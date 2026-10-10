Am heutigen Samstag kommt es in der Bundesliga zum bayerischen Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München. Die Partie steigt in der WWK-Arena und wird um 15.30 Uhr angepfiffen.
Dabei trifft der Tabellenachte auf den Zweiten: Augsburg hat bislang sieben Punkte gesammelt, die Münchner stehen bei zehn Zählern. Vor der Länderspielpause musste der FCA einen Rückschlag hinnehmen und verlor trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung noch mit 2:3 gegen Werder Bremen. Der FC Bayern feierte dagegen einen souveränen 7:0-Erfolg gegen Union Berlin.
Wie geht das Duell diesmal aus - und wo lässt sich Augsburg gegen Bayern heute live verfolgen?GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga?
Wer das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München heute live in voller Länge verfolgen möchte, ist bei Sky an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt die Bundesliga-Einzelspiele am Freitag und Samstag exklusiv - darunter auch das Aufeinandertreffen in der WWK-Arena.
Eine Alternative bietet DAZN für alle, denen die Konferenz der Nachmittagsspiele genügt. Dort gibt es ab 15.30 Uhr neben Augsburg gegen Bayern auch die wichtigsten Szenen aus den weiteren Bundesliga-Partien zu sehen.
Spiel
FC Augsburg - FC Bayern München
Datum
10. Oktober 2026
Anstoß
15:30 Uhr
Ort
WWK Arena, Augsburg
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Nachmittag startet bei Sky auch heute um 14 Uhr. Die Übertragung des Einzelspiels zwischen Augsburg und Bayern beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz.
Auch unterwegs lässt sich die Partie live verfolgen. Dafür stehen mit Sky Go und WOW zwei Livestream-Optionen zur Verfügung.
Fußball heute live: FC Augsburg vs. FC Bayern München bei Sky
Spiel
FC Augsburg - FC Bayern München
Übertragungsstart
15:15 Uhr
Kommentator
Kai Dittmann
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag
Termin
Begegnung
Freitag, 09.10.2026, 20:30 Uhr
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – Hamburger SV
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
1. FC Union Berlin – SV Elversberg
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
FC Augsburg – FC Bayern München
Samstag, 10.10.2026, 18:30 Uhr
RB Leipzig – Eintracht Frankfurt
Sonntag, 11.10.2026, 15:30 Uhr
1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 11.10.2026, 17:30 Uhr
SC Freiburg – FC Schalke 04