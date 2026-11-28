Hinter dem HSV liegt ein enttäuschendes Bundesliga-Wochenende: Im Nordderby gegen Werder Bremen setzte es für die Hamburger eine deutliche 0:4-Niederlage, bei der sie völlig unterlegen waren. Abgesehen von diesem Dämpfer spielt der Verein bisher jedoch eine solide Saison und belegt mit zwölf Punkten den zehnten Tabellenplatz.
Beim FC Bayern München herrscht hingegen aktuell spürbare Unruhe. Verletzungssorgen im Angriff und anhaltende Nebengeräusche abseits des Platzes wirken sich zunehmend auf die sportlichen Leistungen aus. Mit 22 Zählern rangiert der Rekordmeister derzeit lediglich auf Platz zwei und muss Borussia Dortmund (24 Punkte) die Tabellenführung überlassen.
Heute kommt es also zum Duell zwischen dem HSV und Bayern München. Alle Infos zur Live-Übertragung bekommt Ihr bei GOAL.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. FC Bayern München in der Bundesliga?
Um alle Spiele der Bundesliga live verfolgen zu können, sind auch in der laufenden Spielzeit kostenpflichtige Abonnements bei Sky und DAZN notwendig. Das gilt ebenso für das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und dem FC Bayern.
Die Übertragung der kompletten 90 Minuten im Einzelspiel übernimmt heute Sky im Pay-TV. Fans haben dabei die Wahl zwischen den Kanälen Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Top Event. Für Abonnenten steht zudem der Livestream über Sky Go bereit; alternativ lässt sich die Partie über den Streamingdienst WOW (ebenfalls im kostenpflichtigen Abo) abrufen.
Wer hingegen die Samstags-Konferenz bevorzugt, wird bei DAZN fündig, wo parallel unter anderem die Spiele des 1. FC Köln, des FC Schalke 04 und von Union Berlin laufen.
Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.
Übertragungsart
Anbieter
Sender / Plattform
Voraussetzung / Hinweis
Einzelspiel (Pay-TV)
Sky
Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event
Kostenpflichtiges Sky-Abo erforderlich
Einzelspiel (Livestream)
Sky
Sky Go
Kostenpflichtig (ohne Zusatzkosten für Sky-Bestandskunden)
Einzelspiel (Livestream)
WOW
WOW
Kostenpflichtiges Abo erforderlich
Samstags-Konferenz
DAZN
DAZN
Kostenpflichtiges Abo
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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. FC Bayern München in der Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen auf Sky und DAZN
Die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag beginnt bei Sky heute bereits um 14:00 Uhr. Um 15:15 Uhr – und damit 15 Minuten vor dem Anstoß im Volksparkstadion – wechselt der Sender in die Übertragung des Einzelspiels.
Durch das Programm führt Moderatorin Britta Hofmann, die dabei auf die Einschätzungen der Experten Didi Hamann und Erik Meijer sowie von Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich zurückgreift. Am Mikrofon begleitet Florian Schmidt-Sommerfeld die Partie zwischen dem HSV und dem FC Bayern.
Parallel dazu geht auch DAZN ab 14:00 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung. Dort moderiert Daniel Herzog an der Seite von Experte Tobias Schweinsteiger durch den Nachmittag, während Nico Seepe das Gastspiel der Münchner in Hamburg für die Konferenz kommentiert.
Kategorie
Sky (Einzelspiel)
DAZN (Konferenz)
Übertragungsbeginn
14:00 Uhr (allgemeiner Vorlauf) / 15:15 Uhr (Einzelspiel)
14:00 Uhr (Vorberichte)
Moderation
Britta Hofmann
Daniel Herzog
Experten
Didi Hamann, Erik Meijer, Patrick Ittrich (Schiedsrichter-Experte)
Tobias Schweinsteiger
Kommentator
Florian Schmidt-Sommerfeld
Nico Seepe (Konferenz-Schalten HSV vs. Bayern)
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburger SV) vs. FC Bayern München in der Bundesliga? Hamburger SV und Bayern München im Direktvergleich
Datum
Saison
Spielpaarung
Ergebnis
31.01.2026
Bundesliga 2025/26
HSV – FC Bayern
2:2
13.09.2025
Bundesliga 2025/26
FC Bayern – HSV
5:0
10.03.2018
Bundesliga 2017/18
FC Bayern – HSV
6:0
21.10.2017
Bundesliga 2017/18
HSV – FC Bayern
0:1
25.02.2017
Bundesliga 2016/17
FC Bayern – HSV
8:0