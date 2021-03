Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: So wird FC Bayern München gegen Lazio Rom gezeigt / übertragen

Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Wir erklären Euch, wie das Duell zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom gezeigt / übertragen wird.

Nach dem 4:1 im Hinspiel hat der FC Bayern München den Einzug ins Viertelfinale der Champions League beinahe schon in der Tasche. Oder kann Lazio Rom im Rückspiel in München noch für eine Überraschung sorgen und den deutschen Rekordmeister aus dem Wettbewerb schmeißen?

Gegen das italienische Tabellenschlusslicht FC Crotone hat sich Lazio Rom am vergangenen Freitag zu einem knappen 3:2 gemüht. Auch der FC Bayern gewann das Aufeinandertreffen mit Werder Bremen am Wochenende mit 3:1. Anstoß in der Allianz Arena ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: In diesem Artikel erklärt Euch Goal, wo die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom gezeigt / übertragen wird. Zudem verraten wir Euch, wo Ihr Euch anschließend die Highlights der Champions League ansehen könnt.

Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Champions League in der Übersicht

Begegnung FC Bayern - Lazio Rom Wettbewerb Champions League, Achtelfinale Datum Mittwoch, 17. März 2021 | 21 Uhr Stadion Allianz Arena, München

Bild: Getty Images

Es gibt schlechte Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der Champions League im frei empfangbaren Fernsehen gefreut haben: Die Königsklassse ist bereits seit einigen Jahren ausschließlich im Pay-TV zu sehen und daran hat sich auch für die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom nichts geändert.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im Pay-TV

Um die Champions League am Mittwoch im TV und im LIVE-STREAM zu sehen, müsst Ihr stattdessen ein kostenpflichtiges Abonnement von Sky abschließen. Der Sender zeigt das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom am Abend live im Pay-TV auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD.

Bereits um 19.30 Uhr beginnen auf beiden Kanälen die Vorberichte. In der Sendung Mittwoch der Champions versorgen Euch Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer mit allen wichtigen Informationen rund um das Aufeinandertreffen. Um 20.50 Uhr wird schließlich in die Allianz Arena geschaltet.

Mit dem Anstoß könnt Ihr entscheiden, ob Ihr die Begegnung lieber in der Konferenz auf Sky Sport 1 HD oder im Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD schauen möchtet. Wenn Ihr Euch dafür entscheidet, die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom zu verfolgen, begleitet Euch Kommentator Kai Dittmann durch den Abend.

Beide Kanäle könnt Ihr allerdings nur empfangen, wenn Ihr einen Vertrag bei Sky abgeschlossen habt. Für das Sport-Paket, das Ihr benötigt, um die Champions League schauen zu können, verlangt der Pay-TV-Sender aktuell 17,50 Euro monatlich. Nach den ersten zwölf Monaten erhöht sich der Preis auf 22,50 Euro.

Fußball heute live sehen: FC Bayern München gegen Lazio Rom im LIVE-STREAM auf Sky Go

Zusätzlich zur Übertragung im Pay-TV wird Sky für das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom auch einen LIVE-STREAM anbieten. Mit dem hauseigenen Streamingdienst Sky Go habt Ihr auch von unterwegs die Möglichkeit, die europäische Königsklasse live und in voller Länge zu streamen.

Das geht für bestehende Sky-Kunden sogar kostenlos: Bei Abschluss Eures Vertrages ist Euch eine Kundennummer zugeteilt worden, zudem musstet Ihr bei der Einrichtung Eures Receivers eine persönliche Login-PIN setzen. Diese Daten braucht Ihr, um Euch bei Sky Go anzumelden und den LIVE-STREAM zu starten.

Bild: Getty Images

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Die meisten Angebote von Sky sind auf ein Jahr angelegt. Wenn Ihr Euch allerdings nicht langfristig binden möchtet, könnt Ihr mit Sky Ticket die Champions League trotzdem live sehen. Der Streamingdienst ermöglicht Euch nämlich sofortigen Zugang zum Sky-Programm, selbst wenn Ihr bislang kein Abonnement abgeschlossen habt.

Das lässt sich Sky jedoch auch entsprechend bezahlen: Die Spiele der Champions League sind nur im Supersport-Ticket enthalten, das Ihr entweder im Monats- oder im Jahresabo buchen könnt. Für einen Monat Sky Ticket zahlt Ihr derzeit 29,99 Euro, für ein Jahr dagegen nur 19,99 Euro monatlich.

Fußball heute live sehen: Die Highlights der Champions League auf DAZN erleben

Zum Abschluss möchten wir Euch noch eine Möglichkeit vorstellen, wie Ihr die Highlights der Begegnung zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom anschauen könnt. Denn: Der Streamingdienst DAZN zeigt nicht nur viele Spiele der Champions League, sondern bietet auch von allen Duellen eine Zusammenfassung mit den besten Szenen.

Mit dem Probemonat von DAZN könnt Ihr die Highlights sogar kostenlos erleben. Dafür müsst Ihr nur auf die Webseite des Streamingdienstes gehen, Euch für den Gratismonat registrieren und schon könnt Ihr DAZN einen Monat nach Belieben testen. Danach kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht