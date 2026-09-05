Gibt es für die TSG Hoffenheim heute die zweite Niederlage oder gelingt gegen Borussia Dortmund der erste Sieg? Vielleicht steht am Ende auch das erste Unentschieden der Saison zu Buche.
Nach dem 2:3 beim 1. FC Köln zum Auftakt wollen die Kraichgauer nun vor heimischer Kulisse die ersten Punkte holen. Der BVB reist derweil mit drei Zählern im Gepäck an, nachdem zum Start ein 2:0 gegen den Hamburger SV gelang.
Gespielt wird am heutigen Samstag in der SNP Arena in Sinsheim. Dort ertönt um 15.30 Uhr der Anpfiff.
Doch wo lässt sich das Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Dortmund heute live verfolgen? GOAL verrät, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga?
Wer Hoffenheim gegen Dortmund heute live in voller Länge verfolgen möchte, hat dafür nur eine TV-Anlaufstelle. Die Partie wird ausschließlich im Pay-TV bei Sky gezeigt.
Der Bezahlsender besitzt die Rechte an den Einzelspielen der Bundesliga am Freitag und Samstag und überträgt deshalb auch das Duell zwischen der TSG und dem BVB komplett. Wer dagegen nur die wichtigsten Szenen der Partie sehen möchte, kann auf die DAZN-Konferenz ausweichen.
Die Samstagskonferenz gehört in dieser Saison zum Angebot von DAZN. Die Einzelspiele am Samstag darf der Streamingdienst hingegen nicht live übertragen – diese Rechte liegen bei Sky.
Spiel
TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund
Datum
5. September 2026
Anstoß
15:30 Uhr
Ort
SNP Arena, Sinsheim
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Hoffenheim gegen Dortmund ist heute bei Sky Sport Bundesliga 1 live zu sehen. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt dort um 15.15 Uhr, Kai Dittmann übernimmt den Kommentar.
Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls die Möglichkeit, live einzuschalten. Über Sky Go und WOW lässt sich das Duell auch im Livestream abrufen. Für beide Plattformen ist ein kostenpflichtiger Zugang erforderlich.
Fußball heute live: TSG Hoffenheim vs. BVB bei Sky
Spiel
TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund
Übertragungsstart
15:15 Uhr
Kommentator
Kai Dittmann
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Der 2. Spieltag der Bundesliga
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Freitag, 04. September 2026
20:30 Uhr
VfB Stuttgart – 1. FC Köln
Samstag, 05. September 2026
15:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg
Samstag, 05. September 2026
15:30 Uhr
SV Werder Bremen – RB Leipzig
Samstag, 05. September 2026
15:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund
Samstag, 05. September 2026
15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – SC Freiburg
Samstag, 05. September 2026
15:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin
Samstag, 05. September 2026
18:30 Uhr
FC Schalke 04 – FC Bayern München
Sonntag, 06. September 2026
15:30 Uhr
Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05
Sonntag, 06. September 2026
17:30 Uhr
Eintracht Frankfurt – FC Augsburg