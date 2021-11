Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld

Schreibt der Fußball heute wieder eine seiner Überraschungsgeschichten? Der FC Bayern München ist haushoher Favorit gegen Arminia Bielefeld, doch das Beispiel Augsburg aus der Vorwoche zeigt: Das muss nichts heißen. Die letzten Infos vor dem Topspiel der Bundesliga heute.

Beim FC Bayern geht es derzeit drunter und drüber. Erst das Corona-Chaos und die Quarantäne der ungeimpften Spieler, dann infizierte sich Joshua Kimmich - und schließlich wurde die Jahreshauptversammlung zum Spießroutenlauf besonders für Präsident Herbert Hainer. Böse Zungen fragten bereits, ob beim FC Bayern zuletzt auch Fußball gespielt wurde.

Ja, wurde er - aber nicht mehr so souverän wie vor einigen Wochen. In Augsburg setzte es eine völlig überraschende Niederlage, und die Auswärtsreise in der Champions League zu Dynamo Kiew war auch eher Kategorie Arbeitssieg als Glanzleistung. Also: Heute gegen Arminia Bielefeld darf sich der Rekordmeister keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

Im Topspiel der Fußball-Bundesliga trifft der FC Bayern München heute auf Arminia Bielefeld. GOAL hat die letzten Infos vor dem Spiel.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld WETTBEWERB Bundesliga | 13. Spieltag ORT Allianz Arena | München ANSTOSS 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Fußball heute live: Die Übertragung von FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld im TV und LIVE-STREAM

Das Topspiel der Bundesliga wird traditionell vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auch in den kommenden Jahren sind sämtliche Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball dort zu sehen.

Fußball heute live: So überträgt Sky das Spiel zwischen dem FC Bayern und Arminia Bielefeld

Wie gewohnt beginnt Sky um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Sebastian Hellmann und Fußball-Ikone Lothar Matthäus stimmen auf die Partie ein, zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Wolff Fuss. Zu sehen ist die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in Ultra-HD auf Sky Sport Bundesliga UHD.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM bei Sky Go und via Sky Ticket

Wer nicht zu Hause ist und eine Alternative sucht, um das Spiel auch von unterwegs aus sehen zu können, der kann auf Sky Go oder Sky Ticket zurückgreifen. Sky-Abonnenten können die Inhalte Ihres Vertrages bequem via Sky Go auf dem Computer, dem Smartphone oder dem Tablet sehen. Dafür wird ausschließlich die Sky-Go-App benötigt, die auf dem gerät der persönlichen Wahl installiert werden muss.

Jetzt bei Sky Ticket anmelden!!

Kurzentschlossene ohne Sky-Vertrag können das Spiel zudem über Sky Ticket sehen. Zur Wahl stehen dort entweder das Supersport-Tagesticket für 14,99 Euro, mit dem Ihr 24 Stunden Zugriff auf die Sportinhalte von Sky habt. Oder aber das Supersport-Monatsticket, das für 29,99 Euro zu haben ist. Weitere Infos zu Sky Ticket gibt es hier.

Fußball heute live: Die Höhepunkte von FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld bei DAZN

Die Höhepunkte des Spiels sind zeitnah nach Abpfiff auch beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Im Rahmen der großen Highlightshow blickt DAZN auf die bislang absolvierten Spiele des Bundesliga-Wochenendes zurück. Die Show ist linear und beginnt um 17.30 Uhr, danach folgt stündlich eine Wiederholung. Ab 20.30 Uhr ist auch das Spiel der Bayern dort zu sehen. Ab Mitternacht ist die Show dann auch auf Abruf jederzeit zu sehen.

Alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag sind zudem live und fast immer exklusiv bei DAZN zu sehen, ebenso wie die allermeisten Partien der Champions League. Ob internationaler Spitzenfußball, die NFL, die NBA, Darts oder aber Wintersport über die Eurosport-Sender - Sportfans kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Apropos Kosten: Diese belaufen sich auf 14,99 Euro für das Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro für den Jahrespass. Zur Anmeldung geht es hier entlang.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld im LIVE-TICKER bei GOAL

Mittendrin im Geschehen seid Ihr auch in unserem LIVE-TICKER zum heutigen Topspiel. Unsere kompetenten Kollegen informieren über alles Wichtige, was auf und abseits des Rasens der Allianz Arena passiert. Klickt Euch rein!

Gegen den FC Bayern wird Stefan Ortega Moreno sein 200. Pflichtspiel im Trikot des DSC machen.

Wir haben uns mit Stefan getroffen und auf die vergangenen 199 Spiele geblickt.

Bei #ArminiaClubTV seid ihr dabei:https://t.co/KsjdPZDBk2#immerdabei pic.twitter.com/IPsbTeSMuc — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) November 26, 2021

Fußball heute live: Die Opta-Fakten zu FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld