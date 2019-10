Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird VfL Bochum gegen FC Bayern München übertragen

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokal auf den VfL Bochum. Wir verraten Euch, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Endlich wieder DFB-Pokal: Am Dienstagabend kommt es in der zweiten Runde zum Duell zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München. Angepfiffen wird die Begegnung im Vonovia Ruhrstadion um 20 Uhr.

Vor allem für einen Mann ist die Partie eine ganz besondere: Leon Goretzka. Der deutsche Nationalspieler absolvierte einst 36 Spiele für die Profimannschaft und durchlief zuvor die Jugendteams des VfL.

Des Weiteren beeindruckte Goretzka unter der Woche mit einem deutlichen Statement gegen Rassismus.

vs. Bayern München: Goal hat für Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wir Ihr das DFB-Pokalduell heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

VfL Bochum vs. - Fußball heute live im TV: So geht's!

Fans des VfL Bochum? Fans des FC Bayern München? Aufgepasst! Das Duell Eurer beiden Mannschaften läuft heute Abend live im Free-TV. Sport 1 und die ARD haben sich die Rechte an ausgewählten Spielen im gesichert. Doch welcher der beiden Sender überträgt VfL Bochum vs. Bayern München heute live?

Sport 1 zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live im Free-TV

Der Sportsender hat sich die Übertragungsrechte für vier Spiele, die jeweils live im Free-TV laufen, gesichert. Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale überträgt Sport 1 dann ausgewählte DFB-Pokalduelle live im TV - so auch VfL Bochum vs. FC Bayern München.

In der zweiten Runde hat sich Sport 1 für das Duell im Ruhrstadion entschieden. Wollt Ihr Bochum vs. Bayern heute live im Free-TV verfolgen? Dann ist Sport 1 Eure einzige Möglichkeit.

VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Free-TV bei Sport 1! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderatorin: Laura Papendieck

Laura Papendieck Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

Doch es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das Duell zwischen dem VfL Bochum und Bayern München heute live im TV zu verfolgen. Alle Infos hierzu erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen

Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live im Pay-TV

Logisch, denn Sky zeigt alle 63 DFB-Pokalspiele live und in voller Länge - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Nur wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender besitzt, könnt Ihr den DFB-Pokal heute live im TV bei Sky sehen.

Ihr habt ein Sky-Abo? Dann aufgepasst: Sky überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live im TV. Dabei habt Ihr die Wahl, ob Ihr das DFB-Pokalspiele live im Einzelspiel oder in der Konferenz erleben wollt.

VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live im TV bei Sky! Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals live im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live im TV bei Sky! Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals live in der Konferenz:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderatorin: Jessica Libbertz

Jessica Libbertz Kommentator: Wolff Fuss

Mehr Infos zu den aktuellen Preisen, Angeboten und den verschiedenen Paketen erfahrt Ihr auf der Website von Sky.

VfL Bochum vs. FC Bayern München - Fußball heute im LIVE-STREAM

Das Duell des VfL Bochum gegen den FC Bayern München wird heute Abend um 20 Uhr angepfiffen. Wollt Ihr das Spiel lieber im Internet schauen? Kein Problem. Heute stehen Euch gleich drei verschiedene LIVE-STREAMS für den DFB-Pokal zur Verfügung - einer ist kostenlos, zwei sind kostenpflichtig.

Sport 1 zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVE-STREAM auf www.sport1.de

Beginnen wir doch einfach mit dem kostenlosen LIVE-STREAM. Diesen findet Ihr auf www.sport1.de. Denn auch im Internet ist Sport 1 heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den DFB-Pokal kostenlos verfolgen wollt.

Sport 1 überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVE-STREAM auf www.sport1.de. Für den LIVE-STREAM von Sport 1 benötigt Ihr kein Abonnement und auch keine Anmeldung.

Hier könnt Ihr Euch die kostenlose Sport1-App downloaden:

Sky Go zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Die erste der beiden kostenpflichtigen Varianten ist Sky Go. Dies ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Um Sky Go nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötigt. Nur wenn Ihr ein solches bereits abgeschlossen habt, könnt Ihr den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM bei Sky Go verfolgen.

Ihr habt ein Sky-Abo? Dann mal los: Sky Go zeigt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Auch hier könnt Ihr das DFB-Pokalspiel entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM bereit.

Hier gibt es die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket VfL Bochum vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Die dritte und damit letzte Möglichkeit, den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM zu erleben, ist Sky Ticket.

Auch hier seid Ihr genau an der richtigen Adresse: Sky Ticket zeigt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Das Angebot des Bezahlsenders ermöglicht es Euch außerdem, ein langfristiges Sky-Abonnement zu umgehen und die Sky-Dienste über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen.

