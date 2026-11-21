Auch in dieser anspruchsvollen Aufgabe gegen den BVB gibt es für Borussia Mönchengladbach nur ein Ziel: dringend benötigte drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Mit lediglich vier Zählern aus den ersten neun Begegnungen steht die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin gehörig unter Zugzwang und braucht jetzt ein Erfolgserlebnis.

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Ganz anders stellt sich die Lage in Dortmund dar, wo derzeit alles nach Wunsch verläuft. Punktgleich mit Spitzenreiter Bayern verabschiedeten sich die Schwarzgelben mit viel Rückenwind in die Länderspielpause und wollen ihren Aufwärtstrend nun auch im Borussia-Park fortsetzen. Für die Gäste ist ein Dreier daher fest eingeplant.

Doch welcher Anbieter zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Dortmund am heutigen Samstag live? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Gladbach vs. Borussia Dortmund (BVB) in der Bundesliga?

Für alle, die das Bundesligaspiel zwischen Gladbach und Dortmund heute live miterleben möchten, stehen zwei Anbieter zur Auswahl, die das Match jedoch auf unterschiedliche Weise zeigen.

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Wer das Heimspiel der Fohlen in voller Länge als Einzelspiel sehen will, wird bei Sky fündig. Im Netz lässt sich die Partie zudem als Stream über Sky Go für bestehende Abonnenten sowie über ein kostenpflichtiges Paket bei WOW abrufen.

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Parallel dazu zeigt auch DAZN die Begegnung zwischen Gladbach und dem BVB – allerdings nicht über die vollen 90 Minuten am Stück, sondern im Rahmen der großen Samstagskonferenz, in der zeitgleich unter anderem Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig im Einsatz sind. Auch für das Angebot von DAZN ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Gladbach vs. Borussia Dortmund (BVB) in der Bundesliga? Alle Infos zu den Übertragungen auf Sky und DAZN

Bei Sky startet der Bundesliga-Samstag heute bereits um 14:00 Uhr mit den umfassenden Vorberichten zu allen anstehenden Partien. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 15:15 Uhr, wechselt die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga dann direkt zum Einzelspiel zwischen Gladbach und Dortmund. Am Mikrofon begleitet Euch dort Kult-Kommentator Hansi Küpper durch das Match.

Auch bei DAZN beginnt die Sendung zum Samstagsspieltag planmäßig um 14:00 Uhr. Durch das Programm führt Moderatorin Christina Rann, die von Sebastian Kneißl als Experte unterstützt wird. Für die Geschehnisse des Borussen-Duells innerhalb der Konferenz ist Kommentator Lukas Schönmüller zuständig.

Sender / Anbieter Übertragungsart Beginn Vorberichte Schalte zum Einzelspiel Kanal / Plattform Personal (Kommentar, Moderation, Experte) Sky Einzelspiel 14:00 Uhr 15:15 Uhr Sky Sport Bundesliga Kommentar: Hansi Küpper DAZN Konferenz 14:00 Uhr - DAZN Kommentar (Konferenz): Lukas Schönmüller

Moderation: Christina Rann

Experte: Sebastian Kneißl

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