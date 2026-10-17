Der FC Bayern München wartet nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg und dem 3:3 gegen Viking Stavanger seit zwei Partien auf einen Sieg. RB Leipzig hingegen hat sich nach einem schwierigen Saisonbeginn gefangen und mit dem 6:0 gegen Eintracht Frankfurt sowie dem 1:0 gegen PSV Eindhoven zuletzt zweimal hintereinander gewonnen.

Nun treffen beide Mannschaften direkt aufeinander: Am heutigen Samstag empfängt der deutsche Rekordmeister die Sachsen in der Allianz Arena. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.

Wo läuft das Topspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig heute live im TV und Livestream? GOAL informiert zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird heute live von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt in jeder Saison die Samstagabendpartie sowie die Einzelspiele am Freitagabend und Samstagnachmittag.

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Bei DAZN ist die Begegnung dagegen nicht live zu sehen, obwohl der Streamingdienst ebenfalls Bundesliga-Rechte besitzt. Auch eine Übertragung im Free-TV ist für das Duell nicht vorgesehen.

Spiel FC Bayern München - RB Leipzig Datum 17. Oktober 2026 Anstoß 18:30 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Live-Berichterstattung von Sky zum Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig beginnt um 17.30 Uhr direkt aus der Allianz Arena. Damit haben Fans im Anschluss an die Nachmittagsspiele die Gelegenheit, sich auf das Topspiel einzustimmen.

Sebastian Hellmann übernimmt die Moderation, Wolf Fuss sitzt am Kommentatorenplatz. Als Experten sind Lothar Matthäus und Julia Simic dabei. Matthäus unterstützt Fuss außerdem als Co-Kommentator.

Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat über Sky Go und WOW die Möglichkeit, das Spiel im Livestream anzuschauen.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. RB Leipzig bei Sky

Spiel FC Bayern München - RB Leipzig Übertragungsstart 17:30 Uhr Moderator Sebastian Hellmann Experten Lothar Matthäus, Julia Simic Kommentator Wolf Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Duelle am 6. Spieltag