Der FC Bayern München wartet nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg und dem 3:3 gegen Viking Stavanger seit zwei Partien auf einen Sieg. RB Leipzig hingegen hat sich nach einem schwierigen Saisonbeginn gefangen und mit dem 6:0 gegen Eintracht Frankfurt sowie dem 1:0 gegen PSV Eindhoven zuletzt zweimal hintereinander gewonnen.
Nun treffen beide Mannschaften direkt aufeinander: Am heutigen Samstag empfängt der deutsche Rekordmeister die Sachsen in der Allianz Arena. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.
Wo läuft das Topspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig heute live im TV und Livestream? GOAL informiert zur Übertragung.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga?
Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird heute live von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt in jeder Saison die Samstagabendpartie sowie die Einzelspiele am Freitagabend und Samstagnachmittag.
Bei DAZN ist die Begegnung dagegen nicht live zu sehen, obwohl der Streamingdienst ebenfalls Bundesliga-Rechte besitzt. Auch eine Übertragung im Free-TV ist für das Duell nicht vorgesehen.
Spiel
FC Bayern München - RB Leipzig
Datum
17. Oktober 2026
Anstoß
18:30 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Die Live-Berichterstattung von Sky zum Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig beginnt um 17.30 Uhr direkt aus der Allianz Arena. Damit haben Fans im Anschluss an die Nachmittagsspiele die Gelegenheit, sich auf das Topspiel einzustimmen.
Sebastian Hellmann übernimmt die Moderation, Wolf Fuss sitzt am Kommentatorenplatz. Als Experten sind Lothar Matthäus und Julia Simic dabei. Matthäus unterstützt Fuss außerdem als Co-Kommentator.
Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat über Sky Go und WOW die Möglichkeit, das Spiel im Livestream anzuschauen.
Fußball heute live: FC Bayern München vs. RB Leipzig bei Sky
Spiel
FC Bayern München - RB Leipzig
Übertragungsstart
17:30 Uhr
Moderator
Sebastian Hellmann
Experten
Lothar Matthäus, Julia Simic
Kommentator
Wolf Fuss
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Duelle am 6. Spieltag
Termin
Begegnung
Freitag, 16.10.2026 – 20:30 Uhr
Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
Hamburger SV – VfB Stuttgart
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
SV Elversberg – FC Augsburg
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
SV Werder Bremen – SC Paderborn 07
Samstag, 17.10.2026 – 18:30 Uhr
FC Bayern München – RB Leipzig
Sonntag, 18.10.2026 – 15:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg
Sonntag, 18.10.2026 – 17:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim