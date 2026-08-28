Nach DFB-Pokal und Supercup ist nun auch die Bundesliga zurück: Drei Monate nach dem Ende der Saison 2025/26 fällt am heutigen Freitag der Startschuss für die Spielzeit 2026/27. Den Auftakt bestreiten ausgerechnet der FC Bayern München und der VfB Stuttgart.

Es kommt damit zur Neuauflage des Pokalfinals vom Mai, als sich die Münchner in Berlin deutlich mit 3:0 durchsetzten. Diesmal geht es allerdings nicht im Olympiastadion, sondern in der Allianz Arena zur Sache – und damit vor heimischer Kulisse des Rekordmeisters. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Doch bevor der Ball rollt, bleibt noch eine Frage offen: Wo lässt sich Bayern gegen Stuttgart heute live im TV und Livestream verfolgen? GOAL verrät, welcher Sender die Partie überträgt.

Sky, DAZN oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im TV und Livestream sehen

Wer Bayern gegen Stuttgart heute nicht live in der Allianz Arena erleben kann, muss trotzdem auf keine Minute verzichten. Das Bundesliga-Eröffnungsspiel wird gleich von zwei Sendern übertragen – sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV.

Sky zeigt die Partie in voller Länge. Der Bezahlsender besitzt weiterhin die Rechte an den Einzelspielen der Bundesliga am Freitag und Samstag und hat damit auch den Saisonauftakt im Programm.

Eine kostenlose Alternative gibt es bei SAT.1. Der Free-TV-Sender überträgt Bayern gegen Stuttgart ebenfalls live und komplett.

Spiel FC Bayern München - VfB Stuttgart Datum 28. August 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung live im Free-TV SAT.1 Übertragung im kostenlosen Livestream ran.de Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Sky, DAZN oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im TV und Livestream sehen - alle Informationen zur Übertragung bei Sky

Bei Sky Sport Bundesliga 1 ist Bayern gegen Stuttgart heute live zu sehen. Die Übertragung beginnt bereits um 19 Uhr und damit anderthalb Stunden vor dem Anpfiff.

Für den Kommentar des Bundesliga-Eröffnungsspiels sorgen Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld gemeinsam.

Auch wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann das Duell live verfolgen. Über Sky Go und WOW lässt sich die Partie ebenfalls auf einem mobilen Endgerät streamen.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart bei Sky

Spiel FC Bayern München - VfB Stuttgart Moderatorin Britta Hofmann Experte Thomas Hitzlsperger Kommentator Frank Buschmann, Florian Schmidt-Sommerfeld

Sky, DAZN oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im TV und Livestream sehen - alle Informationen zur Übertragung bei SAT.1

Auch SAT.1 stimmt seine Zuschauer bereits vor dem Anpfiff auf den Bundesliga-Auftakt ein. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.50 Uhr und damit 40 Minuten vor dem Startschuss in der Allianz Arena.

Matthias Opdenhövel übernimmt die Moderation, während Lars Stindl und Markus Babbel als Experten ihre Einschätzungen zum Duell zwischen Bayern und Stuttgart abgeben. Wenn es um 20.30 Uhr ernst wird, begleitet Jonas Friedrich die Partie als Kommentator.

Neben der Übertragung im Free-TV kann man auch online einschalten. SAT.1 bietet die Partie im Livestream über ran.de und Joyn an.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart bei SAT.1

Moderator Matthias Opdenhövel Kommentator Jonas Friedrich Experten Lars Stindl und Markus Babbel

Sky, DAZN oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im TV und Livestream sehen - Der 1. Spieltag der Bundesliga