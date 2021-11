Fußball heute live: So wird Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM übertragen

Am fünften Spieltag der Champions League empfängt Sporting Lissabon den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff ist heute um 21 Uhr im Estádio José Alvalade XXI.

Der Kampf um das Achtelfinale geht weiter und in Gruppe C ist es nach wie vor verdammt eng: Sporting Lissabon und der BVB sind punktgleich, aktuell hat die Borussia wegen des direkten Vergleichs aber die Nase vorn. Mit einem Sieg kann die Mannschaft von Marco Rose somit heute alles klar machen, andererseits wird der amtierende portugiesische Meister alles daran setzen, die Dortmunder zu ärgern und an ihnen vorbei zu ziehen.

Kann Donyell Malen seine steigende Form heute bestätigen und den BVB ins Achtelfinale schießen? Oder gelingt Sporting die Überraschung in Gruppe C? GOAL zeigt Euch, wer die Partie heute LIVE überträgt.

Begegnung Sporting Lissabon - BVB (Borussia Dortmund) Datum Mittwoch, 24. November 2021 (heute) Wettbewerb Champions League | Gruppenphase | 5. Spieltag Anstoß 21 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Estádio José Alvalade XXI

Marco Rose möchte mit seiner Mannschaft heute den Achtelfinal-Einzug sichern und beim Auswärtsspiel in Lissabon drei Punkte einfahren. Dabei muss Dortmund nach wie vor auf Topstürmer Erling Haaland verzichten und darauf hoffen, dass 30-Millionen-Neuzugang Donyell Malen zu seiner Form findet. Nach einem Tor gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag kann der Niederländer aber mit breiter Brust im Estádio José Alvalade XXI aufspielen.

Wird die Partie zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund also heute im TV übertragen?

Im Free-TV könnt Ihr die Champions League in dieser Saison nicht schauen. Der Grund: DAZN und Amazon Prime haben sich die Übertragungsrechte gesichert, ohne eine Mitgliedschaft könnt Ihr den europäischen Top-Wettbewerb deshalb nicht sehen.

Eine weitere Neuigkeit bietet Euch aber die Option, das Auswärtsspiel der Borussia live im TV zu verfolgen: Seit dieser Saison verfügt DAZN über zwei lineare TV-Sender, DAZN 1 und 2, auf die Ihr als Sky- oder Vodafone-Kunden Zugriff habt. Das heutige Spiel wird auf DAZN 1 live und exklusiv übertragen.

Wenn Ihr keine Sky- oder Vodafone-Kunden seid, ist das gar kein Problem. Die heutige Begegnung wird nämlich auch im LIVE-STREAM von DAZN gezeigt. Das bedeutet für Euch: Eine DAZN-Mitgliedschaft ist die einzige Voraussetzung, um den Kampf ums Weiterkommen in Gruppe C zu schauen.

Wie Ihr den LIVE-STREAM abrufen könnt und welche Abonnements DAZN anbietet, erläutern wir gleich natürlich auch noch. Schauen wir zuerst aber auf die heutige Übertragung auf DAZN:

Sender : DAZN

: DAZN Übertragungsbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Alle Partien werden heute live und exklusiv auf DAZN gezeigt. Sowohl über den LIVE-STREAM als auch vor dem heimischen TV - DAZN bietet Euch heute alles an.

Schauen wir uns also mal an, welche Optionen Euch DAZN anbietet.

Um den LIVE-STREAM auf Eurem Endgerät zu öffnen, braucht Ihr neben einer stabilen Internetverbindung ein Abonnement. Dabei habt Ihr zwei verschiedene Möglichkeiten:

Monatsabo für 14,99 Euro | monatlich kündbar

Jahresabo für 149,99 Euro | jährlich kündbar

Das Monatsabo bietet den Vorteil, dass Ihr die Mitgliedschaft monatlich kündigen könnt. Auf der anderen Seite zahlt Ihr im Schnitt weniger für das Abonnement, wenn ihr gleich das Jahresabo in Anspruch nehmt (12,50 Euro im Monat).

Alle Informationen zur DAZN-Mitgliedschaft sind hier nochmal aufgelistet.



Ihr wollt den LIVE-STREAM auf Euren heimischen TV bekommen? Das ist kein Problem, dafür benötigt Ihr nur einen Smart-TV oder eine Konsole, womit Ihr die DAZN App problemlos öffnen könnt. Da der Internet-LIVE-STREAM aber auch auf jedem anderen Endgerät abrufbar ist, könnt Ihr den Laptop und den TV ganz einfach mit einem HDMI-Kabel verbinden und schon steht einem abwechslungsreichen CL-Abend auf der Couch nichts mehr im Wege.

Heißt für Euch: Sowohl die DAZN App als auch der Internet-LIVE-STREAM ermöglichen Euch die Begegnung zu verfolgen, ganz egal auf welchem Endgerät.

Falls Ihr aber die linearen TV-Sender von DAZN aufrufen wollt, sind hier nochmal alle Informationen dazu in der Übersicht.

