Der Saisonstart verlief für beide Klubs bislang eher schleppend: Sowohl Union Berlin als auch Schalke 04 stehen nach zwei Spieltagen noch ohne Dreier da. Während die Berliner zuletzt in Leverkusen mit 0:4 deutlich unterlagen, holten die Königsblauen gegen den FC Bayern immerhin einen Punkt. Das torlose Remis dürfte Schalke trotz des weiterhin fehlenden eigenen Treffers durchaus Mut gemacht haben.

Nun bietet sich beiden Mannschaften die Gelegenheit, erstmals in dieser Spielzeit dreifach zu punkten. Dafür treffen Union und Schalke am heutigen Freitag direkt aufeinander. Gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei, der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr.

Sky, DAZN, Free-TV?GOALzeigt, wo das Freitagabendspiel der Bundesliga heute live im TV und Livestream verfolgt werden kann.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Union Berlin vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga?

Das Freitagabendspiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 wird heute live bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie als Einzelspiel und begleitet den Bundesliga-Auftakt damit im gewohnten Rahmen.

DAZN ist dagegen nicht für die Übertragung des Duells zuständig. Hintergrund ist die seit der vergangenen Saison geltende Aufteilung der Bundesliga-Rechte: Sky zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, während DAZN die Samstagskonferenz sowie die Einzelpartien am Sonntag im Programm hat.

Im Free-TV wird Union gegen Schalke ebenfalls nicht zu sehen sein. Eine kostenlose Übertragung der Begegnung gibt es heute somit nicht.

Spiel Union Berlin - FC Schalke 04 Datum 11. September 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Union Berlin vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Bei Sky beginnt die Übertragung heute um 19.30 Uhr. Zu finden ist Union gegen Schalke auf Sky Sport Bundesliga 1. Für die Kommentierung des Freitagabendspiels ist das Duo Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld zuständig, während Mirko Slomka als Experte mit dabei ist.

Wer die Partie nicht vor dem heimischen Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Möglichkeit. Sky stellt das Spiel auch im Livestream bereit. Auf mobilen Geräten lässt sich die Übertragung über Sky Go oder WOW abrufen.

Fußball heute live: Union Berlin vs. FC Schalke 04 bei Sky

Spiel Union Berlin - FC Schalke 04 Übertragungsstart 19:30 Uhr Kommentator Frank Buschmann, Florian Schmidt-Sommerfeld

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Union Berlin vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga? - Der 3. Spieltag der Bundesliga