Erstes Auswärtsspiel am Freitag, erstes Heimspiel am Freitag: Nach dem Saisonauftakt beim FC Bayern München darf der VfB Stuttgart nun vor heimischer Kulisse ran. Auch am zweiten Spieltag eröffnen die Schwaben damit die Bundesliga am Freitagabend.

Nach der deutlichen 1:5-Niederlage in München will Stuttgart gegen den 1. FC Köln die passende Reaktion zeigen. Die Rheinländer wiederum reisen mit Rückenwind an, nachdem sie zum Auftakt die TSG Hoffenheim zuhause mit 3:2 bezwungen haben. Gespielt wird in der MHP Arena, wo um 20.30 Uhr der Anpfiff ertönt.

Doch wo lässt sich Stuttgart gegen Köln heute live verfolgen? Läuft das Spiel bei Sky, DAZN oder womöglich sogar im Free-TV? GOAL verrät, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln in der Bundesliga?

Der Bundesliga-Auftakt zwischen Bayern und Stuttgart war im Free-TV zu sehen. Gilt das auch für das zweite Freitagsspiel der Saison? Nein. Stuttgart gegen Köln läuft heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen – die Übertragung bei SAT.1 zum Saisonstart stellte eine Ausnahme dar.

Wer die Partie heute live verfolgen möchte, muss daher auf Sky zurückgreifen. Der Bezahlsender zeigt das Freitagsspiel in voller Länge. DAZN, das lange für die Übertragung der Freitagspartien zuständig war, ist dagegen nicht an der Reihe.

Die Aufteilung der Bundesliga-Rechte hat sich zur vergangenen Saison geändert und gilt weiterhin: Sky zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, DAZN übernimmt die Samstagskonferenz sowie die Einzelspiele am Sonntag.

Spiel VfB Stuttgart - 1. FC Köln Datum 4. September 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort MHP Arena, Stuttgart Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln ist heute bei Sky Sport Bundesliga 1 live und in voller Länge zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr, ehe um 20.30 Uhr der Anpfiff in der MHP Arena erfolgt. Hansi Küpper und sein Sohn Corni Küpper kommentieren das Freitagsspiel gemeinsam.

Auch unterwegs muss man nicht auf die Partie verzichten. Über Sky Go und WOW lässt sich Stuttgart gegen Köln ebenfalls im Livestream verfolgen.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln bei Sky

Spiel VfB Stuttgart - 1. FC Köln Übertragungsstart 19:30 Uhr Kommentator Hansi Küpper und Corni Küpper

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln in der Bundesliga? - Der 2. Spieltag der Bundesliga