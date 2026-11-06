Das verflixte zweite Jahr hat den Hamburger SV im Griff: Die Hamburger kämpfen gegen den Wiederabsturz, werden aktuell aber von einer brutalen Verletzungswelle ausgebremst – unter anderem fehlt Kreativkopf Fabio Vieira. Mit nur neun Zählern nach acht Runden steht der HSV als Tabellenfünfzehnter bereits mit dem Rücken zur Wand.

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Noch düsterer ist die Lage allerdings im Borussia-Park. Gladbach erlebte einen regelrechten Horror-Start, schleppt ein noch größeres Lazarett mit sich herum und ziert mit mickrigen vier Punkten das Tabellenende. Einziger Mutmacher für die Elf von Alexander Blessin: Zuletzt blieb das Schlusslicht zweimal in Folge ungeschlagen.

Krisengipfel am Freitagabend: Um 20:30 Uhr treffen Hamburg und Gladbach heute im wichtigen Kellerkrimi aufeinander. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die 90 Minuten live verfolgen könnt.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. Gladbach in der Bundesliga?

Wer beim Freitagskracher zwischen Hamburg und Gladbach live dabei sein will, muss auf den gewohnten Pay-TV-Riesen setzen. Die Exklusivrechte für den Auftakt des 9. Spieltags liegen komplett bei Sky.

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Nächste Spiele HSV Bundesliga 14:30 BMG Ansehen

Der Sender fährt auf seinen Kanälen Sky Sport Bundesliga, Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event das volle Programm auf.

Für die digitale Fraktion stehen die Streams via WOW und Sky Go parat. Wer auf eine Gratis-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen oder einen kostenlosen Stream gehofft hat, wird enttäuscht – diese Optionen gibt es nicht.

Kategorie Details Spiel Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach (9. Spieltag) TV-Sender (Pay-TV) Sky Sport 1, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event Livestream (Pay-Stream) Sky Go und WOW Free-TV / Kostenlos Nein

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Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. Gladbach in der Bundesliga? Wichtige Informationen zur Übertragung bei Sky

Sky läutet das Bundesliga-Wochenende wie gewohnt eine Stunde vor dem Anpfiff ein. Ab 19:30 Uhr stimmen Experten und Moderatoren die Fans mit tiefgründigen Analysen und Storys auf das Nord-West-Duell zwischen dem HSV und den Fohlen ein.

Sehr wohl bekannt ist mittlerweile die Besetzung am Mikrofon: Bei den Freitags-Flutlichtspielen setzt der Bezahlsender konsequent auf doppelte Kommentatoren-Power. Die Duos Hansi und Corni Küpper sowie Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld sind an diesem Wochentag fest für die Live-Berichterstattung eingeplant.

Kategorie Details Übertragender Sender Sky (Exklusiv im Pay-TV und Stream) Sendezeit (Vorberichte) Ab 19:30 Uhr live aus dem Stadion Kommentatoren-Duos am Freitagabend auf Sky Hansi Küpper mit Corni Küpper und Frank Buschmann mit Florian Schmidt-Sommerfeld

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. Gladbach in der Bundesliga? Die Partien des 9. Bundesliga-Spieltags