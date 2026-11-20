Um im Titelrennen gegen Borussia Dortmund den Druck hochzuhalten, will der FC Bayern vorlegen. Ein Dreier gegen den 1. FC Köln ist für den deutschen Rekordmeister fest eingeplant – erst recht vor den eigenen Fans in der Allianz Arena. Die deutschen Nationalspieler der Münchner sind zudem mit viel Rückenwind von der Länderspielreise an die Säbener Straße zurückgekehrt.
Auf der anderen Seite steht Kölns Cheftrainer Rene Wagner zunehmend unter Druck. Im Kampf um den Klassenerhalt wäre für die Rheinländer schon ein Zähler in München Gold wert, auch wenn man sich beim Effzeh darüber im Klaren ist, dass kaum eine Auswärtshürde in dieser Saison höher liegt.
Doch wo läuft das Duell zwischen Bayern und Köln im TV und Livestream? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Köln in der Bundesliga?
Auch in dieser Spielzeit teilen sich zwei Anbieter die Live-Rechte an der Bundesliga: Während einige Begegnungen bei DAZN im Stream laufen, zeigt Sky andere Partien. Bei den Ansetzungen am Freitagabend herrscht dabei eine klare Aufteilung.
Die Begegnungen zum Auftakt des Bundesliga-Spieltags laufen grundsätzlich im Pay-TV bei Sky. Dementsprechend könnt Ihr die Partie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln wie gewohnt als Abonnent über Sky Go oder mit einem kostenpflichtigen Zugang bei WOW live streamen.
Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Duell hingegen nicht zu sehen sein.
Übertragungsart
Verfügbarkeit (FCB vs. Köln)
Anbieter / Details
Pay-TV
Ja
Sky (regulärer Sendeplan für den Flutlicht-Freitag)
Livestream
Ja
Sky Go (für Bestandskunden) oder WOW (kostenpflichtiges Abo)
Free-TV
Nein
Keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen
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Der Anpfiff in der Allianz Arena erfolgt heute um 20:30 Uhr. Bereits ab 19:30 Uhr meldet sich Sky live aus München mit den Vorberichten. Um die Begegnung live zu verfolgen, müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga einschalten.
Auch die Besetzung am Mikrofon ist bereits bekannt: Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld werden die Partie über die gesamte Spielzeit hinweg gemeinsam kommentieren.
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Datum
Wettbewerb
Heim
Gast
Ergebnis
16.05.2026
Bundesliga (34. Spieltag)
FC Bayern München
1. FC Köln
5:1
14.01.2026
Bundesliga (17. Spieltag)
1. FC Köln
FC Bayern München
1:3
29.10.2025
DFB-Pokal (2. Runde)
1. FC Köln
FC Bayern München
1:4
13.04.2024
Bundesliga (29. Spieltag)
FC Bayern München
1. FC Köln
2:0
24.11.2023
Bundesliga (12. Spieltag)
1. FC Köln
FC Bayern München
0:1