Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt wartet auf den FC Bayern bereits die nächste Aufgabe in der Bundesliga. Die Münchner empfangen am heutigen Freitagabend Union Berlin in der Allianz Arena.

Für die Berliner steht damit unmittelbar das zweite Freitagsspiel in Folge an, nachdem sie zuletzt vor heimischer Kulisse mit 1:3 verloren hatten. Bayern war zum Start der Bundesliga-Saison am 28. August gegen den VfB Stuttgart im Einsatz.

Nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams in München. Der Anpfiff in der Allianz Arena erfolgt heute um 20.30 Uhr.

Sky, DAZN oder Free-TV?GOALverrät, wo Bayern gegen Union heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Union Berlin in der Bundesliga?

Für die komplette Partie zwischen Bayern München und Union Berlin ist heute Sky die richtige Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt das Freitagabendspiel exklusiv live.

Grund dafür ist die seit der vergangenen Saison geltende Aufteilung der Bundesliga-Rechte. Sky zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, während DAZN die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele im Einzelspiel überträgt. Bayern gegen Union fällt damit klar in den Zuständigkeitsbereich von Sky.

Bei DAZN ist das Duell entsprechend nicht zu sehen. Gleiches gilt für das Free-TV: Eine frei empfangbare Übertragung des Spiels gibt es heute nicht.

Spiel FC Bayern München - Union Berlin Datum 18. September 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Union Berlin in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Los geht die Live-Übertragung bei Sky bereits um 19.30 Uhr. Zu sehen ist Bayern gegen Union auf Sky Sport Bundesliga 1. Durch die Sendung führt das Team vor dem Anpfiff, ehe die Partie live aus der Allianz Arena übertragen wird. Am Mikrofon sitzen Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld, als Experte ist Shkodran Mustafi dabei.

Wer das Spiel nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Option. Sky Go und WOW übertragen Bayern gegen Union im Livestream, sodass sich die Partie auch unterwegs auf einem mobilen Endgerät verfolgen lässt.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Union Berlin bei Sky

Spiel FC Bayern München - Union Berlin Übertragungsstart 19:30 Uhr Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Union Berlin in der Bundesliga? - Der 4. Spieltag