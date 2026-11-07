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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga?

Bundesliga
VfB Stuttgart - Werder Bremen
VfB Stuttgart
Werder Bremen

Der VfB Stuttgart peilt in der Bundesliga den nächsten Dreier an. Im anstehenden Topspiel am Samstagabend wartet mit dem SV Werder Bremen allerdings ein extrem formstarker Kontrahent auf die Schwaben. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Begegnung live im Fernsehen und im Livestream verfolgen könnt.

Mit einem spektakulären 4:2-Erfolg gegen Bayer Leverkusen meldete sich der VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende eindrucksvoll zurück und erinnerte wieder an die starken Auftritte aus den Vorjahren unter Sebastian Hoeneß. Durch intensiven und kompromisslosen Offensivfußball bezwangen die Schwaben die Rheinländer. Diesen Aufwärtstrend will der VfB nun auch im Heimspiel gegen Werder Bremen bestätigen.

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Die Gäste reisen allerdings mit breiter Brust an: Die Mannschaft von Daniel Thioune feierte zuletzt zwei Siege in Serie und hat sich auf dem fünften Tabellenplatz festgebissen. Vor allem das gefährliche Offensivduo aus Niclas Füllkrug und Marco Grüll präsentiert sich aktuell in absoluter Topform und will den Stuttgartern das Leben in der MHP-Arena schwermachen.

Das Aufeinandertreffen des VfB Stuttgart und des SV Werder Bremen startet heute um 18:30 Uhr. Bei GOAL gibt es alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga?

Wer die vollen 90 Minuten des traditionsreichen Duells zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen verfolgen möchte, muss auf Pay-TV setzen. Die Übertragungsrechte der Bundesliga teilen sich in dieser Spielzeit feste Partner: Während DAZN andere Anstoßzeiten abdeckt, liegt das wöchentliche Topspiel am Samstagabend um 18:30 Uhr exklusiv in den Händen von Sky.

Nächste Spiele
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07. Nov. 2026

SVW

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Das Duell im Schwabenland wird live auf den Sendern Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt. Für Zuschauer, die das Spiel lieber per Internet streamen, stehen die Anwendungen von Sky Go sowie die Streaming-Plattform WOW bereit.

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Eine Übertragung auf DAZN findet für diese Partie nicht statt, und auch eine kostenlose Alternative im Free-TV wird für das Samstagabendspiel nicht angeboten.

Sender

Übertragung VfB vs. SVW?

Livestream

Sky

Ja (Einzelspiel um 18:30 Uhr)

Sky Go, WOW

DAZN

Nein

Keiner

Free-TV

Nein

Keiner

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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf Sky

Direkt im Anschluss an die Nachmittagsspiele der Bundesliga beginnt um 17:30 Uhr die Sky-Übertragung für das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen.

Vor Ort im Stadion begrüßt Euch das gewohnte Topspiel-Team des Pay-TV-Senders. Als Moderator führt Sebastian Hellmann durch die Sendung, während das Experten-Duo bestehend aus Julia Simic und Lothar Matthäus für die fachlichen Analysen bereitsteht. Wenn ab 18:30 Uhr der Ball rollt, übernimmt Wolff-Christoph Fuss das Mikrofon als Kommentator. Unterstützt wird er dabei von Lothar Matthäus, der als Co-Kommentator fungiert und im Laufe des Abends gemeinsam mit Fuss den schnellsten Akteur auf dem Platz küren wird.

Kategorie

Details zur Sky-Übertragung

Sendestart

Samstag ab 17:30 Uhr

Moderator

Sebastian Hellmann

Kommentator

Wolff-Christoph Fuss

Experten

Julia Simic und Lothar Matthäus

Co-Kommentator

Lothar Matthäus

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga? Die Tabelle der Bundesliga vor dem 9. Spieltag

Platz

Verein

Spiele

S

U

N

Tore

Diff.

Punkte

1.

FC Bayern München

8

5

3

0

27:8

+19

18

2.

Borussia Dortmund

8

5

3

0

14:6

+8

18

3.

SC Freiburg

8

5

1

2

18:10

+8

16

4.

RB Leipzig

8

5

0

3

22:11

+11

15

5.

SV Werder Bremen

8

4

3

1

17:14

+3

15

6.

Bayer 04 Leverkusen

8

4

1

3

18:16

+2

13

7.

SV Elversberg

8

4

1

3

16:16

0

13

8.

Eintracht Frankfurt

8

3

2

3

13:18

-5

11

9.

1. FSV Mainz 05

8

3

1

4

17:17

0

10

10.

FC Augsburg

8

2

3

3

18:15

+3

9

11.

VfB Stuttgart

8

3

0

5

14:15

-1

9

12.

TSG 1899 Hoffenheim

8

3

0

5

14:16

-2

9

13.

1. FC Köln

8

2

3

3

9:12

-3

9

14.

SC Paderborn 07

8

2

3

3

6:9

-3

9

15.

Hamburger SV

8

3

0

5

7:19

-12

9

16.

1. FC Union Berlin

8

1

4

3

7:19

-12

7

17.

FC Schalke 04

8

1

3

4

4:9

-5

6

18.

Borussia Mönchengladbach

8

1

1

6

11:22

-11

4

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