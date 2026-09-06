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Bundesliga
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburg) vs. Mainz 05 in der Bundesliga?

Hamburger SV - Mainz 05
Hamburger SV
Mainz 05
Bundesliga

Der Hamburger SV nimmt es Zuhause mit Mainz 05 auf. Wie man das Spiel zwischen dem HSV und dem FSV heute live im TV und Livestream miterleben kann - SPOX hat die Informationen zur Übertragung parat.

Nach der Sommerpause ist die Bundesliga nun auch wieder im Volksparkstadion zu Gast. Für den Hamburger SV begann die Saison mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, aus dem die Rothosen mit einer 0:2-Niederlage zurückkehrten.

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Am heutigen Sonntag steht für den HSV nun der erste Heimauftritt der neuen Spielzeit an. Zu Gast ist der FSV Mainz 05, der zum Auftakt gegen den SC Paderborn ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinausgekommen war. Anstoß im Volksparkstadion ist um 15.30 Uhr.

Doch wo kann das Duell heute live verfolgt werden? GOAL liefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburg) vs. Mainz 05 in der Bundesliga?

Der Hamburger SV empfängt am heutigen Sonntag den FSV Mainz 05 im Volksparkstadion. Das Duell ist live sowie in voller Länge bei DAZN zu sehen. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Während Sky für die Einzelspiele am Freitag und Samstag zuständig ist, überträgt DAZN die Bundesliga-Partien am Sonntag. An der Aufteilung der TV-Rechte hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison nichts geändert. Zusätzlich zeigt DAZN auch die Samstagskonferenz live.

Spiel

Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05

Datum

6. September 2026

Anstoß

15:30 Uhr

Ort

Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburg) vs. Mainz 05 in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

DAZN meldet sich heute bereits um 14.45 Uhr aus dem Volksparkstadion und beginnt damit 45 Minuten vor dem Anpfiff mit der Übertragung. Christina Rann führt als Moderatorin durch die Vorberichterstattung, Tobias Schweinsteiger steht als Experte zur Seite. Kommentator der Partie ist Tom Kirsten.

Auch unterwegs lässt sich das Spiel verfolgen. Der Livestream von DAZN ist ebenfalls auf mobilen Endgeräten abrufbar. Wer also nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen kann, muss auf die Partie zwischen dem HSV und Mainz 05 nicht verzichten.

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Fußball heute live: HSV vs. Mainz 05 bei DAZN

Übertragungsstart

14:45 Uhr

Moderatorin

Christina Rann

Experte

Tobias Schweinsteiger

Kommentator

Tom Kirsten

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für HSV (Hamburg) vs. Mainz 05 in der Bundesliga? - Der 2. Spieltag der Bundesliga

Tag

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 04.09.2026

20:30 Uhr

VfB Stuttgart – 1. FC Köln

Samstag, 05.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg

Samstag, 05.09.2026

15:30 Uhr

SV Werder Bremen – RB Leipzig

Samstag, 05.09.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund

Samstag, 05.09.2026

15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – SC Freiburg

Samstag, 05.09.2026

15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin

Samstag, 05.09.2026

18:30 Uhr

FC Schalke 04 – FC Bayern München

Sonntag, 06.09.2026

15:30 Uhr

Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05

Sonntag, 06.09.2026

17:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

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