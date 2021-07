Bei der EM 2021 kommt es heute zum ersten Halbfinale! Goal zeigt, wie das Spiel Italien gegen Spanien live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Erstes Halbfinale bei der EM 2021! Am heutigen Dienstag, 6. Juli, spielen Italien und Spanien um den Finaleinzug. Los geht's um 21 Uhr im Wembley Stadion von London vor 60.000 zugelassenen Zuschauern.

Italien gegen Spanien ist ein Duell zweier Schwergewichte im europäischen Fußball. Die Italiener könnten heute Revanche für das verlorene EM-Finale 2012 nehmen.

Im Viertelfinale setzte sich Italien gegen Belgien mit 2:1 durch, musste in dieser Partie aber den Ausfall von Abwehrspieler Leonardo Spinazzola verkraften.

Aus dem Vollen schöpfen kann heute dagegen Spanien-Coach Luis Enrique. Sein Team profitierte im Viertelfinale gegen die Schweiz von der schwachen Leistung der eidgenössischen Schützen im Elfmeterschießen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. Spanien übertragen. Goal hat alle Informationen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Italien vs. Spanien im Überblick

Begegnung Italien - Spanien (im Goal-LIVE-TICKER) Wettbewerb Europameisterschaft, Halbfinale Datum Dienstag, 6. Juli 2021 Anstoss 21 Uhr Ort Wembley Stadium, London

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. Spanien übertragen

Ab den Achtelfinals werden alle Spiele der EM 2021 grundsätzlich live im deutschen Free-TV übertragen. Deshalb erübrigt sich auch die in der Gruppenphase oft gestellte Frage, ob das heutige Spiel auch im frei empfangbaren TV zu sehen ist.

Zusätzlich läuft Italien gegen Spanien auch im Pay-TV und im LIVE-STREAM.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. Spanien im Free-TV übertragen

Für die Live-Übertragung des ersten EM-Halbfinales zwischen Italien und Spanien ist heute die ARD verantwortlich.

Das Erste beginnt mit der Vorberichterstattung aus dem Studio in Köln nach der Tagesschau um 20.15 Uhr. Moderator Alexander Bommes, Expertin Almuth Schult und Experte Stefan Kuntz werden näher auf das Duell eingehen. Später melden sich dann Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger live aus London. Kommentator des Spiels ist Tom Bartels.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. Spanien im Pay-TV übertragen

MagentaTV, das TV-Angebot der Telekom, zeigt Italien gegen Spanien live im Pay-TV. Ab 20.50 Uhr kommentiert Wolff-Christoph Fuss die Partie.

Kunden von MagentaTV mit dem entsprechenden Tarif können sich das Spiel am heimischen TV mit einem Media Receiver oder einer MagentaTV Box bzw. einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick, Google Chromecast und der MagentaTV App ansehen. Aucxh der Empfang am Laptop und auf verschiedenen anderen Endgeräten ist möglich.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. Spanien im LIVE-STREAM übertragen

Die ARD bietet In der ARD-Mediathek und auf sportschau.de einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Diesen seht Ihr am PC oder am Laptop ganz normal über den Browser, auf dem Handy oder dem Tablet nach Download einer App.

Der angebotene LIVE-STREAM von MagentaTV ist dagegen kostenpflichtig. Um ihn heute auf dem Endgerät Eurer Wahl (Handy, Tablet, Laptop) sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo und die kostenlose App. Mit dem Tarif "MagentaTV Smart" bezahlt Ihr für die ersten drei Monate nichts, danach werden bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zehn Euro monatlich fällig.

Hier die wichtigsten Links zum Download der Apps im Überblick:

EM 2021, Halbfinale: Italien vs. Spanien im kostenlosen LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann verfolgt es am besten im LIVE-TICKER von Goal. In diesem halten wir Euch zeitnah über das Geschehen in London auf dem Laufenden. Zudem erhaltet Ihr dort noch interessante Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum Liveticker Italien vs. Spanien

EM 2021 live sehen: Die Aufstellung zu Spanien vs. Italien

Aufstellung Italien:

Donnarumma - Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Aufstellung Spanien:

Unai Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba - Busquets, Koke, Pedri - Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres