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Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOW
Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga?

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
Bundesliga

Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund liefern sich am 4. Spieltag das Top-Spiel der Bundesliga. Doch läuft das Duell bei Sky, DAZN oder sogar im Free-TV? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Der 4. Spieltag der Bundesliga hat es in sich: Am Samstagabend kommt es in der MHP Arena zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Während die Schwaben einen durchwachsenen Start hingelegt haben, reist der BVB mit einer makellosen Bilanz nach Stuttgart.

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Nach drei Spieltagen stehen beim VfB bislang drei Punkte zu Buche – ein Sieg und zwei Niederlagen. Dortmund hingegen hat alle drei bisherigen Partien gewonnen und damit neun von neun möglichen Zählern gesammelt. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

VfB gegen BVB: Zwei Traditionsklubs treffen aufeinander, dazu stehen wichtige Punkte auf dem Spiel. Doch wo lässt sich das Top-Spiel am Samstagabend live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga?

Wer Stuttgart gegen Dortmund heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender zeigt das Topspiel am Samstagabend exklusiv.

Eine Besonderheit gibt es seit der Übernahme von Sky durch RTL: Ausgewählte Partien, die regulär bei Sky laufen, sind inzwischen zusätzlich im Free-TV bei RTL zu sehen. Das Duell zwischen dem VfB und dem BVB gehört allerdings nicht zu diesen Spielen. Eine Übertragung bei RTL oder einem anderen frei empfangbaren Sender gibt es heute nicht.

Spiel

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

Datum

19. September 2026

Anstoß

18:30 Uhr

Ort

MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Das Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund wird heute live auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen. Ab 17.30 Uhr läuft die Vorberichterstattung. Sebastian Hellmann begleitet die Zuschauer durch den Abend, Lothar Matthäus und Julia Simic stehen ihm als Experten zur Seite. Den Kommentar in der MHP Arena übernimmt Wolff Fuss, der dabei von Matthäus als Co-Kommentator unterstützt wird.

Wer Stuttgart gegen Dortmund nicht am Fernseher schauen kann, hat ebenfalls eine Möglichkeit. Sky überträgt die Partie auch im Livestream. Dafür stehen Sky Go und WOW zur Verfügung, sodass das Topspiel auch unterwegs auf dem Smartphone, Tablet oder einem anderen mobilen Gerät verfolgt werden kann.

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Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. BVB bei Sky

Spiel

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

Übertragungsstart

17:30 Uhr

Moderator

Sebastian Hellmann

Experten

Lothar Matthäus, Julia Simic

Kommentator

Wolff Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Der 4. Spieltag

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 18.09.2026

20:30 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Union Berlin

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

SV Werder Bremen – FC Augsburg

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Hamburger SV – 1. FC Köln

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Samstag, 19.09.2026

18:30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Sonntag, 20.09.2026

15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig

Sonntag, 20.09.2026

17:30 Uhr

FC Schalke 04 – SV Elversberg

Sonntag, 20.09.2026

19:30 Uhr

SC Paderborn 07 – TSG 1899 Hoffenheim

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