Erst der Supercup gegen Borussia Dortmund, dann der Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart und nun die erste Pokalprüfung: Für den FC Bayern München geht es heute Abend erstmals im DFB-Pokal zur Sache. Der deutsche Rekordpokalsieger gastiert beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.

Die Niedersachsen dürfen den großen Favoriten an der traditionsreichen Bremer Brücke begrüßen und hoffen auf den Coup gegen die Münchner. Um 20.45 Uhr ertönt am heutigen Mittwoch der Anpfiff.

Ursprünglich sollte das Duell bereits am regulären Pokal-Wochenende vom 21. bis 24. August stattfinden. Weil Bayern am 22. August im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Dortmund gefordert war, wurde die Partie jedoch in den September verlegt.

Doch wo lässt sich das K.o.-Duell heute live verfolgen, wenn man nicht selbst an der Bremer Brücke dabei sein kann? GOAL verrät, welcher Sender Osnabrück gegen Bayern im TV und Livestream überträgt.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Osnabrück vs. FC Bayern München (FCB) im DFB-Pokal?

Wer den Pokalabend mit dem FC Bayern nicht verpassen möchte, hat heute gleich zwei Möglichkeiten. Osnabrück gegen Bayern wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV live und in voller Länge übertragen.

Sky zeigt wie gewohnt jede einzelne Partie des DFB-Pokals, da der Bezahlsender die Rechte am kompletten Wettbewerb besitzt.

Beim Duell an der Bremer Brücke kommt zusätzlich die ARD ins Spiel. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt ausgewählte Begegnungen aus den einzelnen Pokalrunden und hat sich diesmal für den Auftritt des Rekordpokalsiegers entschieden. Damit bleibt es beim bekannten Free-TV-Modell: Neben Sky sind weiterhin ARD und ZDF mit ausgewählten DFB-Pokalspielen vertreten.

Spiel VfL Osnabrück - FC Bayern München Datum 2. September 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Bremer Brücke, Osnabrück Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Livestream ARD Mediathek / sportschau.de Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Osnabrück vs. FC Bayern München (FCB) im DFB-Pokal? - Übertragung bei Sky

Bei Sky beginnt die Übertragung von Osnabrück gegen Bayern heute um 20.30 Uhr. Das DFB-Pokalduell ist dabei sowohl auf Sky Sport Top Event als auch auf Sky Sport Mix zu sehen.

Da mit dem Aufeinandertreffen an der Bremer Brücke die erste Pokalrunde abgeschlossen wird, gibt es am Mittwochabend keine zusätzliche Pokal-Konferenz.

Wer nicht vor dem Fernseher sitzen kann, muss dennoch nicht auf das Spiel verzichten. Über Sky Go und WOW lässt sich die Partie ebenfalls im Livestream auf einem mobilen Endgerät verfolgen.

Fußball heute live: VfL Osnabrück vs. FC Bayern München bei Sky

Übertragungsstart 20.30 Uhr Kommentator Martin Groß

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Osnabrück vs. FC Bayern München (FCB) im DFB-Pokal? - Übertragung in der ARD

Die ARD steigt heute um 20.15 Uhr in die Übertragung ein und geht damit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff auf Sendung.

Esther Sedlaczek begrüßt die Zuschauer von der Bremer Brücke, an ihrer Seite nimmt Bastian Schweinsteiger als Experte Platz. Beide berichten direkt aus Osnabrück und liefern die letzten Einschätzungen zum Pokalduell. Christina Graf übernimmt anschließend den Live-Kommentar.

Auch wer nicht im linearen Fernsehen einschalten kann, hat eine kostenlose Möglichkeit, die Partie zu verfolgen. Die ARD stellt Osnabrück gegen Bayern im Livestream bereit – sowohl in der ARD Mediathek als auch über sportschau.de.

Fußball heute live: VfL Osnabrück vs. FC Bayern München in der ARD

Übertragungsstart 20.15 Uhr Moderatorin Esther Sedlaczek Experte Bastian Schweinsteiger Kommentatorin Christina Graf

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Osnabrück vs. FC Bayern München (FCB) im DFB-Pokal - Ergebnisse in Runde eins