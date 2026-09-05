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Bundesliga
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VELTINS-Arena
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Ansehen auf Sky WOW
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga?

Schalke 04 - Bayern München
Schalke 04
Bayern München
Bundesliga

Duell zweier großer Traditionsvereine am Samstagabend: Der FC Schalke 04 empfängt den FC Bayern München in der Veltins-Arena. Doch welcher Sender zeigt das Topspiel der Bundesliga live – Sky oder DAZN? Und ist die Partie auch im Free-TV zu sehen?

Erstes Heimspiel nach der Rückkehr in die Bundesliga – und dann gleich gegen den deutschen Rekordmeister: Der FC Schalke 04 empfängt den FC Bayern München am heutigen Samstag zum Topspiel. In der Veltins-Arena wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

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Die Favoritenrolle ist dabei klar verteilt. Während die Münchner zum Auftakt gegen den VfB Stuttgart einen deutlichen 5:1-Erfolg feierten, mussten die Königsblauen bei ihrer Rückkehr ins Oberhaus eine 0:3-Niederlage beim FC Augsburg hinnehmen. Vincent Kompany und seine Mannschaft reisen entsprechend mit viel Rückenwind nach Gelsenkirchen.

Doch wo lässt sich das Duell zwischen S04 und FCB heute live verfolgen? GOAL sagt, wo das Topspiel im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga?

Schalke gegen Bayern wird heute live von Sky übertragen. Der Bezahlsender besitzt weiterhin das Rechtepaket, das in der Bundesliga die Einzelspiele am Freitag und Samstag umfasst.

Im Free-TV ist die Begegnung dagegen nicht zu sehen. Zwar zeigt RTL seit dieser Saison nach der Übernahme von Sky ausgewählte Partien der höchsten deutschen Spielklasse im frei empfangbaren Fernsehen, das Duell zwischen Schalke und Bayern gehört allerdings nicht dazu.

Spiel

FC Schalke 04 - FC Bayern München

Datum

5. September 2026

Anstoß

18:30 Uhr

Ort

Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Das Topspiel zwischen Schalke und Bayern ist bei Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr, damit liefert der Bezahlsender eine Stunde lang alles Wissenswerte rund um die Partie.

Zur Übertragung gehört die gewohnte Besetzung: Sebastian Hellmann führt als Moderator durch die Sendung, Lothar Matthäus und Julia Simic stehen als Experten bereit und Wolff Fuss kommentiert das Spiel.

Wer nicht zu Hause ist, muss auf die Partie ebenfalls nicht verzichten. Sky bietet das Duell auch im Livestream an. Dafür stehen mit Sky Go und WOW gleich zwei Plattformen zur Verfügung.

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Fußball heute live: Schalke 04 vs. FC Bayern München bei Sky

Spiel

FC Schalke 04 - FC Bayern München

Übertragungsstart

17:30 Uhr

Moderator

Sebastian Hellmann

Experten

Lothar Matthäus und Julia Simic

Kommentator

Wolff Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Schalke 04 (S04) vs. FC Bayern München (FCB) in der Bundesliga? - Der 2. Spieltag der Bundesliga

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 04. September 2026

20:30 Uhr

VfB Stuttgart – 1. FC Köln

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

SV Werder Bremen – RB Leipzig

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – SC Freiburg

Samstag, 05. September 2026

15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin

Samstag, 05. September 2026

18:30 Uhr

FC Schalke 04 – FC Bayern München

Sonntag, 06. September 2026

15:30 Uhr

Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05

Sonntag, 06. September 2026

17:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

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