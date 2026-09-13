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Bundesliga
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga?

RB Leipzig - Hamburger SV
RB Leipzig
Hamburger SV
Bundesliga

RB Leipzig empfängt den Hamburger SV zum Bundesliga-Duell in der Red Bull Arena. Doch wo lässt sich das Aufeinandertreffen heute live verfolgen? GOAL verrät, welcher Sender die Partie im TV und Livestream überträgt.

Der dritte Bundesliga-Spieltag biegt auf die Zielgerade ein. Bevor zwischen der SV Elversberg und dem FC Bayern München die letzte Partie des Wochenendes steigt, steht in der Red Bull Arena zunächst das Duell zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV an. Der Ball rollt am heutigen Sonntag ab 15.30 Uhr.

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Für beide Mannschaften geht es darum, nach zuletzt unterschiedlichen Erfahrungen wieder in die Erfolgsspur zu finden. Leipzig startete mit einem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach, musste sich anschließend bei Werder Bremen jedoch mit 1:3 geschlagen geben. Der HSV kassierte nach dem 0:2 in Dortmund zuletzt sogar eine 0:5-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05.

Wer findet diesmal zurück zum Erfolg? Oder teilen sich die Teams die Punkte? Und wo lässt sich die Partie heute live verfolgen?GOALliefert die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga?

Wer Leipzig gegen Hamburg heute live über die gesamte Spielzeit sehen möchte, braucht ein kostenpflichtiges Angebot. Im Free-TV wird die Partie nicht ausgestrahlt. Zuständig für die Übertragung ist DAZN.

Das liegt an der aktuellen Verteilung der Bundesliga-Rechte. Während DAZN die Samstagskonferenz sowie die Einzelspiele am Sonntag zeigt, überträgt Sky das Freitagsspiel und die einzelnen Partien am Samstag. Das Duell zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV fällt somit in den Zuständigkeitsbereich von DAZN.

Spiel

RB Leipzig - Hamburger SV

Datum

13. September 2026

Anstoß

15:30 Uhr

Ort

Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Die Vorberichterstattung bei DAZN startet heute um 14.45 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff in der Red Bull Arena. Um 15.30 Uhr beginnt schließlich das Duell zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV.

Benni Zander übernimmt die Moderation, Tobias Schweinsteiger ist als Experte dabei. Die Kommentierung des Spiels liegt in den Händen von Marco Hagemann.

Auch für Zuschauer, die nicht zu Hause sind, gibt es eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen. Der DAZN-Livestream ist sowohl auf mobilen Endgeräten als auch auf dem Smart-TV verfügbar. Somit kann das Spiel unabhängig vom Aufenthaltsort geschaut werden.

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Fußball heute live: RB Leipzig vs. HSV bei DAZN

Moderator

Benni Zander

Experte

Tobias Schweinsteiger

Kommentator

Marco Hagemann

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga? - Der 3. Spieltag der Bundesliga

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 11.09.2026

20:30 Uhr

1. FC Union Berlin – FC Schalke 04

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Dortmund – SC Paderborn 07

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

Samstag, 12.09.2026

15:30 Uhr

FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 12.09.2026

18:30 Uhr

1. FC Köln – SV Werder Bremen

Sonntag, 13.09.2026

15:30 Uhr

RB Leipzig – Hamburger SV

Sonntag, 13.09.2026

17:30 Uhr

SV Elversberg – FC Bayern München

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