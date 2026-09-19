Der 4. Spieltag der Bundesliga hat es in sich: Am Samstagabend kommt es in der MHP Arena zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Während die Schwaben einen durchwachsenen Start hingelegt haben, reist der BVB mit einer makellosen Bilanz nach Stuttgart.

Nach drei Spieltagen stehen beim VfB bislang drei Punkte zu Buche – ein Sieg und zwei Niederlagen. Dortmund hingegen hat alle drei bisherigen Partien gewonnen und damit neun von neun möglichen Zählern gesammelt. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

VfB gegen BVB: Zwei Traditionsklubs treffen aufeinander, dazu stehen wichtige Punkte auf dem Spiel. Doch wo lässt sich das Top-Spiel am Samstagabend live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga?

Wer Stuttgart gegen Dortmund heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender zeigt das Topspiel am Samstagabend exklusiv.

Eine Besonderheit gibt es seit der Übernahme von Sky durch RTL: Ausgewählte Partien, die regulär bei Sky laufen, sind inzwischen zusätzlich im Free-TV bei RTL zu sehen. Das Duell zwischen dem VfB und dem BVB gehört allerdings nicht zu diesen Spielen. Eine Übertragung bei RTL oder einem anderen frei empfangbaren Sender gibt es heute nicht.

Spiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Datum 19. September 2026 Anstoß 18:30 Uhr Ort MHP-Arena, Stuttgart Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Das Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund wird heute live auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen. Ab 17.30 Uhr läuft die Vorberichterstattung. Sebastian Hellmann begleitet die Zuschauer durch den Abend, Lothar Matthäus und Julia Simic stehen ihm als Experten zur Seite. Den Kommentar in der MHP Arena übernimmt Wolff Fuss, der dabei von Matthäus als Co-Kommentator unterstützt wird.

Wer Stuttgart gegen Dortmund nicht am Fernseher schauen kann, hat ebenfalls eine Möglichkeit. Sky überträgt die Partie auch im Livestream. Dafür stehen Sky Go und WOW zur Verfügung, sodass das Topspiel auch unterwegs auf dem Smartphone, Tablet oder einem anderen mobilen Gerät verfolgt werden kann.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. BVB bei Sky

Spiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Übertragungsstart 17:30 Uhr Moderator Sebastian Hellmann Experten Lothar Matthäus, Julia Simic Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Der 4. Spieltag