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Bundesliga
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga?

SC Freiburg - Schalke 04
SC Freiburg
Schalke 04
Bundesliga

Zum Abschluss des fünften Bundesliga-Spieltags trifft der SC Freiburg auf den FC Schalke 04. Doch welcher Sender überträgt die Partie live? GOAL teilt mit, ob das Duell bei DAZN, Sky oder im Free-TV zu sehen und wo der Livestream verfügbar ist.

Der fünfte Spieltag der Bundesliga geht am heutigen Sonntag zu Ende. Nach der dreiwöchigen Pause aufgrund der Länderspiele rollt der Ball im Vereinsfußball wieder – den Schlusspunkt setzen der SC Freiburg und der FC Schalke 04. Während Borussia Dortmund und Werder Bremen den Spieltag eröffneten, bestreiten die Breisgauer und die Königsblauen nun die letzte Partie.

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Im Europa-Park-Stadion geht es für beide Teams um weitere wichtige Punkte. Der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.

Doch wo lässt sich Freiburg gegen Schalke heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga?

Für die Bundesliga-Übertragungen am Freitag und Samstag ist Sky zuständig. Die Sonntagsspiele fallen dagegen in den Rechtebereich von DAZN. Entsprechend zeigt der Streamingdienst auch das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 heute live und über die komplette Spielzeit.

Eine Ausstrahlung bei Sky oder im Free-TV gibt es nicht. Wer die Partie verfolgen möchte, benötigt daher ein entsprechendes DAZN-Abonnement. Neben den Sonntagsspielen überträgt der Anbieter auch die Konferenz der Bundesliga-Begegnungen am Samstagnachmittag.

Spiel

SC Freiburg - FC Schalke 04

Datum

11. Oktober 2026

Anstoß

17:30 Uhr

Ort

Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Die Übertragung von Freiburg gegen Schalke beginnt bei DAZN heute um 16.45 Uhr. Damit bietet der Streamingdienst eine 45-minütige Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Jochen Stutzky führt als Moderator durch die Sendung, Sebastian Kneißl steht ihm als Experte zur Seite. Zum Spielbeginn wechselt Kneißl in die Rolle des Co-Kommentators und begleitet die Partie gemeinsam mit Kommentator Jan Platte.

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Fußball heute live: SC Freiburg vs. FC Schalke 04 bei DAZN

Spiel

SC Freiburg - FC Schalke 04

Übertragungsstart

16:45 Uhr

Moderator

Jochen Stutzky

Kommentator

Jan Platte

Experte / Co-Kommentator

Sebastian Kneißl

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) bei SC Freiburg in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag

Termin

Begegnung

Freitag, 09.10.2026, 20:30 Uhr

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Hamburger SV

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

1. FC Union Berlin – SV Elversberg

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

FC Augsburg – FC Bayern München

Samstag, 10.10.2026, 18:30 Uhr

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt

Sonntag, 11.10.2026, 15:30 Uhr

1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 11.10.2026, 17:30 Uhr

SC Freiburg – FC Schalke 04

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