Krisenduell zum Abschluss des Bundesliga-Wochenendes: Borussia Mönchengladbach empfängt am heutigen Sonntag die TSG Hoffenheim. Während die Fohlen nach fünf Spieltagen noch ohne Punkt dastehen, konnten die Kraichgauer bislang immerhin drei Zähler sammeln. Damit treffen der Tabellenletzte und der Vorletzte direkt aufeinander.
Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach. Um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff zum letzten Spiel des sechsten Bundesliga-Spieltags.
Wer schafft im Tabellenkeller den ersehnten Befreiungsschlag? GOAL klärt darüber auf, wo Gladbach gegen Hoffenheim heute live im TV und Livestream übertragen wird.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Gladbach vs. TSG Hoffenheim in der Bundesliga?
Wer das Krisenduell zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Sonntagsspiele der Bundesliga als Einzelpartien in voller Länge – dazu gehört auch die Begegnung im Borussia-Park.
Im Free-TV ist das Kellerduell hingegen nicht zu sehen. Auch ein Abo bei Sky hilft an diesem Sonntag nicht weiter: Der Pay-TV-Sender zeigt die Bundesliga-Einzelspiele am Freitag und Samstag, während die Sonntagspartien exklusiv bei DAZN laufen.
Derzeit bietet DAZN ein zweijähriges Abonnement zum Preis von 24,99 Euro pro Monat an. Wer stattdessen den flexiblen Monatstarif für 44,99 Euro nutzt, zahlt monatlich 20 Euro mehr. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten macht das einen Unterschied von insgesamt 240 Euro. Interessierte sollten beachten, dass die Aktion zeitlich befristet ist.
Das Angebot ermöglicht den Zugang zu zahlreichen Live-Übertragungen aus der Bundesliga, der Champions League und weiteren internationalen Ligen. Allerdings endet DAZNs Rechteperiode für die Champions League nach der laufenden Saison.
Spiel
Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim
Datum
18. Oktober 2026
Anstoß
17:30 Uhr
Ort
Borussia-Park, Mönchengladbach
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
DAZN
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Gladbach vs. TSG Hoffenheim in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN
Bei DAZN beginnt die Übertragung des Kellerduells bereits um 17 Uhr mit einer 30-minütigen Vorberichterstattung. Conan Furlong führt als Moderator durch die Sendung, Tobias Schweinsteiger ordnet das Geschehen als Experte ein.
Zum Anpfiff wechselt Schweinsteiger in die Kommentatoren-Kabine und unterstützt Freddy Harder als Co-Kommentator. Reporter Tobi Wahnschaffe liefert unterdessen Stimmen und Eindrücke von den Beteiligten.
Fußball heute live: Gladbach vs. TSG Hoffenheim bei DAZN
Spiel
Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim
Übertragungsstart
17:00 Uhr
Moderator
Conan Furlong
Kommentator
Freddy Harder
Expert / Co-Kommentator
Tobias Schweinsteiger
Reporter
Tobi Wahnschaffe
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Gladbach vs. TSG Hoffenheim in der Bundesliga? - Der 6. Spieltag
Termin
Begegnung
Freitag, 16.10.2026, 20:30 Uhr
Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln
Samstag, 17.10.2026, 15:30 Uhr
1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund
Samstag, 17.10.2026, 15:30 Uhr
Hamburger SV – VfB Stuttgart
Samstag, 17.10.2026, 15:30 Uhr
SV Werder Bremen – SC Paderborn 07
Samstag, 17.10.2026, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05
Samstag, 17.10.2026, 15:30 Uhr
SV Elversberg – FC Augsburg
Samstag, 17.10.2026, 18:30 Uhr
FC Bayern München – RB Leipzig
Sonntag, 18.10.2026, 15:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg
Sonntag, 18.10.2026, 17:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim