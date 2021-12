Fußball heute live: So wird 1. FC Köln - VfB Stuttgart übertragen

Am letzten Spieltag vor der Bundesliga-Winterpause ist der VfB Stuttgart heute zu Gast in Köln. Anpfiff ist am Sonntag um 17.30 Uhr im Stadion des 1. FC Köln (RheinEnergieStadion).

Nach einer schweißtreibenden Hinrunde gehen beide Teams nun in den letzten Spieltag. Es ist also auch Zeit Bilanz zu ziehen: Sowohl Köln als auch Stuttgart befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Abstiegsregion - Siegen ist daher für beide Mannschaften Pflicht! Die Schwaben liegen vor diesem Spieltag mit Augsburg gleichauf und nur die bessere Tordifferenz verhindert bisher das Abrutschen auf den Relegationsplatz. Etwas besser sieht es hier für die Kölner aus: Mit 22 Punkten ist man zwar noch in der Gefahrenzone, ein Sieg gegen den VfB könnte die Gemüter bei den Nordrhein-Westfalen jedoch deutlich entspannen.

Der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart treffen heute zum 100. Mal Aufeinander - zum Jubiläum sehen wir dann hoffentlich eine spannende Begegnung! GOAL liefert die Infos rund um die Übertragung.

Fußball heute live, Bundesliga: Die Eckdaten zu 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb Bundesliga | 17. Spieltag | Saison 21/22 Match 1.FC Köln vs. VfB Stuttgart Datum Sonntag, 19. Dezember 2021 Ort Köln | RheinEnergieStadion Uhrzeit 17.30 Uhr

Fußball heute live: Wird 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart im TV übertragen?

In dieser Saison wurde auch die Übertragungssituation noch einmal kräftig durcheinander gewürfelt. Die Player in der Übertragung heißen zur Saison 21/22 DAZN, Sky und Sat1.

Ja, Ihr habt richtig gelesen, auch der Privatsender mischt mit und überträgt drei Spiele dieser Saison live im Free-TV. Doch wir müssen Euch bereits jetzt enttäuschen - die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart gehört nicht zu diesen exklusiven Spielen!

Dann bleiben also für die heutige Begegnung noch zwei Übertragende übrig: Sky und DAZN.

Wer von den beiden Sendern die Partie zwischen den Kölnern und Stuttgart heute live überträgt, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Fußball heute live: So wird 1. FC Köln - VfB Stuttgart im TV und STREAM übertragen

DAZN-Mitglieder dürfen sich nun freuen. Der Ismaninger Sportsender strahlt die Partie exklusiv im TV und LIVE-STREAM aus. DAZN konnte sich auch für diese Saison wieder Teile der Übertragungsrechte für das deutsche Oberhaus sichern und zeigt in dieser Spielzeit sogar noch mehr als vorher!

Alle Spiele, die am Freitag und am Sonntag stattfinden seht Ihr nur hier. Die restlichen Partien am Samstag gehen an den Unterföhringer Bezahlsender Sky.

Fußball heute live: 1. FC Köln - VfB Stuttgart im TV auf DAZN

Viele werden sich nun wohl die Augen reiben: DAZN und live TV? Bisher konnte das Angebot doch nur im STREAM und on-demand abgerufen werden, oder? Das ist richtig, Doch der beliebte Sender hat Ende letzten Jahres eine weitere Neuerung angekündigt: Zwei Sender, DAZN und DAZN 2, gehen ab sofort als lineare Ergänzung an den Start und können via Sky, Vodafone und MagentaTV empfangen werden.

Die linearen Sender übertragen ausgewählte Inhalte von DAZN und somit auch das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und VfB Stuttgart (DAZN 2, ab 16.30 Uhr live).

Fußball heute live: 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM auf DAZN

Solltet Ihr kein Sky, Vodafone oder MagentaTV besitzen, ist dies natürlich auch kein Beinbruch!

Wie gewohnt könnt Ihr auch den LIVE-STREAM zur Partie auf DAZN abrufen.

Auch hier startet die Übertragung ab 16.30 Uhr mit ausführlichen Vorberichten zur Begegnung. Die Moderation übernimmt Lukas Schönmüller, den Kommentar Uli Hebel, die Expertise Benny Lauth und als Reporter vor Ort fungiert Alex Schlüter.

Den STREAM zum Spiel könnt Ihr auf zahlreichen internetfähigen Geräten abrufen - als Voraussetzungen gelten der kostenpflichtige Mitgliedsstatus bei DAZN, die App installiert auf dem jeweiligen Device sowie eine stabile Internetverbindung.

Welche Geräte mit DAZN kompatibel sind, könnt Ihr hier nochmal nachlesen.

Fußball heute live: 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart exklusiv auf DAZN - das kostet die Mitgliedschaft

Wie bereits an vorheriger Stelle erwähnt ist die Mitgliedschaft beim Streamingdienst nicht kostenlos. Wir stellen Euch im Folgenden die zwei Bezahloptionen vor und gegenüber.

Vertragsart Kosten Vorteil Jahr einmalig 149,99€ auf das Jahr gesehen ca. 30€ Ersparnis im Vgl. zur Monatsvariante Monat wiederkehren 14,99€ pro Monat monatlich kündbar

Fußball heute live: Die Aufstellungen von 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart

Ihr interessiert Euch für die Startformationen beider Teams? Dann seid Ihr an dieser Stelle genau richtig. Rund eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr diese hier.

Fußball heute live: GOAL liefert den kostenlosen LIVE-TICKER zu 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart

Auch wenn Ihr heute nicht das gesamte Spiel live verfolgen könnt, müsst Ihr nicht gänzlich auf die wichtigsten Szenen verzichten! GOAL stellt Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung und Ihr verpasst keine wichtige Szene! Zudem könnt Ihr vor Freunden mit interessanten Statistiken angeben, die Ihr hier nachlesen könnt.

Zum LIVE-TICKER

Fußball heute live: So wird 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart übertragen - die Übersicht

