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Bundesliga
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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga?

Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig
Bundesliga

In der Allianz Arena kommt es heute zum Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Doch wo wird das Aufeinandertreffen FCB gegen RB live übertragen: Sky oder DAZN? GOAL liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Der FC Bayern München wartet nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg und dem 3:3 gegen Viking Stavanger seit zwei Partien auf einen Sieg. RB Leipzig hingegen hat sich nach einem schwierigen Saisonbeginn gefangen und mit dem 6:0 gegen Eintracht Frankfurt sowie dem 1:0 gegen PSV Eindhoven zuletzt zweimal hintereinander gewonnen.

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Nun treffen beide Mannschaften direkt aufeinander: Am heutigen Samstag empfängt der deutsche Rekordmeister die Sachsen in der Allianz Arena. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.

Wo läuft das Topspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig heute live im TV und Livestream? GOAL informiert zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird heute live von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt in jeder Saison die Samstagabendpartie sowie die Einzelspiele am Freitagabend und Samstagnachmittag.

Bei DAZN ist die Begegnung dagegen nicht live zu sehen, obwohl der Streamingdienst ebenfalls Bundesliga-Rechte besitzt. Auch eine Übertragung im Free-TV ist für das Duell nicht vorgesehen.

Spiel

FC Bayern München - RB Leipzig

Datum

17. Oktober 2026

Anstoß

18:30 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Live-Berichterstattung von Sky zum Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig beginnt um 17.30 Uhr direkt aus der Allianz Arena. Damit haben Fans im Anschluss an die Nachmittagsspiele die Gelegenheit, sich auf das Topspiel einzustimmen.

Sebastian Hellmann übernimmt die Moderation, Wolf Fuss sitzt am Kommentatorenplatz. Als Experten sind Lothar Matthäus und Julia Simic dabei. Matthäus unterstützt Fuss außerdem als Co-Kommentator.

Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat über Sky Go und WOW die Möglichkeit, das Spiel im Livestream anzuschauen.

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Fußball heute live: FC Bayern München vs. RB Leipzig bei Sky

Spiel

FC Bayern München - RB Leipzig

Übertragungsstart

17:30 Uhr

Moderator

Sebastian Hellmann

Experten

Lothar Matthäus, Julia Simic

Kommentator

Wolf Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Duelle am 6. Spieltag

Termin

Begegnung

Freitag, 16.10.2026 – 20:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

Hamburger SV – VfB Stuttgart

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

SV Elversberg – FC Augsburg

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

SV Werder Bremen – SC Paderborn 07

Samstag, 17.10.2026 – 18:30 Uhr

FC Bayern München – RB Leipzig

Sonntag, 18.10.2026 – 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg

Sonntag, 18.10.2026 – 17:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim

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