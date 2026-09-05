Gibt es für die TSG Hoffenheim heute die zweite Niederlage oder gelingt gegen Borussia Dortmund der erste Sieg? Vielleicht steht am Ende auch das erste Unentschieden der Saison zu Buche.

Nach dem 2:3 beim 1. FC Köln zum Auftakt wollen die Kraichgauer nun vor heimischer Kulisse die ersten Punkte holen. Der BVB reist derweil mit drei Zählern im Gepäck an, nachdem zum Start ein 2:0 gegen den Hamburger SV gelang.

Gespielt wird am heutigen Samstag in der SNP Arena in Sinsheim. Dort ertönt um 15.30 Uhr der Anpfiff.

Doch wo lässt sich das Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Dortmund heute live verfolgen? GOAL verrät, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga?

Wer Hoffenheim gegen Dortmund heute live in voller Länge verfolgen möchte, hat dafür nur eine TV-Anlaufstelle. Die Partie wird ausschließlich im Pay-TV bei Sky gezeigt.

Der Bezahlsender besitzt die Rechte an den Einzelspielen der Bundesliga am Freitag und Samstag und überträgt deshalb auch das Duell zwischen der TSG und dem BVB komplett. Wer dagegen nur die wichtigsten Szenen der Partie sehen möchte, kann auf die DAZN-Konferenz ausweichen.

Die Samstagskonferenz gehört in dieser Saison zum Angebot von DAZN. Die Einzelspiele am Samstag darf der Streamingdienst hingegen nicht live übertragen – diese Rechte liegen bei Sky.

Spiel TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund Datum 5. September 2026 Anstoß 15:30 Uhr Ort SNP Arena, Sinsheim Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Hoffenheim gegen Dortmund ist heute bei Sky Sport Bundesliga 1 live zu sehen. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt dort um 15.15 Uhr, Kai Dittmann übernimmt den Kommentar.

Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls die Möglichkeit, live einzuschalten. Über Sky Go und WOW lässt sich das Duell auch im Livestream abrufen. Für beide Plattformen ist ein kostenpflichtiger Zugang erforderlich.

Fußball heute live: TSG Hoffenheim vs. BVB bei Sky

Spiel TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund Übertragungsstart 15:15 Uhr Kommentator Kai Dittmann

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Der 2. Spieltag der Bundesliga