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Bundesliga
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Filip Knopp
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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München beim SC Freiburg in der Bundesliga?

SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München
Bundesliga

Der FC Bayern München tritt im Bundesliga-Topspiel auswärts beim SC Freiburg an. Doch wo wird die Begegnung live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert die wichtigsten Infos.

Zum Abschluss des Bundesliga-Wochenendes wartet am heutigen Sonntagabend noch ein echtes Spitzenspiel: Der SC Freiburg empfängt den FC Bayern München zum Duell des siebten Spieltags. Im Europa-Park-Stadion rollt der Ball ab 17.30 Uhr.

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Dabei treffen der bisherige und der aktuelle Tabellenführer aufeinander. Die Münchner eroberten am vergangenen Wochenende die Spitzenposition, nachdem sie RB Leipzig mit 6:1 abgefertigt hatten. Gleichzeitig kam Borussia Dortmund bei Union Berlin nicht über ein torloses Remis hinaus, während Freiburg bei Bayer Leverkusen eine 1:2-Niederlage kassierte. Die Breisgauer rutschten dadurch auf Rang drei ab.

Wo läuft Freiburg gegen Bayern heute live im TV und Livestream? SPOX liefert alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München beim SC Freiburg in der Bundesliga?

Das Bundesliga-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München wird heute live von DAZN übertragen. Der Streaminganbieter zeigt seit der vergangenen Saison nur noch die Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse als Einzelübertragungen. Die Partien am Freitag und Samstag laufen dagegen bei Sky. Zusätzlich gehört die Samstagskonferenz zum Programm von DAZN.

Bei Sky ist die Begegnung zwischen Freiburg und Bayern daher nicht live zu sehen. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es ebenfalls nicht.

Für Neukunden und Interessierte bietet DAZN aktuell einen zeitlich befristeten Preisnachlass an: Im 24-Monats-Abo werden monatlich 24,99 Euro fällig. Der flexible Monatstarif schlägt hingegen mit 44,99 Euro zu Buche. Wer sich für die längere Laufzeit entscheidet, spart somit 20 Euro pro Monat und hochgerechnet auf ein Jahr 240 Euro.

Neben der Bundesliga umfasst das Angebot auch internationale Ligen sowie die Champions League. Allerdings laufen die Übertragungsrechte von DAZN für die Königsklasse nach der aktuellen Saison aus.

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Spiel

SC Freiburg - FC Bayern München

Datum

25. Oktober 2026

Anstoß

17:30 Uhr

Ort

Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München beim SC Freiburg in der Bundesliga? - alle Informationen zur Übertragung bei DAZN

Bereits um 16.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung bei DAZN. Bis zum Anpfiff um 17.30 Uhr bleiben damit 45 Minuten, um sich auf das Duell zwischen Freiburg und Bayern einzustimmen.

Durch die Sendung führt Moderator Daniel Herzog, Lukas Schönmüller begleitet das Spiel als Kommentator. Als Experte analysiert Nils Petersen die Partie – der ehemalige Stürmer lief in seiner Karriere für beide Klubs auf. Michael Bollenbacher ist unterdessen als Reporter im Einsatz und fängt vor Ort die Stimmen der Protagonisten ein.

Fußball heute live: SC Freiburg vs. FC Bayern München bei DAZN

Spiel

SC Freiburg - FC Bayern München

Übertragungsstart

16:45 Uhr

Moderator

Daniel Herzog

Kommentator

Lukas Schönmüller

Experte

Nils Petersen

Reporter

Michael Bollenbacher

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München beim SC Freiburg in der Bundesliga? - Der 7. Spieltag

Datum

Anstoß

Begegnung

Fr., 23.10.2026

20:30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

RB Leipzig – SV Elversberg

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

1. FC Köln – FC Schalke 04

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – Hamburger SV

Sa., 24.10.2026

18:30 Uhr

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

So., 25.10.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

So., 25.10.2026

17:30 Uhr

SC Freiburg – FC Bayern München

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