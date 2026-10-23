Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoGladbach
Live bei Sky
Filip Knopp
Unterstützt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Gladbach in der Bundesliga?

VfB Stuttgart - Gladbach
VfB Stuttgart
Gladbach
Bundesliga

Der VfB Stuttgart bekommt es am heutigen Freitag mit Borussia Mönchengladbach zu tun, das bislang ohne Punkte am Tabellenende steht. Wo wird das Duell live übertragen - bei Sky, DAZN oder sogar im Free-TV? GOAL liefert die Antworten zur Übertragung im TV und Livestream.

Der siebte Bundesliga-Spieltag nimmt in Stuttgart seinen Anfang: Am heutigen Freitagabend empfängt der VfB die Borussia aus Mönchengladbach in der MHP-Arena. Beide Teams wollen zum Auftakt des neuen Fußballwochenendes wichtige Punkte sammeln. Der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Die bisherige Saisonbilanz dürfte auf beiden Seiten für wenig Begeisterung sorgen. Stuttgart kommt nach sechs Spieltagen lediglich auf zwei Siege und belegt damit den 13. Tabellenplatz. Für Gladbach ist die Lage noch deutlich prekärer: Die Fohlen warten weiterhin auf den ersten Punktgewinn und stehen mit null Zählern am Tabellenende.

Wo läuft Stuttgart gegen Gladbach heute live im TV und Livestream? GOAL hat die Informationen zur Übertragung zusammengestellt.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Gladbach in der Bundesliga?

Noch immer dürfte sich mancher Fußballfan fragen, wo das Freitagsspiel der Bundesliga inzwischen übertragen wird. Seit Beginn der vergangenen Saison gilt eine neue Rechteverteilung: Die Partie zum Auftakt des Spieltags ist nicht mehr bei DAZN, sondern bei Sky zu sehen.

Für das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist deshalb Sky die richtige Adresse. Bei DAZN wird die Begegnung nicht gezeigt. Der Streamingdienst konzentriert sich in der Bundesliga auf die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele, die jeweils einzeln übertragen werden.

Auch wer auf eine Übertragung im Free-TV hofft, geht leer aus. Das Aufeinandertreffen der Schwaben mit den Fohlen läuft dort weder in voller Länge noch mit Live-Ausschnitten.

Spiel

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Datum

23. Oktober 2026

Anstoß

20:30 Uhr

Ort

MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Gladbach in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Freitagsspiel startet bei Sky wie gewohnt um 19.30 Uhr. Moderatorin Katharina Kleinfeldt begrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Experte Shkodran Mustafi direkt aus dem Stadion in Stuttgart. Zu sehen ist die Sendung auf Sky Sport Bundesliga 1.

Für die Kommentierung der Begegnung sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld gemeinsam verantwortlich.

Wer das Duell zwischen dem VfB und Gladbach nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Möglichkeit: Mit einem aktiven Abonnement lässt sich die Partie über Sky Go oder WOW auch im Livestream anschauen.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Gladbach bei Sky

Spiel

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Übertragungsstart

19:30 Uhr

Kommentatoren

Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Gladbach in der Bundesliga? - Duelle am 7. Spieltag

Datum

Anstoß

Begegnung

Fr., 23.10.2026

20:30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

RB Leipzig – SV Elversberg

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

1. FC Köln – FC Schalke 04

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – Hamburger SV

Sa., 24.10.2026

18:30 Uhr

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

So., 25.10.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

So., 25.10.2026

17:30 Uhr

SC Freiburg – FC Bayern München


HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen