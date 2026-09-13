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Bundesliga
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für SV Elversberg vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga?

Elversberg - Bayern München
Elversberg
Bayern München
Bundesliga

Der FC Bayern München gastiert am heutigen Sonntag bei der SV Elversberg. Doch wo läuft das Duell live – bei Sky, DAZN oder sogar im Free-TV? GOAL verrät, welcher Sender die Partie im TV und Livestream überträgt.

Die SV Elversberg hat als Aufsteiger bislang für einige Ausrufezeichen gesorgt. Auf das 3:2 gegen Bayer Leverkusen folgte ein spektakuläres 4:3 bei Borussia Mönchengladbach. Nun wartet mit dem FC Bayern München allerdings ein Gegner von ganz anderem Kaliber. Der deutsche Rekordmeister reist mit vier Punkten im Gepäck ins Saarland und liegt damit zwei Zähler hinter Elversberg.

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Zum Abschluss des dritten Bundesliga-Spieltags treffen beide Mannschaften am heutigen Sonntag aufeinander. In der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Während die Bayern am Donnerstag noch in der Champions League gefordert waren, konnte Elversberg unter der Woche die Beine hochlegen und sich gezielt auf das Duell mit dem FCB vorbereiten.

Sky, DAZN oder sogar im Free-TV?GOALverrät, wo Elversberg gegen Bayern heute live im TV zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für SV Elversberg vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga?

Das Duell zwischen der SV Elversberg und dem FC Bayern München ist heute nicht kostenlos im Free-TV zu sehen. Wer die Partie am Sonntag von der ersten bis zur letzten Minute verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges TV- oder Streamingangebot. Die komplette Live-Übertragung übernimmt DAZN.

Die Übertragung durch den Streamingdienst ist auf die aktuelle Verteilung der Bundesliga-Rechte zurückzuführen. DAZN zeigt neben der Samstagskonferenz sämtliche Einzelspiele am Sonntag live und in voller Länge. Sky ist dagegen für das Freitagsspiel sowie die Einzelpartien am Samstag verantwortlich. Da Elversberg und Bayern den Spieltag am Sonntag abschließen, fällt die Begegnung entsprechend in das Rechtepaket von DAZN.

Spiel

SV Elversberg - FC Bayern München

Datum

13. September 2026

Anstoß

17:30 Uhr

Ort

Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für SV Elversberg vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung des Duells zwischen Elversberg und Bayern bereits um 16.45 Uhr. Der Streamingdienst meldet sich damit 45 Minuten vor dem Anpfiff aus dem Stadion, ehe um 17.30 Uhr die Partie angepfiffen wird.

Durch die Vorberichterstattung führt Daniel Herzog. Unterstützt wird er dabei von Michael Ballack, der als Experte zur Seite steht. Wenn es anschließend auf dem Rasen zur Sache geht, übernimmt Max Siebald die Kommentierung. Ballack begleitet das Spiel zusätzlich als Co-Kommentator.

Wer nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzt, kann ebenfalls live dabei sein. Der DAZN-Livestream ist sowohl auf mobilen Endgeräten als auch über einen Smart-TV abrufbar. Damit lässt sich das Duell auch unterwegs verfolgen.

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Fußball heute live: SV Elversberg vs. FC Bayern München bei DAZN

Moderator

Daniel Herzog

Experte

Michael Ballack

Kommentator

Max Siebald

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für SV Elversberg vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga? - Der 3. Spieltag der Bundesliga

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 11.09.2026

20:30 Uhr

1. FC Union Berlin – FC Schalke 04

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Dortmund – SC Paderborn 07

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 12.09.2026

18:30 Uhr

1. FC Köln – SV Werder Bremen

Sonntag, 13.09.2026

15:30 Uhr

RB Leipzig – Hamburger SV

Sonntag, 13.09.2026

17:30 Uhr

SV Elversberg – FC Bayern München

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