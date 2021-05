Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Manchester City vs. FC Chelsea

Heute Abend steigt das Finale der UEFA Champions League. Goal erklärt, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Manchester City spielt im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea. Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr in Porto angepfiffen.

Mit Manchester City gegen FC Chelsea haben wir ein rein englisches Champions-League-Finale der Saison 2020/21. Insgesamt fünf Deutsche kämpfen um den Gewinn des Henkelpotts. Auf Seiten Chelseas sind das Thomas Tuchel, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner, für City wird Ilkay Gündogan auf dem Platz stehen. Manchester City geht leicht favorisiert ins Duell.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen von Manchester City und FC Chelsea, sobald diese offiziell sind.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Manchester City vs. FC Chelsea - die Details

Wettbewerb : Champions League (Finale)

: Champions League (Finale) Begegnung : Manchester City vs. FC Chelsea

: Manchester City vs. FC Chelsea Datum : Samstag, 29. Mai 2021

: Samstag, 29. Mai 2021 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Porto (Portugal)

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Manchester City vs. FC Chelsea - so wird die Champions League übertragen

Das Finale der Champions League bekommt Ihr heute live und über die volle Distanz im TV und LIVE-STREAM zu sehen! Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN DAZNbesitzen die Übertragungsrechte, beide werden Manchester City gegen FC Chelsea zeigen. Leider gibt es auch schlechte Nachrichten, denn außer den beiden Sendern hält kein anderer Kanal Übertragungsrechte, was bedeutet, dass es die Königsklasse nicht im klassischen Free-TV zu sehen gibt. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel dennoch kostenlos über Euer TV-Gerät verfolgen könnt.

Zweites #UCLfinal für @IlkayGuendogan! Klappt es dieses Mal?

Ab 20:30 Uhr live auf DAZN. pic.twitter.com/3Kta7xUTTZ — DAZN DE (@DAZN_DE) May 29, 2021

Fußball heute live im Pay-TV: Manchester City vs. FC Chelsea

Der Bezahlsender Sky wird das CL-Finale ab 19.30 Uhr live im Pay-TV zeigen. Die Übertragung wird auf Sky Sport 1 (HD) laufen. Sebastian Hellmann übernimmt die Moderation, Lothar Matthäus, Dietmar Hamann und Erik Meijer sind als Experten zu Gast.

Das Spiel wird ab 21 Uhr von Wolff Fuss kommentiert. Damit Ihr das Spiel via Sky im Fernsehen schauen könnt, ist ein Sky-Receiver Voraussetzung. Alle weiteren Infos zu Sky gibt es unter diesem Link.

Fußball heute live im kostenlosen LIVE-STREAM: Manchester City vs. FC Chelsea

Der Streamingdienst DAZN besitzt neben Sky die Übertragungsrechte der Champions League und wird das Finale live und über die volle Distanz im LIVE-STREAM übertragen. Ab 20.30 Uhr könnt Ihr den Stream starten und die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter und Sandro Wagner verfolgen. Das Spiel wird von Jan Platte kommentiert. Wer neu bei DAZN ist, der kann die Champions League kostenlos sehen, denn der Streamingdienst schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements gratis. Die Übertragung wird in Deutschland und Österreich empfangbar sein.

Manchester City vs. FC Chelsea heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr die Champions League über die kostenlose DAZN-App. Die App gibt es überall als Download und ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick. Wer einen Smart-TV besitzt, der kann das Finale auch über den großen Bildschirm verfolgen.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Manchester City vs. FC Chelsea heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky wird das Finale natürlich auch im LIVE-STREAM übertragen, und zwar über die beiden Apps Sky Go Sky Gound Sky Ticket. Die Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Sky Go ist nur für Zuschauer zugänglich, die bereits Sky-Kunde sind und einen entsprechenden Receiver besitzen. Sky Ticket ist für Fußball-Fans gedacht, die das Spiel spontan auf Sky schauen möchten, ohne den Sender langfristig abonnieren zu wollen.

Manchester City vs. FC Chelsea: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Manchester City vs. FC Chelsea - der LIVE-TICKER

Ihr seid gerade unterwegs und habt nicht mehr genügend Datenvolumen für den Stream? Dann verfolgt die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit bekommt Ihr dort alles Wichtige über das Finale der Champions League mit. Zusätzlich gibt es Interessante Statistiken – schaut mal rein!

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Manchester City vs. FC Chelsea - alle Übertragungen im Überblick

Fußball heute live... ...im Pay-TV: Sky Sport 1 (HD) ...im LIVE-STREAM: DAZN | Sky Go | Sky Ticket ...im LIVE-TICKER: Goal

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen für das Champions-League-Finale

Das ist die Aufstellung von City-Coach Pep Guardiola:

Ederson - Walker, Dias, Stones, Zinchenko - Gündogan, De Bruyne, Bernardo - Mahrez, Foden, Sterling

Thomas Tuchel setzt beim FC Chelsea auf folgende Aufstellung:

Mendy - James, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz, Werner