Krisenduell zum Abschluss des Bundesliga-Wochenendes: Borussia Mönchengladbach empfängt am heutigen Sonntag die TSG Hoffenheim. Während die Fohlen nach fünf Spieltagen noch ohne Punkt dastehen, konnten die Kraichgauer bislang immerhin drei Zähler sammeln. Damit treffen der Tabellenletzte und der Vorletzte direkt aufeinander.

Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach. Um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff zum letzten Spiel des sechsten Bundesliga-Spieltags.

Wer schafft im Tabellenkeller den ersehnten Befreiungsschlag? GOAL klärt darüber auf, wo Gladbach gegen Hoffenheim heute live im TV und Livestream übertragen wird.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Gladbach vs. TSG Hoffenheim in der Bundesliga?

Wer das Krisenduell zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Sonntagsspiele der Bundesliga als Einzelpartien in voller Länge – dazu gehört auch die Begegnung im Borussia-Park.

Nächste Spiele BMG Bundesliga 11:30 TSG Ansehen

Im Free-TV ist das Kellerduell hingegen nicht zu sehen. Auch ein Abo bei Sky hilft an diesem Sonntag nicht weiter: Der Pay-TV-Sender zeigt die Bundesliga-Einzelspiele am Freitag und Samstag, während die Sonntagspartien exklusiv bei DAZN laufen.

Derzeit bietet DAZN ein zweijähriges Abonnement zum Preis von 24,99 Euro pro Monat an. Wer stattdessen den flexiblen Monatstarif für 44,99 Euro nutzt, zahlt monatlich 20 Euro mehr. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten macht das einen Unterschied von insgesamt 240 Euro. Interessierte sollten beachten, dass die Aktion zeitlich befristet ist.

Das Angebot ermöglicht den Zugang zu zahlreichen Live-Übertragungen aus der Bundesliga, der Champions League und weiteren internationalen Ligen. Allerdings endet DAZNs Rechteperiode für die Champions League nach der laufenden Saison.

Spiel Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim Datum 18. Oktober 2026 Anstoß 17:30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Gladbach vs. TSG Hoffenheim in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung des Kellerduells bereits um 17 Uhr mit einer 30-minütigen Vorberichterstattung. Conan Furlong führt als Moderator durch die Sendung, Tobias Schweinsteiger ordnet das Geschehen als Experte ein.

Zum Anpfiff wechselt Schweinsteiger in die Kommentatoren-Kabine und unterstützt Freddy Harder als Co-Kommentator. Reporter Tobi Wahnschaffe liefert unterdessen Stimmen und Eindrücke von den Beteiligten.

Fußball heute live: Gladbach vs. TSG Hoffenheim bei DAZN

Spiel Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim Übertragungsstart 17:00 Uhr Moderator Conan Furlong Kommentator Freddy Harder Expert / Co-Kommentator Tobias Schweinsteiger Reporter Tobi Wahnschaffe

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Gladbach vs. TSG Hoffenheim in der Bundesliga? - Der 6. Spieltag