Am heutigen Samstag kommt es in der Bundesliga zum bayerischen Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München. Die Partie steigt in der WWK-Arena und wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Dabei trifft der Tabellenachte auf den Zweiten: Augsburg hat bislang sieben Punkte gesammelt, die Münchner stehen bei zehn Zählern. Vor der Länderspielpause musste der FCA einen Rückschlag hinnehmen und verlor trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung noch mit 2:3 gegen Werder Bremen. Der FC Bayern feierte dagegen einen souveränen 7:0-Erfolg gegen Union Berlin.

Wie geht das Duell diesmal aus - und wo lässt sich Augsburg gegen Bayern heute live verfolgen?GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga?

Wer das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München heute live in voller Länge verfolgen möchte, ist bei Sky an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt die Bundesliga-Einzelspiele am Freitag und Samstag exklusiv - darunter auch das Aufeinandertreffen in der WWK-Arena.

Nächste Spiele FCA Bundesliga 09:30 FCB

Eine Alternative bietet DAZN für alle, denen die Konferenz der Nachmittagsspiele genügt. Dort gibt es ab 15.30 Uhr neben Augsburg gegen Bayern auch die wichtigsten Szenen aus den weiteren Bundesliga-Partien zu sehen.

Spiel FC Augsburg - FC Bayern München Datum 10. Oktober 2026 Anstoß 15:30 Uhr Ort WWK Arena, Augsburg Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Nachmittag startet bei Sky auch heute um 14 Uhr. Die Übertragung des Einzelspiels zwischen Augsburg und Bayern beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz.

Auch unterwegs lässt sich die Partie live verfolgen. Dafür stehen mit Sky Go und WOW zwei Livestream-Optionen zur Verfügung.

Fußball heute live: FC Augsburg vs. FC Bayern München bei Sky

Spiel FC Augsburg - FC Bayern München Übertragungsstart 15:15 Uhr Kommentator Kai Dittmann

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) bei Augsburg in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag