Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: PSG vs. AS Monaco im Coupe de France

Paris Saint-Germain und AS Monaco treffen im Finale des Coupe de France aufeinander. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer holt sich den französischen Pokal? Das Finale des Coupe de France zwischen Paris Saint-Germain und AS Monaco findet am heutigen Mittwoch, 19. Mai, statt, Das Spiel wird um 21.15 Uhr im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

PSG geht als Titelverteidiger in das Spiel. Im vergangenen Jahr gewann das Starensemble um Neymar, Kylian Mbappe und die Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer durch einen 1:0-Sieg gegen AS Saint-Etienne den Pokal. Setzte sich PSG heute durch, wäre dies der sechste Pokalerfolg in den vergangenen sieben Jahren.

Monaco gewann den Pokal zuletzt vor 20 Jahren. Chancenlos geht das Team von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac heute nicht in das Spiel. In der Ligue 1 gewann Monaco in dieser Saison gegen Paris mit 3:2 und 2:0.

Kann Niko Kovac bei seinem ersten Einzug in das französische Pokalfinale jetzt gleich den Titel holen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Finale zwischen PSG und AS Monaco live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

PSG vs. AS Monaco: Das Finale des Coupe de France im Detail

Begegnung Paris Saint-Germain - AS Monaco Wettbewerb Coupe de France, Finale Datum Mittwoch, 19. Mai 2021 Anstoß 21.15 Uhr Ort Parc des Princes, Paris

PSG gegen AS Monaco heute live im TV und LIVE-STREAM: Wer überträgt?

Free-TV, Pay-TV oder LIVE-STREAM? Bei den meisten Spielen in den europäischen Top-Ligen und Pokalwettbewerben stellt man sich oft die Frage, ob man sie überhaupt verfolgen kann. Das machen sicher auch viele, wenn es um das heutige Finale des Coupe de France geht.

So viel sei schon einmal verraten: PSG gegen AS Monaco wird heute live im Free-TV, live im Pay-TV und im LIVE-STREAM übertragen. Ihr habt also die volle Auswahl. In den kommenden Abschnitten zeigen wie Euch, welche Anbieter für welche Art der Übertragung heute zuständig sind.

PSG gegen AS Monaco heute live im Free-TV: Sport1

Live im deutschen Free-TV wird das Finale des Coupe de France zwischen PSG und AS Monaco heute von Sport1 übertragen. Die perfekte Nachricht für alle, die eine kostenlose Übertragung bevorzugen.

Der Privatsender geht um 21.05 Uhr auf Sendung. Kommentieren wird das Spiel Oliver Forster.

PSG gegen AS Monaco heute live im Pay-TV: Sport1+

Live könnt Ihr das Finale auch ab 21.05 Uhr bei Sport1+, dem Pay-TV-Sender von Sport1, sehen.

Sport1+ ist nur nach Abschluss eines Abos zu empfangen. Das Abo kostet im Jahresabo 10 Euro im Monat. Sport1+ ist in Deutschland über folgende Anbieter empfangbar:

Vodafone

Telekom

Sky

Unitymedia

Pyur

1&1

Zattoo

Waipu.tv

Vor der Übertragung des Finales, diese ist identisch mit der im Free-TV, zeigt Sport1+ zur Einstimmung ab 20.40 Uhr die Highlights der beiden Teams auf dem Weg ins Finale.

PSG gegen AS Monaco heute im LIVE-STREAM: Sport1, Sport1+, DAZN

Sport1 und Sport1+ bieten parallel zu ihrer Übertragung im Free-TV bzw. Pay-TV einen LIVE-STREAM an. Der LIVE-STREAM von Sport1 ist kostenlos, den Livestream von Sport1+ könnt Ihr nur sehen, wenn Ihr vorher das Abo für Sport1+ abgeschlossen habt. Für Smartphone und Tablet müsst Ihr eine App der oben gezeigten Anbieter downloaden, um das Spiel im LIVE-STREAM sehen zu können.

Ebenfalls live und über die vollen 90 Minuten zeigt der Streamindienst DAZN das Finale des Coupe de France. DAZN ist rechtzeitig zum Anpfiff um 21.15 Uhr mit folgendem Personal auf Sendung.

Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Alexis Menuge

Bei DAZN habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel kostenlos im LIVE-STREAM zu verfolgen. Neukunden haben nämlich die Möglichkeit, den Streamingdienst vor Abschluss eines Abos einen Monat lang kostenlos zu testen. Also: Rechtzeitig anmelden und schon steht Euch das Spiel PSG gegen AS Monaco heute kostenlos bei DAZN zur Verfügung.

PSG gegen AS Monaco heute im LIVE-STREAM sehen: Das ist DAZN

Bei DAZN hat Spitzenfußball aus Frankreich einen hohen Stellenwert. Neben dem Coupe de France zeigt der Streamingdienst auch die Spiele der Ligue 1, diese sogar exklusiv.

Das ist aber, was Fußball betrifft, noch lange nicht alles. Auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Champions League, die komplette Europa League, LaLiga, die Serie A und jede Menge Länderspiele gehören zum vielfältigen Programmangebot.

Das Ganze kostet Euch lediglich 11,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Wenn Ihr die Übertragungen von DAZN lieber auf Eurem TV ansehen wollt, könnt Ihr könnt Ihr entweder die App auf dem Smart-TV aufrufen, oder, wer einen herkömmlichen Fernseher besitzt, diesen mit einem HDMI-Kabel an den Laptop anschließen und die Übertragungen auf dem großen Bildschirm genießen.

PSG vs. AS Monaco heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Mit welchen Spielern gehen PSG und AS Monaco heute in das Finale? Das wird etwa eine Stunde vor Spielbeginn feststehen, wenn das der Fall ist, zeigen wir Euch an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams.