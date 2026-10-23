Der siebte Bundesliga-Spieltag nimmt in Stuttgart seinen Anfang: Am heutigen Freitagabend empfängt der VfB die Borussia aus Mönchengladbach in der MHP-Arena. Beide Teams wollen zum Auftakt des neuen Fußballwochenendes wichtige Punkte sammeln. Der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr.

Die bisherige Saisonbilanz dürfte auf beiden Seiten für wenig Begeisterung sorgen. Stuttgart kommt nach sechs Spieltagen lediglich auf zwei Siege und belegt damit den 13. Tabellenplatz. Für Gladbach ist die Lage noch deutlich prekärer: Die Fohlen warten weiterhin auf den ersten Punktgewinn und stehen mit null Zählern am Tabellenende.

Wo läuft Stuttgart gegen Gladbach heute live im TV und Livestream? GOAL hat die Informationen zur Übertragung zusammengestellt.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Gladbach in der Bundesliga?

Noch immer dürfte sich mancher Fußballfan fragen, wo das Freitagsspiel der Bundesliga inzwischen übertragen wird. Seit Beginn der vergangenen Saison gilt eine neue Rechteverteilung: Die Partie zum Auftakt des Spieltags ist nicht mehr bei DAZN, sondern bei Sky zu sehen.

Nächste Spiele VFB Bundesliga 14:30 BMG Ansehen

Für das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist deshalb Sky die richtige Adresse. Bei DAZN wird die Begegnung nicht gezeigt. Der Streamingdienst konzentriert sich in der Bundesliga auf die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele, die jeweils einzeln übertragen werden.

Auch wer auf eine Übertragung im Free-TV hofft, geht leer aus. Das Aufeinandertreffen der Schwaben mit den Fohlen läuft dort weder in voller Länge noch mit Live-Ausschnitten.

Spiel VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Datum 23. Oktober 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort MHP-Arena, Stuttgart Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Gladbach in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Freitagsspiel startet bei Sky wie gewohnt um 19.30 Uhr. Moderatorin Katharina Kleinfeldt begrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Experte Shkodran Mustafi direkt aus dem Stadion in Stuttgart. Zu sehen ist die Sendung auf Sky Sport Bundesliga 1.

Für die Kommentierung der Begegnung sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld gemeinsam verantwortlich.

Wer das Duell zwischen dem VfB und Gladbach nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Möglichkeit: Mit einem aktiven Abonnement lässt sich die Partie über Sky Go oder WOW auch im Livestream anschauen.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Gladbach bei Sky

Spiel VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Übertragungsstart 19:30 Uhr Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Gladbach in der Bundesliga? - Duelle am 7. Spieltag

Datum Anstoß Begegnung Fr., 23.10.2026 20:30 Uhr VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr RB Leipzig – SV Elversberg Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr FC Augsburg – 1. FC Union Berlin Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Hamburger SV Sa., 24.10.2026 18:30 Uhr Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt So., 25.10.2026 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen So., 25.10.2026 17:30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern München



