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Bundesliga
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Filip Knopp
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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga?

Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
Borussia Dortmund
Bundesliga

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund - das Bundesliga-Topspiel elektrisiert die Fußballfans. Doch wo wird das Duell zwischen FCB und BVB übertragen: bei Sky, DAZN oder im Free-TV? GOAL verrät, wo man live dabei sein kann.

Konferenz & Sonntag
DAZN logo 2019

DAZN

✅ In der neuen Rechteperiode hat sich DAZN die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) gesichert.

✅ Ist die alleinige Heimat für alle Bundesliga-Partien, die am Sonntag (15:30, 17:30 und ggf. 19:30 Uhr) ausgetragen werden.

✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A.

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Kostenlose Highlights
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Sat.1

✅ Überträgt ausgewählte Begegnungen für alle frei zugänglich, darunter das offizielle Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde.

✅ Hält die Free-TV-Rechte für den DFL-Supercup vor Saisonbeginn sowie die entscheidenden Relegationsspiele am Saisonende.

✅ Die ideale Option für Gelegenheitszuschauer, die große Event-Spiele des deutschen Fußballs ohne zusätzliches Abo verfolgen möchten.

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Meiste Einzelspiele
Sky Deutschland

Sky Sport

✅ Zeigt rund 80 Prozent aller Bundesliga-Partien in voller Länge, darunter das Freitagsspiel und exklusiv alle Einzelspiele am Samstagnachmittag.

✅ Hält weiterhin die exklusiven Live-Rechte für das wichtigste Spiel der Woche am Samstagabend (18:30 Uhr).

✅ Neben dem Oberhaus überträgt Sky auch weiterhin jedes einzelne Spiel der 2. Bundesliga live und exklusiv.

Monatlich ab29,99 €
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Vieles spricht für ein packendes Spitzenspiel: Am achten Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Bayern München den direkten Verfolger Borussia Dortmund. Erster gegen Zweiter, beide mit 17 Punkten - auch die Heim- und Auswärtsbilanzen versprechen ein Duell auf Augenhöhe.

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Die beiden Titelkandidaten treffen am heutigen Samstag aufeinander. In der Allianz Arena wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Für Harry Kane ist es zudem der erste Auftritt vor heimischem Publikum seit seinem Triumph beim Ballon d’Or.

Wo läuft Bayern München gegen Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream? GOAL liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga?

Wer das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund live sehen möchte, ist am Samstagabend bei Sky richtig. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht, auch DAZN zeigt das direkte Duell der beiden Spitzenklubs nicht.

Nächste Spiele
FCB

FCB

Bundesliga

31. Okt. 2026

BVB

BVB

Der Grund liegt in der Verteilung der Bundesliga-Rechte: Sky überträgt die Einzelspiele am Freitag und Samstag. DAZN bietet dagegen die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele live an.

Spiel

FC Bayern München - Borussia Dortmund

Datum

31. Oktober 2026

Anstoß

18:30 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund läuft heute bei Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event. Die Vorberichterstattung startet um 17.30 Uhr, unmittelbar im Anschluss an die Nachmittagsspiele der Bundesliga.

Moderator Sebastian Hellmann begleitet den Fußballabend gemeinsam mit mehreren Experten, darunter Lothar Matthäus. Den Kommentar übernimmt Wolff Fuss, der am Samstagabend wie gewohnt im Einsatz ist. Matthäus unterstützt ihn dabei als Co-Kommentator.

Auch unterwegs lässt sich das Duell verfolgen: Über Sky Go und WOW steht die Partie zusätzlich im Livestream zur Verfügung.

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Fußball heute live: FC Bayern München vs. BVB bei Sky

Spiel

FC Bayern München - Borussia Dortmund

Übertragungsstart

17:30 Uhr

Moderator

Sebastian Hellmann

Experte

Lothar Matthäus

Kommentator

Wolff Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Bundesliga? - Der 8. Spieltag

Termin

Duell

Freitag, 30.10.2026, 20:30 Uhr

S‌V E‌l‌v‌e‌r‌s‌b‌e‌r‌g – 1. F‌S‌V M‌a‌i‌n‌z 05

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

F‌C A‌u‌g‌s‌b‌u‌r‌g – S‌C F‌r‌e‌i‌b‌u‌r‌g

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

B‌o‌r‌u‌s‌s‌i‌a M‌ö‌n‌c‌h‌e‌n‌g‌l‌a‌d‌b‌a‌c‌h – S‌C P‌a‌d‌e‌r‌b‌o‌r‌n 07

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

F‌C S‌c‌h‌a‌l‌k‌e 04 – R‌B L‌e‌i‌p‌z‌i‌g

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

S‌V W‌e‌r‌d‌e‌r B‌r‌e‌m‌e‌n – T‌S‌G 1899 H‌o‌f‌f‌e‌n‌h‌e‌i‌m

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

B‌a‌y‌e‌r 04 L‌e‌v‌e‌r‌k‌u‌s‌e‌n – V‌f‌B S‌t‌u‌t‌t‌g‌a‌r‌t

Samstag, 31.10.2026, 18:30 Uhr

F‌C B‌a‌y‌e‌r‌n M‌ü‌n‌c‌h‌e‌n – B‌o‌r‌u‌s‌s‌i‌a D‌o‌r‌t‌m‌u‌n‌d

Sonntag, 01.11.2026, 15:30 Uhr

1. F‌C U‌n‌i‌o‌n B‌e‌r‌l‌i‌n – 1. F‌C K‌ö‌l‌n

Sonntag, 01.11.2026, 17:30 Uhr

E‌i‌n‌t‌r‌a‌c‌h‌t F‌r‌a‌n‌k‌f‌u‌r‌t – H‌a‌m‌b‌u‌r‌g‌e‌r S‌V

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