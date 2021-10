Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

In der Bundesliga kommt es am Sonntag zum Duell FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. Goal erklärt die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Sonntagsspiel für den FC Bayern München in der Bundesliga! Der deutsche Rekordmeister hat um 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt zu Gast. Der 7. Spieltag der Bundesliga - wie wird er am Sonntag übertragen?

Der FC Bayern ist voll auf Kurs! In der Bundesliga hat man seit dem 1:1 in Gladbach zum Saisonstart jeden Gegner besiegt und steht wieder einmal an der Tabellenspitze. Julian Nagelsmanns Herangehensweise zeigt langsam Wirkung!

Bei Eintracht Frankfurt dagegen hat Oliver Glasner noch kein Bundesligaspiel in dieser Saison gewinnen können. Fünf Unentschieden in sechs Spielen sind zu wenig für die Ansprüche der Hessen. Und heute wird es nicht leichter...

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Die Übertragung der Fußball-Bundesliga ist am Sonntag in den Händen eines einzigen Sender. Wir verraten alles in diesem Artikel.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga am heutigen Sonntag

Begegnung FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Datum Sonntag | 3. Oktober 2021 Wettbewerb Bundesliga | Hinrunde | 7. Spieltag Anstoß 17.30 Uhr (bei Goal im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München | Deutschland

Wer das Spiel zwischen der SGE und dem FCB im Fernsehen oder im LIVE-STREAM anschauen will, der wird hier über die Übertragung informiert.

Fußball jetzt live im TV sehen: So wird FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt übertragen

Wir wird FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Das Fußballspiel am Sonntagnachmittag beginnt um 17.30 Uhr - wenn das Duell losgeht, wollt Ihr möglicherweise das ganze Spiel im Fernsehen anschauen.

Die Übertragungsrechte für die Bundesliga in der Saison 2021/22 haben sich vor der Saison wieder verändert. Am Sonntag ist ein einziger Sender für die Übertragung zuständig. Wir stellen Euch vor, wie Ihr das Spiel live anschauen könnt und verraten Euch auch, welche Vorteile ein Abonnement beim Sender hat.

Fußball heute live auf DAZN 1 im TV: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im Fernsehen sehen

DAZN, der Ismaninger Streamingdienst, zeigt heute das Fußballspiel FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt in voller Länge im Fernsehen. Der ganze Sonntag liegt in der Hand von DAZN, heute finden gleich drei Spiele statt.

15.30 Uhr: Mainz 05 vs. Union Berlin

17.30 Uhr: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

19.30 Uhr: Arminia Bielefeld vs. Bayer 04 Leverkusen

DAZN ist zwar ein Streamingdienst, zeigt aber auch Events live im Fernsehen. Denn der Kanal hat auch einen linearen TV-Sender am Start, besser gesagt zwei Stück: DAZN 1 und DAZN 2. Diese beiden Fernsehsender haben die wichtigsten Events des Tages immer live im TV im Angebot.

Da am heutigen Sonntag der Deutsche Meister kickt, ist dieses Spiel auch live auf DAZN 1 zu sehen. Wie genau die Übertragung live im Stream läuft, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Fußball jetzt im LIVE-STREAM: So läuft FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

Das Spiel FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt wird heute auf DAZN übertragen. Der Ismaninger Streamingdienst hält die kompletten Rechte am Bundesliga-Sonntag. Das bedeutet auch, dass Ihr die vollen 90 Minuten mit einem Abonnement seht.

Der FC Bayern München ist das Maß aller Dinge in der Bundesliga und kann mit einem Heimsieg die Tabellenführung ausbauen. Das Fußballspiel gegen Frankfurt kommt ab 16.30 Uhr auf DAZN. Hier folgen die Details zur Übertragung.

Fußball jetzt im LIVE-STREAM auf DAZN: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt - die Details

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anstoß : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Wenn Ihr Kunde bei DAZN seid, dann könnt Ihr FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live sehen. Was aber, wenn Ihr noch kein Abonnement besitzt?

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Mit diesen Abos seht Ihr das Fußballspiel heute auf DAZN

Der Ismaninger Streamingsender DAZN hat zwei Abonnements für Euch:

Monatsabo Jahresabo 14,99 Euro im Monat 149,99 Euro im Jahr

DAZN zeigt nicht nur die Bundesliga am Sonntag und am Freitag im TV und LIVE-STREAM, auch die UEFA Champions League wird beim Streamingsender übertragen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt jetzt im LIVE-TICKER: Goal tickert das Spiel

Der FC Bayern München empfängt Eintracht Frankfurt am 7. Spieltag in der Allianz Arena. Das Sonntagsspiel läuft - wie Ihr nun wisst - NUR auf DAZN im TV und LIVE-STREAM. Bedeutet auch: Ohne ein Abonnement bei DAZN seht Ihr das Spiel auch nicht.

