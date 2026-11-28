Beim VfB Stuttgart geht es in der laufenden Bundesliga-Saison bislang ziemlich auf und ab. Zuletzt kam das Team von Coach Sebastian Hoeneß beim FC Schalke 04 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und rangiert nach zehn absolvierten Spieltagen mit 13 Zählern auf dem achten Tabellenplatz.

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Direkt vor den Schwaben liegt mit Eintracht Frankfurt der unmittelbare Tabellennachbar. Die Hessen haben bisher 15 Punkte auf dem Konto und müssten ihren Platz nur im Falle einer Pleite für den VfB räumen. Rückenwind holte sich die SGE am vergangenen Spieltag durch einen knappen 1:0-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Heute um 18.30 Uhr kommt es zum Topspiel zwischen Stuttgart und Frankfurt. Bei GOAL erfahrt Ihr, wo die Partie übertragen wird.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Auch in der aktuellen Bundesliga-Saison sind die Übertragungsrechte wieder zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Dabei liegt das Topspiel am Samstagabend traditionell exklusiv in den Händen von Sky – und genau das greift heute auch bei der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

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Nächste Spiele VFB Bundesliga 12:30 SGE Ansehen

Im klassischen Pay-TV könnt Ihr die Partie auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Top Event live mitverfolgen. Wer das Duell lieber flexibel im Livestream schauen möchte, greift entweder auf den kostenpflichtigen Streamingdienst WOW zurück oder nutzt als regulärer Sky-Abonnent ganz bequem die App Sky Go.

Eine frei empfangbare Übertragung im Free-TV wird für das Stuttgarter Heimspiel hingegen nicht angeboten.

Übertragungsweg Anbieter / Sender Kosten / Voraussetzung Pay-TV Sky (Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event) Kostenpflichtiges Sky-Abonnement Livestream WOW Kostenpflichtiges WOW-Abonnement Livestream Sky Go Im Sky-Abo für Bestandskunden enthalten Free-TV Keine Übertragung Keine kostenlose Option verfügbar

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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf Sky

Ab 17.30 Uhr meldet sich Sky heute live aus der Stuttgarter MHP-Arena mit den Vorberichten, ehe exakt eine Stunde später um 18.30 Uhr der Anpfiff in Bad Cannstatt ertönt.

Für das Topspiel am Samstagabend setzt der Pay-TV-Sender auch in dieser Spielzeit auf seine bewährte Besetzung: Am Mikrofon führt einmal mehr Wolff-Christoph Fuss durch die 90 Minuten. Ihm zur Seite steht Co-Kommentator Lothar Matthäus, der unter anderem wieder den schnellsten Akteur auf dem Rasen küren wird. Komplettiert wird die Runde von Julia Simic, die das Geschehen als TV-Expertin einordnet.

Detail Information Begegnung VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Spielort Stuttgart / Bad Cannstatt (MHP-Arena) Sender Sky Übertragungsstart (Vorberichte) 17:30 Uhr Anstoß 18:30 Uhr Kommentator Wolff-Christoph Fuss Co-Kommentator Lothar Matthäus Expertin Julia Simic

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga? Stuttgart und Frankfurt im Direktvergleich