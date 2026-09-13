Der dritte Bundesliga-Spieltag biegt auf die Zielgerade ein. Bevor zwischen der SV Elversberg und dem FC Bayern München die letzte Partie des Wochenendes steigt, steht in der Red Bull Arena zunächst das Duell zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV an. Der Ball rollt am heutigen Sonntag ab 15.30 Uhr.

Für beide Mannschaften geht es darum, nach zuletzt unterschiedlichen Erfahrungen wieder in die Erfolgsspur zu finden. Leipzig startete mit einem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach, musste sich anschließend bei Werder Bremen jedoch mit 1:3 geschlagen geben. Der HSV kassierte nach dem 0:2 in Dortmund zuletzt sogar eine 0:5-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05.

Wer findet diesmal zurück zum Erfolg? Oder teilen sich die Teams die Punkte? Und wo lässt sich die Partie heute live verfolgen?GOALliefert die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga?

Wer Leipzig gegen Hamburg heute live über die gesamte Spielzeit sehen möchte, braucht ein kostenpflichtiges Angebot. Im Free-TV wird die Partie nicht ausgestrahlt. Zuständig für die Übertragung ist DAZN.

Das liegt an der aktuellen Verteilung der Bundesliga-Rechte. Während DAZN die Samstagskonferenz sowie die Einzelspiele am Sonntag zeigt, überträgt Sky das Freitagsspiel und die einzelnen Partien am Samstag. Das Duell zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV fällt somit in den Zuständigkeitsbereich von DAZN.

Spiel RB Leipzig - Hamburger SV Datum 13. September 2026 Anstoß 15:30 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Die Vorberichterstattung bei DAZN startet heute um 14.45 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff in der Red Bull Arena. Um 15.30 Uhr beginnt schließlich das Duell zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV.

Benni Zander übernimmt die Moderation, Tobias Schweinsteiger ist als Experte dabei. Die Kommentierung des Spiels liegt in den Händen von Marco Hagemann.

Auch für Zuschauer, die nicht zu Hause sind, gibt es eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen. Der DAZN-Livestream ist sowohl auf mobilen Endgeräten als auch auf dem Smart-TV verfügbar. Somit kann das Spiel unabhängig vom Aufenthaltsort geschaut werden.

Fußball heute live: RB Leipzig vs. HSV bei DAZN

Moderator Benni Zander Experte Tobias Schweinsteiger Kommentator Marco Hagemann

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga? - Der 3. Spieltag der Bundesliga