

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Sane- Lewandowski