Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Werder Bremen - RB Leipzig übertragen

Halbfinale im DFB-Pokal: In der Runde der letzten Vier empfängt Werder Bremen RB Leipzig. Goal zeigt, wie das Fußballspiel heute LIVE übertragen wird.

Halbfinale im DFB-Pokal! Der SV Werder Bremen empfängt RB Leipzig, der heutige Gewinner darf am 13. Mai in Berlin im Finale antreten. Anpfiff im wohninvest Weserstadion ist heute um 20.30 Uhr.

Die Verhältnisse vor dem Duell am Abend sind klar: RB Leipzig befindet sich klar in der Favoritenrolle. Zweiter in der Bundesliga, bis in das Achtelfinale der Champions League gekommen und beide Spiele dieser Saison gegen Werder gewonnen - da können die Norddeutschen wenig entgegensetzen.

Aber wie heißt es so schön: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ein Sieg heute würde Milot Rashica und Co. zusätzlich im Abstiegskampf der Bundesliga beflügeln - fehlender Einsatz sollte heute also nicht zum Problem werden.

2:0 und 4:1 gewannen Julian Nagelsmann und seine Mannschaft in dieser Saison gegen die Werderaner, heute ist sicher mit mehr Gegenwehr zu rechnen. Goal erklärt, wie das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Fußball heute LIVE: Werder Bremen - RB Leipzig im Überblick

Begegnung Werder Bremen - RB Leipzig Datum Freitag | 30.04.2021 Wettbewerb DFB-Pokal | Halbfinale Anstoß 20.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort wohninvest Weserstadion | Bremen

Fußball heute LIVE: Werder Bremen vs. RB Leipzig heute LIVE im TV - so seht ihr die Begegnung im Fernsehen

Zwei Bundesligisten stehen sich im Halbfinale des DFB-Pokals gegenüber - gerade für Anhänger:innen, die sich Spannung im Sport wünschen, ein Muss: In der Bundesliga scheint der Titelkampf entschieden, der DFB-Pokal ist auf nationaler Ebene der letzte große Wettbewerb, in dem noch alles offen ist.

Es verwundert also nicht, dass heute viele Fans einschalten wollen, wenn die beiden Teams auf das Spielfeld treten - dabei stellt sich aber eine bestimmte Frage: Wird Werder Bremen vs. RB Leipzig heute überhaupt im TV übertragen?

Werder Bremen vs. RB Leipzig im Free-TV: So wird Fußball heute LIVE übertragen

Gute Nachrichten für alle Zuschauer:innen, die sich auf Spitzenfußball zum Start in das Wochenende gefreut haben: Das DFB-Pokal-Halbfinale wird heute LIVE im TV übertragen!

Ihr findet, dass das eine gute Nachricht ist? Es wird noch besser: Das Halbfinale des DFB-Pokals wird durch gleich zwei TV-Sender übertragen - Sky und Das Erste!

Werder Bremen - RB Leipzig kostenlos sehen: So wird das DFB-Pokal-Halbfinale im Free-TV übertragen

Fans, die von Zeit zu Zeit Fernsehen schauen, wissen bereits, wieso das so gute Nachrichten sind: Das Erste gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk - ihr könnt also kostenlos das Spiel sehen!

Das Erste gehört zu der ARD und heißt nicht ohne Grund so - bei den meisten Besitzer:innen eines Fernsehers ist der Sender nämlich unter der Eins zu finden. Praktisch - so müsst ihr nicht ewig suchen, um das Halbfinale heute sehen zu können.

Schweinsteiger, tagesschau, Halbzeitanalyse: Alles rund um die Übertragung der ARD

Ihr habt ansonsten Probleme mit dem Empfang der ARD oder des Ersten? Dann findet ihr hier Tipps und Hilfestellungen. Heute im ARD-Studio mit dabei ist auch Weltmeister Bastian Schweinsteiger, die Übertragung läuft ansonsten folgendermaßen ab:

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sendung : Sportschau

: Sportschau Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Expertise : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Vorherige Sendung : tagesschau ab 20.00 Uhr

: tagesschau ab 20.00 Uhr Halbzeitsendung: Sportschau-Halbzeitanalyse und tagesthemen

DFB-Pokal im Pay-TV: So teuer ist Fußball heute LIVE auf Sky

Wie bereits beschrieben wird auch Sky das DFB-Pokal-Halbfinale übertragen - allerdings wird diese Übertragung wohl nicht ganz so beliebt sein wie die Konkurrenz im öffentlich-rechtlichen: Sky ist nämlich ein Pay-TV-Sender.

Das heißt, dass man ein Paket buchen muss, um überhaupt das Spiel heute verfolgen zu können - und das ist nicht billig. Für den DFB-Pokal benötigt man das "Sport-Paket", alle weiteren Details dazu findet ihr hier.

DFB-Pokal heute LIVE im Pay-TV: Die Übertragung auf Sky

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Sky Sport 1 (HD) Kommentar: Wolff Fuss

Fußball heute LIVE: Werder Bremen - RB Leipzig - den DFB-Pokal im LIVE-STREAM sehen

DFB-Pokal-Halbfinale im Fernsehen - das ist ja schön und gut, aber wir schreiben auch das Jahr 2021 - da hat nicht jede/r Fußballanhänger:in einen Flachbildschirm im Wohn- oder Schlafzimmer stehen.

Werder Bremen - RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Der Zaubertrick hierbei heißt: LIVE-STREAM. Immer mehr Menschen verzichten aktiv auf einen Fernseher und schauen sich Filme, Übertragungen etc. lieber auf dem Smartphone, Tablet etc. an.

Auch für das heutige Spiel müssen sich Fans keine Sorgen machen: Werder Bremen - RB Leipzig wird nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM übertragen, sowohl die ARD als auch Sky haben dabei unterschiedliche Angebote.

Fußball heute LIVE: Kostenlose LIVE-STREAMS der ARD zu #SVWRBL

Fangen wir wieder bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk an: Hier gelten die gleichen Regeln wie im TV - das Programm wird euch kostenlos angeboten! Dabei gibt es gleich drei unterschiedliche Seiten oder Apps, die ihr anlaufen könnt.

Sowohl daserste.de, die ARD Mediathek und sportschau.de übertragen heute alle die gleiche Übertragung, für die Sportschau und die ARD Mediathek gibt es sogar Apps in den jeweiligen Stores. Ihr habt also die Qual der Wahl!

Fußball heute LIVE im Internet: So überträgt Sky den DFB-Pokal

Auch Sky hat mehrere Optionen, um den DFB-Pokal im LIVE-STREAM zu sehen: Einerseits gibt es dafür Sky Go, wo Fans, die bereits ein Paket gebucht haben, das jeweilige Programm vollständig und ohne Mehrkosten auf anderen Geräten streamen können.

Die Alternative: Das Sky Ticket, welches ihr kaufen könnt, wenn ihr noch kein Sky-Abonnement abgeschlossen habt. Das Ticket ist bei weitem flexibler, ihr könnt also jeden Monat neu entscheiden, ob ihr weiterhin das Ticket bezahlen möchtet oder nicht.

ARD, Sportschau, Sky: Mit diesen Apps seht ihr den DFB-Pokal heute LIVE!

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen von Werder Bremen und RB Leipzig

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen eingetragen - klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um zu erfahren, wie Florian Kohfeldt und Julian Nagelsmann auflaufen lassen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen von Werder Bremen gegen RB Leipzig