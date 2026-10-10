Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoAugsburg
WWK Arena
team-logoBayern München
Live bei Sky
Filip Knopp
Unterstützt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga?

Augsburg - Bayern München
Augsburg
Bayern München
Bundesliga

Am fünften Spieltag der Bundesliga trifft der FC Augsburg Zuhause auf den FC Bayern München. Doch wo wird das Duell mit dem Tabellenvierten heute live übertragen? GOAL verrät, bei welchem Sender und Anbieter die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.

Am heutigen Samstag kommt es in der Bundesliga zum bayerischen Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München. Die Partie steigt in der WWK-Arena und wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Dabei trifft der Tabellenachte auf den Zweiten: Augsburg hat bislang sieben Punkte gesammelt, die Münchner stehen bei zehn Zählern. Vor der Länderspielpause musste der FCA einen Rückschlag hinnehmen und verlor trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung noch mit 2:3 gegen Werder Bremen. Der FC Bayern feierte dagegen einen souveränen 7:0-Erfolg gegen Union Berlin.

Wie geht das Duell diesmal aus - und wo lässt sich Augsburg gegen Bayern heute live verfolgen?GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga?

Wer das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München heute live in voller Länge verfolgen möchte, ist bei Sky an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt die Bundesliga-Einzelspiele am Freitag und Samstag exklusiv - darunter auch das Aufeinandertreffen in der WWK-Arena.

Eine Alternative bietet DAZN für alle, denen die Konferenz der Nachmittagsspiele genügt. Dort gibt es ab 15.30 Uhr neben Augsburg gegen Bayern auch die wichtigsten Szenen aus den weiteren Bundesliga-Partien zu sehen.

Spiel

FC Augsburg - FC Bayern München

Datum

10. Oktober 2026

Anstoß

15:30 Uhr

Ort

WWK Arena, Augsburg

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Nachmittag startet bei Sky auch heute um 14 Uhr. Die Übertragung des Einzelspiels zwischen Augsburg und Bayern beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz.

Auch unterwegs lässt sich die Partie live verfolgen. Dafür stehen mit Sky Go und WOW zwei Livestream-Optionen zur Verfügung.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Fußball heute live: FC Augsburg vs. FC Bayern München bei Sky

Spiel

FC Augsburg - FC Bayern München

Übertragungsstart

15:15 Uhr

Kommentator

Kai Dittmann

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag

Termin

Begegnung

Freitag, 09.10.2026, 20:30 Uhr

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Hamburger SV

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

1. FC Union Berlin – SV Elversberg

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

FC Augsburg – FC Bayern München

Samstag, 10.10.2026, 18:30 Uhr

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt

Sonntag, 11.10.2026, 15:30 Uhr

1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 11.10.2026, 17:30 Uhr

SC Freiburg – FC Schalke 04

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen