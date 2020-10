Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von Deutschland vs. Schweiz

Das deutsche Nationalteam trifft in Köln auf die Schweiz. Derweil verraten wir vorab, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Es ist ein enorm wichtiges Spiel für die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA . Gegen die muss heute Abend um 20.45 Uhr ein Sieg her, um die Chancen auf den Gruppensieg zu wahren.

Nach dem 2:1-Erfolg gegen die Ukraine hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw fünf Punkte auf dem Konto und somit noch keine Niederlage erlitten. Doch im direkten Vergleich zu fehlen Kimmich, Kroos und Co. bereits zwei Punkte. Die Spanier spielen heute im Parallelspiel gegen die .

Auf der Gegenseite hat die Schweiz bislang noch keinen guten Eindruck hinterlassen. Die Mannschaft um Arsenal-Star Granit Xhaka holte im Hinspiel gegen das DFB-Team ein 1:1-Unentschieden, musste sich ansonsten aber zweimal geschlagen geben. Wie schlägt man sich heute beim Gastspiel in Köln?

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung von vs. Schweiz in der Nations League.

Fußball heute live: Deutschland vs. Schweiz auf einen Blick

Duell Deutschland - Schweiz Wettbewerb Nations League, Gruppe 4 Datum Dienstag, 13. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort RheinEnergieStadion, Köln

Fußball heute live: Die Aufstellungen der Teams bei Deutschland vs. Schweiz

Aufstellung Deutschland:

Toni Kroos absolviert sein 100. Länderspiel. Der Weltmeister von 2014 steht in der Startformation für das Nations-League-Duell gegen die Schweiz in Köln (20.45 Uhr/ARD).

Im Gegensatz zum 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag in der Ukraine nahm Bundestrainer Joachim Löw drei Änderungen vor. Robin Gosens, Kai Havertz und Timo Werner stehen für Niklas Süle, Marcel Halstenberg und Julian Draxler in der Startformation.

Löw vertraut vor Torhüter Manuel Neuer etwas überraschend auf eine Viererkette mit Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Gosens. Neben Jubilar Kroos spielt Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld. Die Offensivabteilung bilden Leon Goretzka, Havertz, Werner und Serge Gnabry (SID).

Neuer - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Kroos, Goretzka - Havertz, Werner, Gnabry.

Unsere heutige Startelf! 🇩🇪🇨🇭



1 Neuer (C)⁰4 Ginter⁰6 Kimmich⁰8 Kroos ⁰9 Werner⁰13 Klostermann⁰16 Rüdiger⁰18 Goretzka⁰19 Gosens⁰20 Gnabry⁰21 Havertz #GERSUI #DieMannschaft

Aufstellung Schweiz:

Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez - Zuber, Freuler, Xhaka, Shaqiri - Gavranovic, Seferovic

Fußball heute live im TV sehen: So wird Deutschland vs. Schweiz übertragen

Die Nations League ist zurück, nachdem am vergangenen Wochenende noch Testspiele ausgetragen wurden. Deutschland gegen Schweiz wird heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen, doch wo laufen die vollen 90 Minuten heute live im TV?

Das ist die Frage aller Fragen, die wir Euch jetzt beantworten. Fußball wird heute live im TV bei der ARD gezeigt / übertragen. Die deutsche Nationalmannschaft wird dort heute ab 20.15 Uhr im Free-TV zu sehen sein, ehe es 30 Minuten später gegen die Schweiz geht.

Fußball heute live im Fernsehen zu sehen, wenn die Schweiz in Deutschland gastiert, das funktioniert. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Übertragung der ARD.

Sender : ARD

: ARD Vorberichte : Ab 20.15 Uhr

: Ab 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderatorin : Jessy Wellmer

: Jessy Wellmer Kommentator : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Experte: Bastian Schweinsteiger

Die Übertragung der ARD ist natürlich kostenfrei, denn der Kanal ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Das Erste ist an diesem Dienstagabend der einzige Kanal, der die vollen 90 Minuten der Nations League zeigt. Der Pay-TV-Kanal Sky ist für die Länderspiele nicht zuständig.