Ihr benötigt das Sportpaket, wenn Ihr VfL Bochum vs. Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen wollt. Das Sportpaket beinhaltet zudem u.a. den DFB-Pokal, die Bundesliga oder die Premier League.

Das Monatsabo kostet in den ersten vier Wochen 9,99 Euro. Im Anschluss bezahlt Ihr 29,99 Euro monatlich, könnt das Abo aber monatlich kündigen. Das Tagesabo gibt es für einmalig 9,99 Euro.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Die Bilanz vor dem DFB-Pokalspiel heute

VfL Bochum (insgesamt bislang 74 Duelle) FC Bayern München 9 Siege 49 16 Unentschieden 16 49 Niederlagen 9 77 Tore 174

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Vorbericht zum Duell im DFB-Pokal heute - Goretzkas emotionale Rückkehr: "Gänsehaut pur"

Die Augen von Leon Goretzka leuchten, wenn er an Herbert Grönemeyers Kult-Hymne "Bochum" denkt. "Das ist Gänsehaut pur, eine super Atmosphäre", schwärmt der 24 Jahre alte Nationalspieler von Bayern München vor seiner emotionalen Rückkehr in den Ruhrpott.

Goretzka sieht sich als "Kind des Ruhrgebiets", und er muss nicht extra erwähnen, dass das DFB-Pokalspiel des Rekordmeisters am Dienstag bei "seinem" VfL Bochum für ihn ein "ganz besonderer Moment" ist. Man sieht ihm die Vorfreude an, wenn er von einem "speziellen Klub" spricht: "Das ist mein Heimatverein."

Während die Partie der zweiten Runde für die Bayern inmitten wichtiger Aufgaben in Liga und Königsklasse eine lästige Pflichtaufgabe ist, freut sich Goretzka auf das Wiedersehen mit dem angeschlagenen VfL "extrem". Seit Wochen ist der Mittelfeldspieler heiß auf das Duell.

Leon Goretzka: "Wo kann ich Tickets kaufen?"

Schon direkt nach der Auslosung hatte der Bayern-Star ein Bild getwittert, das ihn im Bochum-Trikot zeigt, darüber stand: "Wo kann ich Tickets kaufen?" Seitdem habe er für Familie und Freunde "alle Kanäle angezapft", erzählt er mit einem Schmunzeln: "Ich habe mich sehr bemüht. Ich hoffe, dass jetzt alle zufrieden sind."

Dabei wäre aus dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, für den er von 2001 bis 2013 gespielt hat, fast nichts geworden. Im September war Goretzka am Oberschenkel operiert worden. "Ich habe in den Kalender geschaut, ob es diesmal klappt. Ich hatte schon mein Ablösespiel zwischen Schalke und Bochum verpasst. Wenn das jetzt noch mal passiert wäre, wäre das doppelt bitter gewesen", sagte er.

Goretzka ist jedoch rechtzeitig "topfit. Ich würde mich als bereit melden." Das ist er offenbar. "Es sieht ganz gut aus, dass er gegen seinen Heimatklub auflaufen darf", sagte sein Trainer Niko Kovac am Montag.

Und wenn Goretzka dann sogar noch treffen sollte? "Ich werde mich nicht auf Knien in Richtung Ostkurve begeben, aber ich finde es ehrlich gesagt etwas übertrieben, gar nicht zu jubeln. Dann brauche ich kein Tor zu schießen, wenn ich mich nicht darüber freue. Das ist scheinheilig", betonte er.

Bayern München steht unter Druck, Bochum hat nichts zu verlieren

Tore von Goretzka könnten die Bayern gut gebrauchen, damit sich die leichte Herbst-Depression nicht doch wieder in eine handfeste Krise ausweitet. Schon seit Wochen genügt eigentlich nur Torjäger Robert Lewandowski den meisterlichen Ansprüchen. Der Druck auf den angezählten Kovac bleibt unvermindert groß. Weitere Ausrutscher vor der Länderspielpause in Bochum und Frankfurt sowie zuhause gegen Piräus und Dortmund würden die Lage verschärfen.

Entsprechend forderte Thomas Müller, "dass auch der FC Bayern in so einem Spiel scharf sein muss. Wir müssen Sieg für Sieg in die Spur kommen. Bochum hängt unten drin, die haben gar nichts zu verlieren." Die Bayern umso mehr. Deshalb warnte auch Kovac eindringlich. "Wir dürfen uns nicht zurückzulehnen. Das kann gefährlich werden", betonte er: "Aber es liegt an uns: Wenn die Einstellung stimmt, ist unsere Qualität zu groß."

Quelle: SID