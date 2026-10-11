Der fünfte Spieltag der Bundesliga geht am heutigen Sonntag zu Ende. Nach der dreiwöchigen Pause aufgrund der Länderspiele rollt der Ball im Vereinsfußball wieder – den Schlusspunkt setzen der SC Freiburg und der FC Schalke 04. Während Borussia Dortmund und Werder Bremen den Spieltag eröffneten, bestreiten die Breisgauer und die Königsblauen nun die letzte Partie.

Im Europa-Park-Stadion geht es für beide Teams um weitere wichtige Punkte. Der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.

Doch wo lässt sich Freiburg gegen Schalke heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga?

Für die Bundesliga-Übertragungen am Freitag und Samstag ist Sky zuständig. Die Sonntagsspiele fallen dagegen in den Rechtebereich von DAZN. Entsprechend zeigt der Streamingdienst auch das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 heute live und über die komplette Spielzeit.

Nächste Spiele SCF Bundesliga 11:30 S04

Eine Ausstrahlung bei Sky oder im Free-TV gibt es nicht. Wer die Partie verfolgen möchte, benötigt daher ein entsprechendes DAZN-Abonnement. Neben den Sonntagsspielen überträgt der Anbieter auch die Konferenz der Bundesliga-Begegnungen am Samstagnachmittag.

Spiel SC Freiburg - FC Schalke 04 Datum 11. Oktober 2026 Anstoß 17:30 Uhr Ort Europa-Park-Stadion, Freiburg Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Die Übertragung von Freiburg gegen Schalke beginnt bei DAZN heute um 16.45 Uhr. Damit bietet der Streamingdienst eine 45-minütige Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Jochen Stutzky führt als Moderator durch die Sendung, Sebastian Kneißl steht ihm als Experte zur Seite. Zum Spielbeginn wechselt Kneißl in die Rolle des Co-Kommentators und begleitet die Partie gemeinsam mit Kommentator Jan Platte.

Fußball heute live: SC Freiburg vs. FC Schalke 04 bei DAZN

Spiel SC Freiburg - FC Schalke 04 Übertragungsstart 16:45 Uhr Moderator Jochen Stutzky Kommentator Jan Platte Experte / Co-Kommentator Sebastian Kneißl

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag