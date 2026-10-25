Zum Abschluss des Bundesliga-Wochenendes wartet am heutigen Sonntagabend noch ein echtes Spitzenspiel: Der SC Freiburg empfängt den FC Bayern München zum Duell des siebten Spieltags. Im Europa-Park-Stadion rollt der Ball ab 17.30 Uhr.

Dabei treffen der bisherige und der aktuelle Tabellenführer aufeinander. Die Münchner eroberten am vergangenen Wochenende die Spitzenposition, nachdem sie RB Leipzig mit 6:1 abgefertigt hatten. Gleichzeitig kam Borussia Dortmund bei Union Berlin nicht über ein torloses Remis hinaus, während Freiburg bei Bayer Leverkusen eine 1:2-Niederlage kassierte. Die Breisgauer rutschten dadurch auf Rang drei ab.

Wo läuft Freiburg gegen Bayern heute live im TV und Livestream? SPOX liefert alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München beim SC Freiburg in der Bundesliga?

Das Bundesliga-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München wird heute live von DAZN übertragen. Der Streaminganbieter zeigt seit der vergangenen Saison nur noch die Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse als Einzelübertragungen. Die Partien am Freitag und Samstag laufen dagegen bei Sky. Zusätzlich gehört die Samstagskonferenz zum Programm von DAZN.

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Bei Sky ist die Begegnung zwischen Freiburg und Bayern daher nicht live zu sehen. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es ebenfalls nicht.

Für Neukunden und Interessierte bietet DAZN aktuell einen zeitlich befristeten Preisnachlass an: Im 24-Monats-Abo werden monatlich 24,99 Euro fällig. Der flexible Monatstarif schlägt hingegen mit 44,99 Euro zu Buche. Wer sich für die längere Laufzeit entscheidet, spart somit 20 Euro pro Monat und hochgerechnet auf ein Jahr 240 Euro.

Neben der Bundesliga umfasst das Angebot auch internationale Ligen sowie die Champions League. Allerdings laufen die Übertragungsrechte von DAZN für die Königsklasse nach der aktuellen Saison aus.

Spiel SC Freiburg - FC Bayern München Datum 25. Oktober 2026 Anstoß 17:30 Uhr Ort Europa-Park-Stadion, Freiburg Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

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Bereits um 16.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung bei DAZN. Bis zum Anpfiff um 17.30 Uhr bleiben damit 45 Minuten, um sich auf das Duell zwischen Freiburg und Bayern einzustimmen.

Durch die Sendung führt Moderator Daniel Herzog, Lukas Schönmüller begleitet das Spiel als Kommentator. Als Experte analysiert Nils Petersen die Partie – der ehemalige Stürmer lief in seiner Karriere für beide Klubs auf. Michael Bollenbacher ist unterdessen als Reporter im Einsatz und fängt vor Ort die Stimmen der Protagonisten ein.

Fußball heute live: SC Freiburg vs. FC Bayern München bei DAZN

Spiel SC Freiburg - FC Bayern München Übertragungsstart 16:45 Uhr Moderator Daniel Herzog Kommentator Lukas Schönmüller Experte Nils Petersen Reporter Michael Bollenbacher

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München beim SC Freiburg in der Bundesliga? - Der 7. Spieltag