Hier gibt es noch einen groben Überblick über den Ablauf von Fußball heute live (Deutschland vs. Schweiz) in der ARD.

Uhrzeit Übertragungsteil 20.15 Uhr Vorberichte mit Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger 20.45 Uhr 1. Halbzeit des Länderspiels Deutschland vs. Schweiz (kommentiert von Gerd Gottlob) ca. 21.15 Uhr Halbzeit / ARD-Tagesschau ca. 21.30 Uhr 2. Halbzeit des Länderspiels Deutschland vs. Schweiz (kommentiert von Gerd Gottlob) ca. 22.15 Uhr Nachbericht mit Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger + Interviews

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: Deutschland vs. Schweiz und die Übertragung

Das Erste zeigt / überträgt Fußball (Deutschland vs. Schweiz) heute live im Fernsehen und ist dabei der einzige Anbieter in der deutschen TV-Landschaft. Wie sieht es aber aus, wenn wir unseren Blick nun dem Internet zuwenden? Wird Fußball heute auch im LIVE-STREAM übertragen?

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: ARD zeigt Deutschland vs. Schweiz auch online

Natürlich, die ARD bietet nämlich auch einen LIVE-STREAM an. Dort seht Ihr das genau gleiche Bild, welches auch live im TV ausgestrahlt wird. Um Deutschland vs. Schweiz im LIVE-STREAM zu sehen, müsst Ihr nur auf diesen Link klicken.

Um 20.15 Uhr wird die Berichterstattung aus Köln aufgenommen, dann sind 30 Minuten lang Vorberichte geplant. Im 24-Stunden-Stream der ARD wird dies alles live und in voller Länge übertragen.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: Zeigt DAZN Deutschland vs. Schweiz live?

Die Übertragungsrechte der UEFA Nations League liegen jedoch nicht primär bei der ARD, sondern bei einem anderen Sender. Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning strahlt alle Spiele der UEFA Nations League live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Das gilt für alle Spiele, bis auf die der deutschen Nationalmannschaft! Diese werden im Free-TV gezeigt / übertragen. Um Fußball heute live im Stream zu sehen, wenn Deutschland auf die Schweiz trifft, seid Ihr bei DAZN heute an der falschen Adresse.

Hier gibt es eine Übersicht, welche anderen Spiele heute live anstehen und dementsprechend bei DAZN zu sehen sind.

Quelle: Imago Images / Geisser

Fußball heute live verpasst? So könnt Ihr die Highlights von Deutschland vs. Schweiz sehen

Ihr merkt, dass das Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz bereits läuft und Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Dann müsst Ihr schnell nach einer Alternative suchen oder ganz einfach bei DAZN auf die Highlights oder das Re-Live warten.

Denn der Streamingsender DAZN zeigt nicht nur alle nicht-deutschen Spiele der Nations League live im Stream, sondern clippt auch die Highlights aller Spiele zusammen. Diese könnt Ihr mit dem Gratismonat dann sogar kostenlos schauen, wenn Ihr Euch neu bei DAZN anmeldet.

Nach den 30 kostenfreien Tagen könnt Ihr für 11,99 Euro (Monatsabo) oder 119,99 Euro (Jahresabo) Kunde bleiben.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Schweiz ist auch im LIVE-TICKER zu verfolgen

Hier geht es ab 20 Uhr direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zum Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Dies ist die erste Alternative, wenn Ihr Fußball heute nicht live im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von Deutschland vs. Schweiz auf einen Blick

Fußball (Deutschland vs. Schweiz) heute live ... im TV ... Das Erste im LIVE-STREAM ... ARD-Mediathek im LIVE-TICKER ... Goal im Highlight-Video und Re-Live ... DAZN

Quelle: imago images / Schüler

Deutschland vs. Schweiz: Fußball heute live - das Hinspiel in Zahlen

Im Hinspiel der UEFA Nations League zwischen Deutschland und der Schweiz trennte man sich mit 1:1. Hier gibt es die VIDEO-Highlights zum Spiel.