Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Deutschland vs. Ukraine übertragen

In der UEFA Nations League spielt Deutschland am Abend gegen die Ukraine. Doch wo wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Die deutsche Nationalmannschaft muss sich in der UEFA 2020/21 strecken, um den Gruppensieg schaffen zu können. Das Team von Joachim Löw trifft heute Abend um 20.45 Uhr auf die . Gespielt wird in Leipzig.

Die deutsche Mannschaft ist in dieser Nations-League-Saison zwar noch ungeschlagen, doch nach drei Unentschieden aus vier Spielen steht man nur auf Platz zwei der Gruppe. Gegen die Ukraine fuhr das DFB-Team allerdings den bislang einzigen Sieg ein.

Die Ost-Europäer stehen dagegen auf Platz 3, punktgleich mit der deutschen Mannschaft. Das Team von Milan-Legende Andrej Shevchenko könnte mit einem Sieg in an der DFB-Auswahl vorbeiziehen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft Deutschland - Ukraine heute ab 20.45 Uhr in voller Länge live. Hier erfahrt Ihr es.

Fußball heute live: Deutschland vs. Ukraine in der Nations League

Duell Deutschland vs. Ukraine Datum 14. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Fußball heute live im TV sehen: So wird Deutschland vs. Ukraine gezeigt / übertragen

Die deutsche Mannschaft gewann unter der Woche das Testspiel gegen mit 1:0, machte dabei aber nicht unbedingt einen tollen Eindruck. Nun geht es gegen die Ukraine um Punkte in der Nations League. Doch wenn keine Fans in das Stadion in Leipzig dürfen, müsst Ihr die vollen 90 Minuten heute wohl andernorts live anschauen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr nun genau, wer Fußball heute live im Fernsehen zeigt / überträgt. Eines steht fest: Im Free-TV wird das Spiel Deutschland vs. Ukraine heute gezeigt.

Fußball heute live im TV sehen: Das ZDF zeigt Deutschland vs. Ukraine

Das ZDF ist heute Euer Sender, wenn Ihr die Nations League anschauen wollt. Fußball zwischen Deutschland und der Ukraine kommt heute live im Free-TV. Die Übertragung des Zweiten ist natürlich kostenlos. Die Nations-League-Spiele der deutschen Mannschaft laufen allesamt im Free-TV - entweder bei der ARD oder im ZDF.

Rund eine halbe Stunde vor dem Beginn der Partie in der Nations League meldet sich Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und bereitet Euch auf die nachfolgenden 90 Minuten vor.

Fußball heute live im TV beim ZDF: Deutschland vs. Ukraine und die Details zur Übertragung

Vorberichte : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Kommentator: Bela Rethy

Bela Rethy Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Teaser: Nach dem Testspiel gegen Tschechien wird es für die deutsche Nationalmannschaft am Samstag, 14. November 2020, in der UEFA Nations League wieder ernst: Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft am fünften Spieltag der Gruppenphase auf die Auswahl der Ukraine. Das ZDF überträgt das Spiel live aus der Arena in Leipzig

Das ZDF ist ein frei empfangbarer TV-Sender, welcher alle Inhalte kostenlos ausstrahlt. Die Spiele der deutschen Mannschaft in der Nations League laufen dort - wenn Ihr wissen wollt, wie die Rechte für diesen Wettbewerb sonst so aussehen, dann könnt Ihr Euch hier informieren.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: So wird Deutschland vs. Ukraine übertragen

Ihr wisst bereits, dass Ihr heute das Spiel live verpasst, Deutschland gegen Ukraine also nicht live im TV anschauen könnt? Dann gibt es natürlich eine Alternative zur Übertragung im Fernsehen - nämlich Fußball heute im LIVE-STREAM anzuschauen.

Fußball heute im LIVE-STREAM des ZDF sehen: Deutschland vs. Ukraine

Das ZDF hält die exklusiven Übertragungsrechte für die vollen 90 Minuten zwischen dem deutschen Team und der Ukraine, soviel steht fest. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass Fußball heute im LIVE-STREAM des ZDF übertragen wird.

Die Übertragung dort sieht genaus aus wie im regulären Fernsehen. Deutschland vs. Ukraine beginnt um 20.45 Uhr, während die Vorberichte eine halbe Stunde früher anfangen. Aber gibt es noch eine zweite Übertragung im LIVE-STREAM zu Deutschland vs. Ukraine?

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: DAZN zeigt die Nations League ohne deutsche Beteiligung

DAZN, der Ismaninger Streamingdienst, hält die Übertragungsrechte für alle Spiele der UEFA Nations League ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM. Daher werden die heutigen Duelle dort live und in voller Länge übertragen.

Alle Spiele - außer die Begegnung Deutschland vs. Ukraine - kommen heute im LIVE-STREAM auf DAZN. Das bedeutet, dass am heutigen Samstag folgende Top-Spiele im LIVE-STREAM zu sehen sind.

Uhrzeit Inhalt Sportart Beschreibung 20.45 Uhr - Fußball LIVE-STREAM der Nations League 20.45 Uhr - Fußball LIVE-STREAM der Nations League 20.45 Uhr - Fußball LIVE-STREAM der Nations League 0:00 Uhr Deutschland - Ukraine Fußball Re-Live der Nations League

DAZN könnt Ihr mit dem Gratismonat nutzen, um schon heute alle Inhalte kostenlos zu sehen. DAZN zeigt die Nations League im LIVE-STREAM und hat auch noch andere Wettbewerbe live im Angebot.

