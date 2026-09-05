Erstes Heimspiel nach der Rückkehr in die Bundesliga – und dann gleich gegen den deutschen Rekordmeister: Der FC Schalke 04 empfängt den FC Bayern München am heutigen Samstag zum Topspiel. In der Veltins-Arena wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Die Favoritenrolle ist dabei klar verteilt. Während die Münchner zum Auftakt gegen den VfB Stuttgart einen deutlichen 5:1-Erfolg feierten, mussten die Königsblauen bei ihrer Rückkehr ins Oberhaus eine 0:3-Niederlage beim FC Augsburg hinnehmen. Vincent Kompany und seine Mannschaft reisen entsprechend mit viel Rückenwind nach Gelsenkirchen.

Doch wo lässt sich das Duell zwischen S04 und FCB heute live verfolgen? GOAL sagt, wo das Topspiel im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga?

Schalke gegen Bayern wird heute live von Sky übertragen. Der Bezahlsender besitzt weiterhin das Rechtepaket, das in der Bundesliga die Einzelspiele am Freitag und Samstag umfasst.

Im Free-TV ist die Begegnung dagegen nicht zu sehen. Zwar zeigt RTL seit dieser Saison nach der Übernahme von Sky ausgewählte Partien der höchsten deutschen Spielklasse im frei empfangbaren Fernsehen, das Duell zwischen Schalke und Bayern gehört allerdings nicht dazu.

Spiel FC Schalke 04 - FC Bayern München Datum 5. September 2026 Anstoß 18:30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Das Topspiel zwischen Schalke und Bayern ist bei Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr, damit liefert der Bezahlsender eine Stunde lang alles Wissenswerte rund um die Partie.

Zur Übertragung gehört die gewohnte Besetzung: Sebastian Hellmann führt als Moderator durch die Sendung, Lothar Matthäus und Julia Simic stehen als Experten bereit und Wolff Fuss kommentiert das Spiel.

Wer nicht zu Hause ist, muss auf die Partie ebenfalls nicht verzichten. Sky bietet das Duell auch im Livestream an. Dafür stehen mit Sky Go und WOW gleich zwei Plattformen zur Verfügung.

Fußball heute live: Schalke 04 vs. FC Bayern München bei Sky

Spiel FC Schalke 04 - FC Bayern München Übertragungsstart 17:30 Uhr Moderator Sebastian Hellmann Experten Lothar Matthäus und Julia Simic Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga? - Der 2. Spieltag der Bundesliga