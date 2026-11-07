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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Mainz 05 in der Bundesliga?

Bundesliga
Mainz 05 - Bayern München
Mainz 05
Bayern München

Der FC Bayern München kämpft am 9. Spieltag der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 um den Verbleib an der Tabellenspitze. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der FC Bayern München steckt mitten in einer unruhigen Phase: Gleich vier Offensivkräfte – Ismael Saibari, Luis Diaz, Jamal Musiala und Serge Gnabry – sind aktuell angeschlagen. Nach dem mageren 2:2-Remis im Klassiker gegen Borussia Dortmund ist ein Dreier in Mainz für den Rekordmeister eigentlich Pflicht.

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Die Mainzer präsentierten sich zuletzt jedoch völlig von der Rolle und kassierten eine herbe 1:4-Klatsche bei der SV Elversberg. Vor allem die sonst so sattelfeste Abwehr der 05er wackelt gewaltig – ein gefundenes Fressen für die Bayern-Offensive.

Anpfiff ist heute um 15:30 Uhr – aber wer zeigt das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern live? GOAL präsentiert Euch die Übersicht zum TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Mainz 05 in der Bundesliga?

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte für die Bundesliga, wobei die Samstagsspiele einer festen Regel folgen: Die Einzelpartien um 15:30 Uhr – und damit auch das Spiel zwischen Mainz und Bayern – laufen exklusiv bei Sky.

Nächste Spiele
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07. Nov. 2026

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Für den Livestream stehen die Plattformen Sky Go und WOW bereit. Wer stattdessen lieber die Konferenz sehen möchte, muss den Stream von DAZN einschalten. Alle diese Angebote setzen ein kostenpflichtiges Abo voraus.

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Eine Free-TV-Übertragung gibt es für dieses Match nicht; das Spiel wird nicht kostenlos im Fernsehen ausgestrahlt.

Kategorie

Details

Spiel

Mainz 05 gegen FC Bayern München (15.30 Uhr)

Anbieter Einzelspiel live

Sky (Abo erforderlich)

Anbieter Konferenz live

DAZN (Abo erforderlich)

Übertragung im Free-TV

Keine Übertragung

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Mainz 05 in der Bundesliga? Fußball weltweit mit NordVPN anschauen

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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Mainz 05 in der Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf Sky und DAZN

Die Sky-Vorberichte zum Bundesliga-Samstag starten wie gewohnt um 14:00 Uhr und bieten einen Rundumblick auf alle Nachmittagspartien – darunter die Parallelspiele von Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Ab 15:15 Uhr übernimmt dann der Sender Sky Sport Bundesliga die Live-Berichterstattung für das Einzelspiel zwischen Mainz und den Bayern. Online lässt sich die Begegnung zeitgleich über Sky Go und WOW streamen.

Auch DAZN meldet sich bereits ab 14:00 Uhr mit Vorberichten zur großen Samstagskonferenz: Dort begleitet Euch Moderator Daniel Herzog gemeinsam mit Experte Sebastian Kneißl durch den Spieltag, während Mario Rieker das Duell der Mainzer gegen den FCB kommentiert.

Detail

Sky (Einzelspiel)

DAZN (Konferenz)

Beginn Vorberichte

14:00 Uhr

14:00 Uhr

Kanal / Plattform

Sky Sport Bundesliga (TV) / Sky Go & WOW (Stream)

DAZN App / Plattform (Stream)

Personal

Hannes Herrmann

Daniel Herzog (Moderator), Sebastian Kneißl (Experte), Mario Rieker (Kommentator)

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Mainz 05 in der Bundesliga? Überblick der letzten fünf direkten Duelle von Mainz und Bayern

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

25.04.2026

Bundesliga

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

3:4

14.12.2025

Bundesliga

FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05

2:2

30.10.2024

DFB-Pokal

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

0:4

09.03.2024

Bundesliga

FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05

8:1

21.10.2023

Bundesliga

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

1:3

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