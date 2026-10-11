Der fünfte Spieltag der Bundesliga geht am heutigen Sonntag zu Ende. Nach der dreiwöchigen Pause aufgrund der Länderspiele rollt der Ball im Vereinsfußball wieder – den Schlusspunkt setzen der SC Freiburg und der FC Schalke 04. Während Borussia Dortmund und Werder Bremen den Spieltag eröffneten, bestreiten die Breisgauer und die Königsblauen nun die letzte Partie.
Im Europa-Park-Stadion geht es für beide Teams um weitere wichtige Punkte. Der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.
Doch wo lässt sich Freiburg gegen Schalke heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga?
Für die Bundesliga-Übertragungen am Freitag und Samstag ist Sky zuständig. Die Sonntagsspiele fallen dagegen in den Rechtebereich von DAZN. Entsprechend zeigt der Streamingdienst auch das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 heute live und über die komplette Spielzeit.
Eine Ausstrahlung bei Sky oder im Free-TV gibt es nicht. Wer die Partie verfolgen möchte, benötigt daher ein entsprechendes DAZN-Abonnement. Neben den Sonntagsspielen überträgt der Anbieter auch die Konferenz der Bundesliga-Begegnungen am Samstagnachmittag.
Spiel
SC Freiburg - FC Schalke 04
Datum
11. Oktober 2026
Anstoß
17:30 Uhr
Ort
Europa-Park-Stadion, Freiburg
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
DAZN
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN
Die Übertragung von Freiburg gegen Schalke beginnt bei DAZN heute um 16.45 Uhr. Damit bietet der Streamingdienst eine 45-minütige Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr der Anpfiff erfolgt.
Jochen Stutzky führt als Moderator durch die Sendung, Sebastian Kneißl steht ihm als Experte zur Seite. Zum Spielbeginn wechselt Kneißl in die Rolle des Co-Kommentators und begleitet die Partie gemeinsam mit Kommentator Jan Platte.
Fußball heute live: SC Freiburg vs. FC Schalke 04 bei DAZN
Spiel
SC Freiburg - FC Schalke 04
Übertragungsstart
16:45 Uhr
Moderator
Jochen Stutzky
Kommentator
Jan Platte
Experte / Co-Kommentator
Sebastian Kneißl
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag
Termin
Begegnung
Freitag, 09.10.2026, 20:30 Uhr
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – Hamburger SV
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
1. FC Union Berlin – SV Elversberg
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
FC Augsburg – FC Bayern München
Samstag, 10.10.2026, 18:30 Uhr
RB Leipzig – Eintracht Frankfurt
Sonntag, 11.10.2026, 15:30 Uhr
1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 11.10.2026, 17:30 Uhr
SC Freiburg – FC Schalke 04