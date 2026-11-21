Gelingt dem FC Schalke 04 in dieser Bundesliga-Saison endlich der erste eigene Treffer vor heimischem Publikum? In der Veltins-Arena wartet man bislang vergeblich darauf, dass die Torhymne erklingt. Da die Defensive der Knappen zudem nicht immer dichthalten kann, steckt das Team als Tabellensiebzehnter tief im Abstiegskampf fest.

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Anders ist die Stimmungslage beim VfB Stuttgart, der nach einem holprigen Auftakt inzwischen in Fahrt gekommen ist. Zuletzt fuhren die Schwaben in der Liga zwei Dreier am Stück bei Bayer Leverkusen (4:2) sowie gegen den SV Werder Bremen (1:0) ein. Diesen Schwung wollen die Cannstatter nun auch mit ins Gastspiel auf Schalke nehmen.

Doch wo lässt sich das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Stuttgart heute im TV und im Livestream verfolgen? Alle Details zur Übertragung findet Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) vs. VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Der Anpfiff des dieswöchigen Bundesliga-Topspiels in Gelsenkirchen erfolgt heute um 18:30 Uhr. Für die Samstagabendspiele des deutschen Oberhauses gilt in dieser Spielzeit eine feste Regelung, da sie ausnahmslos von einem einzigen Anbieter übertragen werden.

Nächste Spiele S04 Bundesliga 12:30 VFB Ansehen

Dementsprechend läuft auch das Duell zwischen Schalke und Stuttgart live im Pay-TV bei Sky. Wer die Partie lieber online verfolgen möchte, kann als Bestandskunde auf den Stream bei Sky Go zurückgreifen oder sich das Match mit einem kostenpflichtigen Paket über WOW ansehen.

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Im frei empfangbaren Fernsehen sowie beim Streamingdienst DAZN wird das Topspiel hingegen nicht gezeigt.

Kategorie Details zum Spiel Spiel FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart Datum Samstag, 21. November 2026 Anstoß 18:30 Uhr Austragungsort VELTINS-Arena Event Bundesliga-Topspiel der Woche TV-Übertragung Sky Livestream Sky Go und WOW Free-TV und DAZN Keine Übertragung

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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) vs. VfB Stuttgart in der Bundesliga? Die wichtigsten Infos zur Sky-Übertragung

Bereits 60 Minuten vor dem Anstoß beginnt heute um 17:30 Uhr die Vorberichterstattung zum Topspiel. Im Fernsehen wird die Partie auf den Sendern Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Top Event ausgestrahlt.

Durch die Sendung aus Gelsenkirchen führt Moderatorin Laura Wontorra, die dabei von den Experten Julia Simic und Lothar Matthäus unterstützt wird. Im Verlauf des Abends wechselt Matthäus zudem als Co-Kommentator an die Seite von Kult-Stimme Wolff-Christoph Fuss und kümmert sich außerdem um die Ermittlung des schnellsten Spielers der Begegnung.

Kategorie Details zum Topspiel Vorberichterstattung Ab 17:30 Uhr (eine Stunde vor Anpfiff) TV-Sender Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event Moderation Laura Wontorra (live aus Gelsenkirchen) Experten Julia Simic und Lothar Matthäus Kommentator Wolff-Christoph Fuss Co-Kommentator Lothar Matthäus

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