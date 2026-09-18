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Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOW
Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Union Berlin in der Bundesliga?

Bayern München - Union Berlin
Bayern München
Union Berlin
Bundesliga

Der FC Bayern München empfängt Union Berlin zum Auftakt des Bundesliga-Spieltags. Doch wo wird die Partie heute live übertragen? Sky, DAZN oder auch im Free-TV? GOAL verrät, wo Bayern gegen Union im TV und Livestream zu sehen ist.

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt wartet auf den FC Bayern bereits die nächste Aufgabe in der Bundesliga. Die Münchner empfangen am heutigen Freitagabend Union Berlin in der Allianz Arena.

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Für die Berliner steht damit unmittelbar das zweite Freitagsspiel in Folge an, nachdem sie zuletzt vor heimischer Kulisse mit 1:3 verloren hatten. Bayern war zum Start der Bundesliga-Saison am 28. August gegen den VfB Stuttgart im Einsatz.

Nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams in München. Der Anpfiff in der Allianz Arena erfolgt heute um 20.30 Uhr.

Sky, DAZN oder Free-TV?GOALverrät, wo Bayern gegen Union heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Union Berlin in der Bundesliga?

Für die komplette Partie zwischen Bayern München und Union Berlin ist heute Sky die richtige Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt das Freitagabendspiel exklusiv live.

Grund dafür ist die seit der vergangenen Saison geltende Aufteilung der Bundesliga-Rechte. Sky zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, während DAZN die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele im Einzelspiel überträgt. Bayern gegen Union fällt damit klar in den Zuständigkeitsbereich von Sky.

Bei DAZN ist das Duell entsprechend nicht zu sehen. Gleiches gilt für das Free-TV: Eine frei empfangbare Übertragung des Spiels gibt es heute nicht.

Spiel

FC Bayern München - Union Berlin

Datum

18. September 2026

Anstoß

20:30 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Union Berlin in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Los geht die Live-Übertragung bei Sky bereits um 19.30 Uhr. Zu sehen ist Bayern gegen Union auf Sky Sport Bundesliga 1. Durch die Sendung führt das Team vor dem Anpfiff, ehe die Partie live aus der Allianz Arena übertragen wird. Am Mikrofon sitzen Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld, als Experte ist Shkodran Mustafi dabei.

Wer das Spiel nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Option. Sky Go und WOW übertragen Bayern gegen Union im Livestream, sodass sich die Partie auch unterwegs auf einem mobilen Endgerät verfolgen lässt.

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Fußball heute live: FC Bayern München vs. Union Berlin bei Sky

Spiel

FC Bayern München - Union Berlin

Übertragungsstart

19:30 Uhr

Kommentatoren

Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Union Berlin in der Bundesliga? - Der 4. Spieltag

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 18.09.2026

20:30 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Union Berlin

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

SV Werder Bremen – FC Augsburg

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Hamburger SV – 1. FC Köln

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Samstag, 19.09.2026

18:30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Sonntag, 20.09.2026

15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig

Sonntag, 20.09.2026

17:30 Uhr

FC Schalke 04 – SV Elversberg

Sonntag, 20.09.2026

19:30 Uhr

SC Paderborn 07 – TSG 1899 Hoffenheim

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