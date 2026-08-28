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Bundesliga
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Allianz Arena
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Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf Sat.1
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Bayern München - VfB Stuttgart
Bayern München
VfB Stuttgart
Bundesliga

Der FC Bayern München startet gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Doch wo ist das Auftaktduell live zu sehen – bei Sky, DAZN oder sogar im Free-TV? GOAL verrät, welcher Sender die Partie überträgt und wo es den Livestream gibt.

Nach DFB-Pokal und Supercup ist nun auch die Bundesliga zurück: Drei Monate nach dem Ende der Saison 2025/26 fällt am heutigen Freitag der Startschuss für die Spielzeit 2026/27. Den Auftakt bestreiten ausgerechnet der FC Bayern München und der VfB Stuttgart.

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Es kommt damit zur Neuauflage des Pokalfinals vom Mai, als sich die Münchner in Berlin deutlich mit 3:0 durchsetzten. Diesmal geht es allerdings nicht im Olympiastadion, sondern in der Allianz Arena zur Sache – und damit vor heimischer Kulisse des Rekordmeisters. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Doch bevor der Ball rollt, bleibt noch eine Frage offen: Wo lässt sich Bayern gegen Stuttgart heute live im TV und Livestream verfolgen? GOAL verrät, welcher Sender die Partie überträgt.

Sky, DAZN oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im TV und Livestream sehen

Wer Bayern gegen Stuttgart heute nicht live in der Allianz Arena erleben kann, muss trotzdem auf keine Minute verzichten. Das Bundesliga-Eröffnungsspiel wird gleich von zwei Sendern übertragen – sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV.

Sky zeigt die Partie in voller Länge. Der Bezahlsender besitzt weiterhin die Rechte an den Einzelspielen der Bundesliga am Freitag und Samstag und hat damit auch den Saisonauftakt im Programm.

Eine kostenlose Alternative gibt es bei SAT.1. Der Free-TV-Sender überträgt Bayern gegen Stuttgart ebenfalls live und komplett.

Spiel

FC Bayern München - VfB Stuttgart

Datum

28. August 2026

Anstoß

20:30 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

SAT.1

Übertragung im kostenlosen Livestream

ran.de

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Sky, DAZN oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im TV und Livestream sehen - alle Informationen zur Übertragung bei Sky

Bei Sky Sport Bundesliga 1 ist Bayern gegen Stuttgart heute live zu sehen. Die Übertragung beginnt bereits um 19 Uhr und damit anderthalb Stunden vor dem Anpfiff.

Für den Kommentar des Bundesliga-Eröffnungsspiels sorgen Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld gemeinsam.

Auch wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann das Duell live verfolgen. Über Sky Go und WOW lässt sich die Partie ebenfalls auf einem mobilen Endgerät streamen.

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Fußball heute live: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart bei Sky

Spiel

FC Bayern München - VfB Stuttgart

Moderatorin

Britta Hofmann

Experte

Thomas Hitzlsperger

Kommentator

Frank Buschmann, Florian Schmidt-Sommerfeld

Sky, DAZN oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im TV und Livestream sehen - alle Informationen zur Übertragung bei SAT.1

Auch SAT.1 stimmt seine Zuschauer bereits vor dem Anpfiff auf den Bundesliga-Auftakt ein. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.50 Uhr und damit 40 Minuten vor dem Startschuss in der Allianz Arena.

Matthias Opdenhövel übernimmt die Moderation, während Lars Stindl und Markus Babbel als Experten ihre Einschätzungen zum Duell zwischen Bayern und Stuttgart abgeben. Wenn es um 20.30 Uhr ernst wird, begleitet Jonas Friedrich die Partie als Kommentator.

Neben der Übertragung im Free-TV kann man auch online einschalten. SAT.1 bietet die Partie im Livestream über ran.de und Joyn an.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart bei SAT.1

Moderator

Matthias Opdenhövel

Kommentator

Jonas Friedrich

Experten

Lars Stindl und Markus Babbel

Sky, DAZN oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im TV und Livestream sehen - Der 1. Spieltag der Bundesliga

Tag

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 28. August

20:30 Uhr

FC Bayern München – VfB Stuttgart

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 29. August

18:30 Uhr

Borussia Dortmund – Hamburger SV

Sonntag, 30. August

15:30 Uhr

SC Freiburg – SV Werder Bremen

Sonntag, 30. August

17:30 Uhr

FC Augsburg – FC Schalke 04

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