DAZN kostet nach dem ersten Monat 11,99 Euro monatlich oder einmalig pro Jahr 119,99 Euro.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: DFB-Team kann gegen Ukraine spielen

Leipzig (SID) Das Nations-League-Gruppenspiel zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und der Ukraine findet definitiv am Samstagabend (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig statt. Das teilte ein UEFA-Sprecher gut vier Stunden vor dem geplanten Anpfiff auf SID-Anfrage mit. Alle Ergebnisse der am Samstag durchgeführten Testreihe waren negativ. Der Austragung des vorletzten Länderspiels des Jahres steht damit nichts mehr im Wege, zumal auch alle Tests in der DFB-Auswahl am Samstag negativ ausfielen. ​

Das Spiel war zwischenzeitlich fraglich gewesen, weil am Freitag vier Spieler um den Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko und ein Teammanager positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das Leipziger Gesundheitsamt entschied jedoch, dass keine weiteren Spieler in Quarantäne müssen. Der ukrainische Verband versicherte den Behörden, dass die betroffenen Personen keinen engen Kontakt zu anderen Leuten im Team gehabt hatten.

Vonseiten der UEFA gibt es keine Gründe für eine Spielabsage. Laut UEFA-Regularien werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen. Das ist bei der Ukraine der Fall. Die positiv getesteten Personen befinden sich im Teamhotel Steigenberger in Isolation.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft Deutschland vs. Ukraine (Der SID-Vorbericht)

Bundestrainer Joachim Löw tüftelte am Freitagabend vielleicht gerade an seinem Matchplan, als das vorletzte Länderspiel des Jahres plötzlich in Gefahr geriet. Vier Spieler und ein Teammanager der Ukraine wurden positiv auf Corona getestet, das teilte der ukrainische Nationaltrainer Andrej Schewtschenko mit. Das Gruppenspiel in der Nations League am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig steht damit auf der Kippe, das letzte Wort hat nun das örtliche Gesundheitsamt.

Für Samstag ist eine weitere Testreihe vorgesehen. Laut UEFA-Regularien wird eine Partie ausgetragen, sofern 13 negativ getestete Spieler zur Verfügung stehen. Ansonsten wird die Begegnung neu angesetzt.

Von diesem Chaos wusste Löw noch nichts, als der Bundestrainer zur Mittagszeit davor warnte, schon jetzt an den übernächsten Gegner Spanien zu denken. "Ich werde in den Mannschaftssitzungen ganz klar nur ein Ziel ausgeben: ein Sieg am Samstag", sagte Löw.

Das mögliche "Endspiel" um den Gruppensieg drei Tage später in Sevilla steckt aber bereits in den Köpfen der Spieler - zumal es im gefühlt verlorenen Länderspieljahr 2020 für ein versöhnliches Ende sorgen könnte. "Das Ziel ist, Erster zu werden und dann das Final Four zu bestreiten, um da auch zu gewinnen", sagte der frühere RB-Torjäger Timo Werner bei seiner Rückkehr nach Leipzig selbstbewusst: "Das wäre ein Erfolg, der die Mannschaft zusammenschweißt und voranbringt."

Für Löw ist das aber viel zu weit gedacht, auch wenn er das Ende der Experimente ausgerufen hat und die prominenten Nachrücker um den künftigen Rekord-Keeper Manuel Neuer einsetzen kann. Die Ukraine sei "sehr gefährlich", warnte der Bundestrainer: "Wir müssen an die Grenzen gehen und mit aller Intensität und Leidenschaft spielen."

Eine Niederlage wäre in vielerlei Hinsicht ein herber Dämpfer. Wie schon vor zwei Jahren könnte dann der sportliche Abstieg drohen - was für die Setzliste bei der Auslosung zur WM-Qualifikation (7. Dezember) Topf 2 bedeuten könnte. "Alles ist möglich, wir müssen in Alarmstellung sein", warnte daher auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Die "dunklen Wolken", die Bierhoff über der Nationalmannschaft ausgemacht hatte, verschwinden nur mit begeisternden Auftritten.

Löw setzt gegen die Ukraine auch deshalb auf seine Stars, die sich zudem für die EM einspielen sollen. Im Tor soll Neuer stehen, der Kapitän könnte sein 95. Länderspiel bestreiten und mit Rekord-Keeper Sepp Maier gleichziehen. In der Abwehr dürften sich Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Niklas Süle einspielen. Im Dreier-Angriff sind Leroy Sane, der bei der Ankunft der Nachrücker am Donnerstag mit knallgelber Schlabberhose wieder mal die Blicke auf sich zog, Serge Gnabry und Werner gesetzt.

Im zentralen Mittelfeld fehlt Löw jedoch die A-Lösung, Toni Kroos ist gelbgesperrt und Joshua Kimmich am Knie verletzt. Auch die Außenpositionen sind personell ausgedünnt, so dass sich Linksverteidiger Philipp Max nach seinem herzerfrischenden Debüt im Test am Mittwoch gegen Tschechien (1:0) Hoffnungen auf einen zweiten Startelfeinsatz machen darf.

Ansonsten aber hat die zweite Reihe kaum Chancen, sich in den fünf Spielen bis zur Kadernominierung für die EURO zu empfehlen. Ab sofort übernehmen Neuer, Sane, Werner und Co. - was den Erfolgsdruck allerdings auch spürbar erhöht.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So sieht die Übertragung zu Deutschland vs. Ukraine aus

