Das Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten: Nur fünf Tage nach ihrem Pokalduell treffen Eintracht Frankfurt und der Hamburger SV erneut aufeinander. Diesmal geht es für beide Klubs in der Bundesliga um Punkte statt um den Einzug in die nächste Pokalrunde.

Am Dienstag setzte sich die SGE im Hamburger Volksparkstadion mit 3:1 durch und löste damit das Ticket fürs Achtelfinale. Nun genießen die Hessen Heimrecht und empfangen den HSV im Deutsche Bank Park. Die Partie steigt am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr und bildet den Abschluss des achten Spieltags.

Wo läuft Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV heute live im TV und Livestream? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt vs. HSV (Hamburger SV) in der Bundesliga?

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV wird heute live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streaminganbieter zeigt die Sonntagsspiele seit der vergangenen Saison jeweils als Einzelübertragungen.

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Die Rechteverteilung sieht vor, dass Sky die Bundesliga-Begegnungen am Freitag und Samstag überträgt. DAZN ist dagegen für die Sonntagsspiele zuständig und bietet zusätzlich die Samstagskonferenz an.

Eine Live-Ausstrahlung des Duells zwischen der SGE und dem HSV bei Sky gibt es somit nicht. Auch im Free-TV wird die Begegnung nicht gezeigt.

Spiel Eintracht Frankfurt - Hamburger SV Datum 1. November 2026 Anstoß 17:30 Uhr Ort Deutsche-Bank-Park, Frankfurt Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt vs. HSV (Hamburger SV) in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Die Live-Sendung bei DAZN geht heute um 16.45 Uhr auf Sendung. Bis zum Anpfiff bleiben damit 45 Minuten für die Einstimmung auf das Bundesliga-Duell.

Daniel Herzog begleitet die Zuschauer als Moderator durch die Vorberichterstattung und die Partie. Am Mikrofon sitzt Kommentator Max Siebald, während Tobias Schweinsteiger als Experte seine Analysen beisteuert.

Fußball heute live: Eintracht Frankfurt vs. HSV bei DAZN

Spiel Eintracht Frankfurt - Hamburger SV Übertragungsstart 16:45 Uhr Moderator Daniel Herzog Kommentator Max Siebald Experte Tobias Schweinsteiger

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt vs. HSV (Hamburger SV) in der Bundesliga? - Der 8. Spieltag