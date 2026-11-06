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Bundesliga
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. Gladbach in der Bundesliga?

Bundesliga
Hamburger SV - Gladbach
Hamburger SV
Gladbach

Im Bundesliga-Abstiegskampf brennt die Luft: Wenn der HSV und Borussia Mönchengladbach im direkten Duell aufeinandertreffen, geht es für beide Traditionsklubs um alles oder nichts. Wer sichert sich die überlebenswichtigen Punkte im Tabellenkeller? GOAL zeigt Euch, wo Ihr den packenden Live-Fußball unter Flutlicht von der ersten bis zur letzten Minute live verfolgen könnt.

Das verflixte zweite Jahr hat den Hamburger SV im Griff: Die Hamburger kämpfen gegen den Wiederabsturz, werden aktuell aber von einer brutalen Verletzungswelle ausgebremst – unter anderem fehlt Kreativkopf Fabio Vieira. Mit nur neun Zählern nach acht Runden steht der HSV als Tabellenfünfzehnter bereits mit dem Rücken zur Wand.

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Noch düsterer ist die Lage allerdings im Borussia-Park. Gladbach erlebte einen regelrechten Horror-Start, schleppt ein noch größeres Lazarett mit sich herum und ziert mit mickrigen vier Punkten das Tabellenende. Einziger Mutmacher für die Elf von Alexander Blessin: Zuletzt blieb das Schlusslicht zweimal in Folge ungeschlagen.

Krisengipfel am Freitagabend: Um 20:30 Uhr treffen Hamburg und Gladbach heute im wichtigen Kellerkrimi aufeinander. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die 90 Minuten live verfolgen könnt.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. Gladbach in der Bundesliga?

Wer beim Freitagskracher zwischen Hamburg und Gladbach live dabei sein will, muss auf den gewohnten Pay-TV-Riesen setzen. Die Exklusivrechte für den Auftakt des 9. Spieltags liegen komplett bei Sky.

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HSV

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Bundesliga

06. Nov. 2026

BMG

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Der Sender fährt auf seinen Kanälen Sky Sport Bundesliga, Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event das volle Programm auf.

Für die digitale Fraktion stehen die Streams via WOW und Sky Go parat. Wer auf eine Gratis-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen oder einen kostenlosen Stream gehofft hat, wird enttäuscht – diese Optionen gibt es nicht.

Kategorie

Details

Spiel

Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach (9. Spieltag)

TV-Sender (Pay-TV)

Sky Sport 1, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

Livestream (Pay-Stream)

Sky Go und WOW

Free-TV / Kostenlos

Nein

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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. Gladbach in der Bundesliga? Wichtige Informationen zur Übertragung bei Sky

Sky läutet das Bundesliga-Wochenende wie gewohnt eine Stunde vor dem Anpfiff ein. Ab 19:30 Uhr stimmen Experten und Moderatoren die Fans mit tiefgründigen Analysen und Storys auf das Nord-West-Duell zwischen dem HSV und den Fohlen ein.

Sehr wohl bekannt ist mittlerweile die Besetzung am Mikrofon: Bei den Freitags-Flutlichtspielen setzt der Bezahlsender konsequent auf doppelte Kommentatoren-Power. Die Duos Hansi und Corni Küpper sowie Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld sind an diesem Wochentag fest für die Live-Berichterstattung eingeplant.

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Details

Übertragender Sender

Sky (Exklusiv im Pay-TV und Stream)

Sendezeit (Vorberichte)

Ab 19:30 Uhr live aus dem Stadion

Kommentatoren-Duos am Freitagabend auf Sky

Hansi Küpper mit Corni Küpper und Frank Buschmann mit Florian Schmidt-Sommerfeld

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. Gladbach in der Bundesliga? Die Partien des 9. Bundesliga-Spieltags

Anstoßzeit

Spiel

Fr., 20:30 Uhr

Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach

Sa., 15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München

Sa., 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 vs. Eintracht Frankfurt

Sa., 15:30 Uhr

RB Leipzig vs. FC Augsburg

Sa., 15:30 Uhr

Borussia Dortmund vs. SV Elversberg

Sa., 18:30 Uhr

VfB Stuttgart vs. SV Werder Bremen

So., 15:30 Uhr

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen

So., 17:30 Uhr

SC Freiburg vs. 1. FC Union Berlin

So., 19:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Schalke 04

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