Alternativ können wir Euch den LIVE-TICKER von Goal zum Spiel empfehlen. Wir begleiten die Geschehnisse aus München kostenlos - alle Tore, Highlights, Platzverweise, Wechsel, etc. schildern wir ausführlich.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Opta-Vorschau zum Fußballspiel

Eintracht Frankfurt trifft zum 101. Mal in der Bundesliga auf den FC Bayern, nur gegen Werder Bremen spielte die SGE im Oberhaus häufiger (102-mal). Von den bisherigen 100 Duellen verlor Frankfurt 55, mehr als gegen jedes andere Team. Gegen kein anderes Team haben die Adler eine so hohe Niederlagenquote wie gegen den FCB (55%).

Eintracht Frankfurt kassierte in der Bundesliga 203 Tore gegen den FC Bayern, Höchstwert der SGE gegen einen Gegner. Auch der Gegentorschnitt pro Spiel von der Frankfurter Eintracht, ist gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten (2.05) so hoch.

Eintracht Frankfurt gewann das bislang letzte Bundesligaduell mit dem FC Bayern (2-1) und könnte nun erstmals seit 1995 wieder zwei BL-Spiele in Folge gegen die Münchner gewinnen. In München gewann der FCB jedoch die vergangenen 12 BL-Spiele allesamt, wie zuvor nur von 1978 bis 1991 (damals 14).

Der FC Bayern holte unter Julian Nagelsmann 16 Punkte aus den ersten sechs Spielen der Bundesligasaison (5S 1U) – so viele Punkte waren es zuletzt 2016/17 zu diesem Zeitpunkt (auch 16). Mehr Punkte aus den ersten sechs BL-Partien als Bayern-Coach holten nur Hitzfeld (1998) und Rehhagel (1995, je 18).

Eintracht Frankfurt steht nach sechs Spielen in dieser Bundesligasaison bei fünf Punkten und ist noch sieglos (5U 1N) – es ist der punktemäßig schlechteste Saisonstart der Frankfurter im Oberhaus seit der Spielzeit 2008/09, der gleichzeitig einzigen Saison, in der sie nach sechs Partien ebenfalls sieglos waren (damals 3 Punkte).

Zu Hause gewann der FC Bayern seine ersten drei Saisonspiele in der Bundesliga allesamt – mit vier Heimsiegen startete der Rekordmeister zuletzt 2015/16 in eine Spielzeit im Oberhaus. Saisonübergreifend gewannen die Bayern sechs BL-Heimspiele in Serie – aktuell hat nur der BVB eine längere Siegesserie (7).

Eintracht Frankfurt spielte in der Bundesliga zuletzt fünfmal in Folge Remis, die letzten vier Partien endeten allesamt 1-1 – fünf Remis in Folge gab es im Oberhaus nur von Oktober bis Dezember 2020 bereits für die Hessen (ebenfalls 5), viermal in Serie das gleiche Ergebnis erzielten sie noch nie.

Der FC Bayern erzielte in seinen ersten sechs Bundesligaspielen dieser Saison 23 Tore – das gelang den Bayern zuvor nur in der letzten Saison (2020/21 sogar 24). Unter keinem Trainer schossen sie bisher so viele Tore in den ersten sechs Spielen der Amtszeit wie unter Nagelsmann (23).

Bayerns Joshua Kimmich erzielte drei Tore in seinen letzten zwei Bundesligapartien und war in jedem seiner letzten drei Spiele an einem Tor direkt beteiligt (3 Tore, 1 Vorlage) – damit traf Kimmich in den letzten beiden Spielen ebenso oft wie in seinen 29 vorherigen BL-Spielen. Mindestens eine Torbeteiligung in vier Bundesligapartien in Folge hatte Kimmich noch nie.

Oliver Glasner gewann keines seiner ersten sechs Bundesligaspiele mit Eintracht Frankfurt – das passierte bei der Eintracht zuvor nur Christoph Daum (2011) und Timo Zahnleiter (1987). Glasner verlor zudem seine ersten vier Bundesligaspiele gegen den FC Bayern allesamt. Nur gegen Borussia Dortmund trat er häufiger an und verlor dabei jedes Mal (5).

Fußball live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung zu FC Bayern vs. Frankfurt

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Trapp - Tuta, Toure, Hinteregger - Chandler, Ilsanker, Sow, Jakic, Kostic - Borre, Lindström