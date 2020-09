Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So wird Bayern gegen Schalke gezeigt / übertragen

Der FC Bayern startet am Abend gegen Schalke 04 in die neue Bundesliga-Saison. Doch wo habt Ihr heute die Möglichkeit, Fußball live zu sehen?

Als amtierender deutscher Meister eröffnet der FC Bayern am Freitag gegen Schalke 04 die 58. -Saison. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena in München. Doch bei welchem Sender wird die Begegnung am Abend live im TV und im LIVE-STREAM übertragen? Goal liefert Euch alle Infos zu diesem Thema.

Nachdem die Begegnung mit dem 1. FC Düren im DFB-Pokal verschoben wurde, ist es für den FC Bayern die erste Aufgabe seit dem Triumph in der . Doch auch bei Schalke ist man gespannt darauf, in welcher Verfassung sich die Mannschaft von Trainer David Wagner präsentiert.

Durch die Einstweilige Verfügung von Türkgücü München, mit der sich der Drittliga-Aufsteiger in den DFB-Pokal geklagt hatte, konnte das Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Schweinfurt nicht stattfinden. Nach schlechten Leistungen in der Vorbereitung eher ungünstig, wenn in der Bundesliga gleich der Branchenprimus wartet.

Ihr interessiert Euch dafür, wo Bayern gegen Schalke heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga.

Fußball heute live sehen: Das Duell zwischen Bayern und Schalke in der Übersicht

Duell FC Bayern - Schalke 04 Datum Freitag, 18. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Fußball heute live sehen: So wird Bayern gegen Schalke im TV und LIVE-STREAM übertragen

Den Beginn der neuen Bundesliga-Saison haben sich Fußball-Fans schon vor Wochen im Kalender angestrichen. Doch die Frage, bei welchem TV-Sender die Spiele übertragen werden, stellt viele Menschen regelmäßig vor Probleme. Goal liefert Euch in den folgenden Abschnitten alle Infos zu diesem Thema.

Fußball heute live: DAZN zeigt / überträgt Bayern gegen Schalke im LIVE-STREAM

Am Freitag habt Ihr gleich zwei Möglichkeiten, um das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 live im TV sehen zu können. Die Begegnung wird nämlich sowohl beim Streamingdienst DAZN als auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für die Freitagsspiele der Bundesliga - und wird somit auch Bayern gegen Schalke im LIVE-STREAM zeigen. Schon wenige Minuten vor dem Anstoß beginnt der Streamingdienst mit den Vorberichten. Dieser erfolgt heute um 20.30 Uhr.

Als Moderator wird am Abend Katrin Müller-Hohenstein zu hören sein, der Euch gemeinsam mit Experte Per Mertesacker auf die Begegnung vorbereiten wird. Anschließend übernimmt Claudia Neumann, der die Begegnung aus dem Studio bei München kommentieren wird.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder Ihr geht über Euer mobiles Endgerät auf die offizielle DAZN-Webseite oder Ihr ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes herunter, die es für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS im App Store gibt.

Zudem könnt Ihr DAZN auch auf dem großen Fernsehbildschirm schauen. Dafür braucht Ihr ebenfalls nur die DAZN-App, die Euch für alle gängigen Smart-TVs zur Verfügung steht. Ansonsten könnt Ihr die LIVE-STREAMS aber auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick erleben.

Mit dem kostenlosen Probemonat, den DAZN seinen Neukunden schenkt, könnt Ihr das gesamte Angebot des Streamingdienstes sogar vier Wochen testen. Wenn Ihr Euch noch heute registriert, seht Ihr somit nicht nur Bayern gegen Schalke, sondern auch die frühen Sonntags- und die Montagsspiele live.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, könnt Ihr Euer Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern oder gleich ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließen - dann kostet der Streamingdienst nur noch knapp zehn Euro im Monat.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir genau erklärt, wie Ihr Euch bei DAZN registrieren könnt. Wenn Ihr Euch für das Programm der nächsten Tage interessiert, gibt es zudem hier eine Übersicht über alle Fußball-Übertragungen.

Fußball heute live: Das ZDF zeigt / überträgt Bayern gegen Schalke im Free-TV

Das ZDF beginnt heute schon um 20.15 Uhr mit der Übertragung und versorgt Euch in den Vorberichten mit allen Fakten zur Bundesliga. Als Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein im Einsatz, die als Experten den ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker begrüßt.

Sobald die beiden Mannschaften den Rasen der Allianz Arena betreten, schaltet das ZDF zu Kommentatorin Claudia Neumann, die die vollen 90 Minuten am Mikrofon begleiten wird. Ihr seht schon: Am Freitag ist im frei empfangbaren Fernsehen echte Frauenpower angesagt.

Zudem könnt Ihr die Übertragung des ZDF auch im Internet verfolgen. Wenn Ihr heute kein TV-Gerät zur Verfügung habt, müsst Ihr nur auf die offizielle Webseite des Senders gehen, und schon lässt sich das Programm rund um die Uhr im LIVE-STREAM schauen.

Fußball heute live erleben: Bayern gegen Schalke im LIVE-TICKER von Goal

Alle Spiele der Bundesliga könnt Ihr aber auch im LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Das wird am Freitag beim Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Schalke nicht anders sein. Schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir, Euch mit allen wichtigen Informationen zu versorgen.

Sobald der Ball in der Allianz Arena rollt, liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen, sodass Ihr auch ohne TV und LIVE-STREAM immer auf dem Laufenden bleibt. Und das Beste? Das Angebot ist für Euch völlig kostenlos .

Bild: Getty Images

Fußball heute live sehen: Die Übertragung von Bayern gegen Schalke in der Übersicht