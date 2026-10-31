Vieles spricht für ein packendes Spitzenspiel: Am achten Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Bayern München den direkten Verfolger Borussia Dortmund. Erster gegen Zweiter, beide mit 17 Punkten - auch die Heim- und Auswärtsbilanzen versprechen ein Duell auf Augenhöhe.
Die beiden Titelkandidaten treffen am heutigen Samstag aufeinander. In der Allianz Arena wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Für Harry Kane ist es zudem der erste Auftritt vor heimischem Publikum seit seinem Triumph beim Ballon d’Or.
Wo läuft Bayern München gegen Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream? GOAL liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga?
Wer das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund live sehen möchte, ist am Samstagabend bei Sky richtig. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht, auch DAZN zeigt das direkte Duell der beiden Spitzenklubs nicht.
Der Grund liegt in der Verteilung der Bundesliga-Rechte: Sky überträgt die Einzelspiele am Freitag und Samstag. DAZN bietet dagegen die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele live an.
Spiel
FC Bayern München - Borussia Dortmund
Datum
31. Oktober 2026
Anstoß
18:30 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund läuft heute bei Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event. Die Vorberichterstattung startet um 17.30 Uhr, unmittelbar im Anschluss an die Nachmittagsspiele der Bundesliga.
Moderator Sebastian Hellmann begleitet den Fußballabend gemeinsam mit mehreren Experten, darunter Lothar Matthäus. Den Kommentar übernimmt Wolff Fuss, der am Samstagabend wie gewohnt im Einsatz ist. Matthäus unterstützt ihn dabei als Co-Kommentator.
Auch unterwegs lässt sich das Duell verfolgen: Über Sky Go und WOW steht die Partie zusätzlich im Livestream zur Verfügung.
Fußball heute live: FC Bayern München vs. BVB bei Sky
Spiel
FC Bayern München - Borussia Dortmund
Übertragungsstart
17:30 Uhr
Moderator
Sebastian Hellmann
Experte
Lothar Matthäus
Kommentator
Wolff Fuss
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Der 8. Spieltag
Termin
Duell
Freitag, 30.10.2026, 20:30 Uhr
SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05
Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr
FC Augsburg – SC Freiburg
Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07
Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 – RB Leipzig
Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr
SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim
Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart
Samstag, 31.10.2026, 18:30 Uhr
FC Bayern München – Borussia Dortmund
Sonntag, 01.11.2026, 15:30 Uhr
1. FC Union Berlin – 1. FC Köln
Sonntag, 01.11.2026, 17:30 Uhr
Eintracht Frankfurt – Hamburger SV