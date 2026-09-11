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Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOW
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Union Berlin vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga?

Union Berlin - Schalke 04
Union Berlin
Schalke 04
Bundesliga

Union Berlin und der FC Schalke 04 machen den Anfang am dritten Bundesliga-Spieltag. Doch wo lässt sich das Duell live im TV und Livestream verfolgen? SPOX gibt die Antwort auf die Frage zur Übertragung.

Der Saisonstart verlief für beide Klubs bislang eher schleppend: Sowohl Union Berlin als auch Schalke 04 stehen nach zwei Spieltagen noch ohne Dreier da. Während die Berliner zuletzt in Leverkusen mit 0:4 deutlich unterlagen, holten die Königsblauen gegen den FC Bayern immerhin einen Punkt. Das torlose Remis dürfte Schalke trotz des weiterhin fehlenden eigenen Treffers durchaus Mut gemacht haben.

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Nun bietet sich beiden Mannschaften die Gelegenheit, erstmals in dieser Spielzeit dreifach zu punkten. Dafür treffen Union und Schalke am heutigen Freitag direkt aufeinander. Gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei, der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr.

Sky, DAZN, Free-TV?GOALzeigt, wo das Freitagabendspiel der Bundesliga heute live im TV und Livestream verfolgt werden kann.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Union Berlin vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga?

Das Freitagabendspiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 wird heute live bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie als Einzelspiel und begleitet den Bundesliga-Auftakt damit im gewohnten Rahmen.

DAZN ist dagegen nicht für die Übertragung des Duells zuständig. Hintergrund ist die seit der vergangenen Saison geltende Aufteilung der Bundesliga-Rechte: Sky zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, während DAZN die Samstagskonferenz sowie die Einzelpartien am Sonntag im Programm hat.

Im Free-TV wird Union gegen Schalke ebenfalls nicht zu sehen sein. Eine kostenlose Übertragung der Begegnung gibt es heute somit nicht.

Spiel

Union Berlin - FC Schalke 04

Datum

11. September 2026

Anstoß

20:30 Uhr

Ort

Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Union Berlin vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Bei Sky beginnt die Übertragung heute um 19.30 Uhr. Zu finden ist Union gegen Schalke auf Sky Sport Bundesliga 1. Für die Kommentierung des Freitagabendspiels ist das Duo Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld zuständig, während Mirko Slomka als Experte mit dabei ist.

Wer die Partie nicht vor dem heimischen Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Möglichkeit. Sky stellt das Spiel auch im Livestream bereit. Auf mobilen Geräten lässt sich die Übertragung über Sky Go oder WOW abrufen.

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Fußball heute live: Union Berlin vs. FC Schalke 04 bei Sky

Spiel

Union Berlin - FC Schalke 04

Übertragungsstart

19:30 Uhr

Kommentator

Frank Buschmann, Florian Schmidt-Sommerfeld

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Union Berlin vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga? - Der 3. Spieltag der Bundesliga

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 11.09.2026

20:30 Uhr

1. FC Union Berlin – FC Schalke 04

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Dortmund – SC Paderborn 07

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 12.09.2026

18:30 Uhr

1. FC Köln – SV Werder Bremen

Sonntag, 13.09.2026

15:30 Uhr

RB Leipzig – Hamburger SV

Sonntag, 13.09.2026

17:30 Uhr

SV Elversberg – FC Bayern München

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