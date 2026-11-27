Vor dem Saisonstart hatten viele Experten und Fans den SV Werder Bremen noch als klaren Wackelkandidaten im Tabellenkeller eingestuft. Zehn Spieltage später zeichnet sich jedoch ein völlig anderes Bild: Mit starken 18 Zählern auf dem Konto rangieren die Grün-Weißen aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz – beflügelt durch einen souveränen 4:0-Triumph im Nordderby gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende.
Ganz anders stellt sich die Lage bei Borussia Mönchengladbach dar. Trotz phasenweise solider Auftritte stehen für die Elf vom Niederrhein bislang magere vier Punkte zu Buche, was gleichbedeutend mit der Roten Laterne ist. Angesichts dieser prekären Ausgangslage stehen die Fohlen an der Weser bereits gehörig unter Zugzwang und benötigen dringend einen Dreier.
GOAL zeigt Euch, wo das Duell zwischen Bremen und Gladbach heute im TV und Livestream ausgestrahlt wird.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für SV Weder Bremen vs. Gladbach in der Bundesliga?
Auch in der laufenden Spielzeit teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Eine klare Aufteilung regelt dabei genau, welcher Anbieter den Flutlicht-Freitag zeigt.
Aus diesem Grund läuft das Duell zwischen Bremen und Gladbach heute exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Zuschauer mit einem entsprechenden Abo können die Partie auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Top Event verfolgen. Wer das Spiel lieber online streamen möchte, wird beim Streamingdienst WOW oder – als regulärer Sky-Kunde – über die App Sky Go fündig.
Eine frei empfangbare Alternative im Free-TV wird für die Begegnung zwischen Werder und Mönchengladbach hingegen nicht angeboten.
Übertragungsweg
Anbieter / Sender
Kosten / Voraussetzung
Pay-TV
Sky (Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event)
Kostenpflichtiges Sky-Abonnement
Livestream
WOW
Kostenpflichtiges WOW-Abonnement
Livestream
Sky Go
Im Sky-Abo für Bestandskunden enthalten
Free-TV
Keine Übertragung
Keine kostenlose Option verfügbar
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Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf Sky
Der Anpfiff im Bremer Weserstadion ertönt heute Abend um 20.30 Uhr. Sky meldet sich allerdings schon eine Stunde früher, ab 19.30 Uhr, live aus dem Stadion mit den Vorberichten zur Partie.
Für die Freitagabendspiele vertraut Sky traditionell auf feste Zweierteams am Mikrofon. Bei der Begegnung zwischen Bremen und Gladbach übernehmen heute Abend Frank „Buschi“ Buschmann und Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld den Live-Kommentar.
Detail
Information
Begegnung
SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach
Spielort
Bremen (Weserstadion)
Sender
Sky
Übertragungsstart (Vorberichte)
19:30 Uhr
Anstoß
20:30 Uhr
Kommentatoren
Frank „Buschi“ Buschmann & Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für SV Weder Bremen vs. Gladbach in der Bundesliga?
Der 11. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht
Tag & Datum
Anstoß
Begegnung
Fr., 27.11.2026
20:30 Uhr
SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach
Sa., 28.11.2026
15:30 Uhr
1. FC Köln – SV Elversberg
Sa., 28.11.2026
15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – FC Schalke 04
Sa., 28.11.2026
15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin
Sa., 28.11.2026
15:30 Uhr
Hamburger SV – FC Bayern München
Sa., 28.11.2026
18:30 Uhr
VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt
So., 29.11.2026
15:30 Uhr
SC Freiburg – RB Leipzig
So., 29.11.2026
17:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – FC Augsburg
So., 29.11.2026
19:30 Uhr
Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen