Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die WM-Qualifikation übertragen (Dienstag)

Die WM-Quali geht weiter. Immer noch kämpfen die Teams um die Plätze für die WM 2022. Hier gibt´s alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die WM-Qualifikation ist noch im vollen Gange. Auch heute (12. Oktober) stehen sich einige Nationalteams gegenüber und kämpfen um die letzten verfügbaren Plätze für die kommende Endrunde. Unter anderem trifft England auf Ungarn, Dänemark hat Österreich zu Gast und die Schweiz muss sich in Litauen beweisen.

Die Österreicher stehen aktuell mit 10 Punkten auf Platz 4 in ihrer Gruppe. Will man also weiterhin von der WM träumen, sollte heute gegen Dänemark unbedingt ein Sieg her.

Die deutsche Elf war übrigens bereits gestern dran und konnte sich durch den 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien und die gleichzeitige Niederlage Armeniens schon fest für die WM 2022 in Katar qualifizieren.

Goal liefert Euch die Infos zu den Anstoßzeiten und zur Übertragung der Partien im TV und LIVE-STREAM.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Wird die WM-Qualifikation im TV übertragen?

Im deutschen Free-TV werden leider nur die WM-Qualifikationsspiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Da dieses bereits am 11. Oktober stattfand, ist von den heutigen Spielen leider keines im TV zu sehen. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, die Partien live und in voller Länge zu erleben. Wie genau das aussieht, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

WM-Qualifikation am Dienstag: Die Spiele im LIVE-STREAM

Die Übertragungsrechte für die Spiele der WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung liegen beim Streamingdienst DAZN . Dieser zeigt also alle übrigen Partien, demzufolge auch alle Spiele, die heute stattfinden. Verfolgen könnt Ihr die Begegnungen auf der Website oder in der App im LIVE-STREAM. Das bedeutet, Ihr braucht auf alle Fälle ein internetfähiges Gerät. Außerdem, und jetzt kommt der kleine Haken, ist DAZN auch nicht kostenlos. Für ein Monatsabo zahlt Ihr 14,99 Euro, holt Ihr Euch gleich das Jahresabo liegt Ihr bei 149,99 Euro. Dafür gibt es aber dort noch sehr viel mehr als nur die WM-Qualifikation zu sehen.

DAZN zeigt Euch La Liga, Ligue 1, Serie A und viele Partien der Bundesliga live und exklusiv. Dazu kommt, dass 121 der insgesamt 136 Champions League-Spiele nur auf DAZN zu sehen sind. Genauso wie die NBA oder NFL. Ihr seid doch eher Tennis- oder Boxfans? Kein Problem, auch aus diesen Bereichen findet Ihr bei DAZN viele Übertragungen. Jeder Sportfan wird dort also sicherlich fündig. Noch mehr Infos und den Link zur DAZN-Website findet Ihr hier.

WM-Qualifikation am Dienstag: Alle Partien des Spieltags auf einen Blick

Hier haben wir für Euch noch einmal alle Partien des Spieltags zusammengefasst.