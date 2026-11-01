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Bundesliga
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Filip Knopp
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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt vs. HSV (Hamburger SV) in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Bundesliga

Nur wenige Tage nach dem Pokalduell treffen Eintracht Frankfurt und der Hamburger SV erneut aufeinander – diesmal in der Bundesliga. Wo die Partie heute live im TV und Livestream läuft und wie man das Aufeinandertreffen zwischen SGE und HSV verfolgen könnt, teilt GOAL hier mit.

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✅ Überträgt ausgewählte Begegnungen für alle frei zugänglich, darunter das offizielle Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde.

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✅ Hält weiterhin die exklusiven Live-Rechte für das wichtigste Spiel der Woche am Samstagabend (18:30 Uhr).

✅ Neben dem Oberhaus überträgt Sky auch weiterhin jedes einzelne Spiel der 2. Bundesliga live und exklusiv.

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Das Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten: Nur fünf Tage nach ihrem Pokalduell treffen Eintracht Frankfurt und der Hamburger SV erneut aufeinander. Diesmal geht es für beide Klubs in der Bundesliga um Punkte statt um den Einzug in die nächste Pokalrunde.

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Am Dienstag setzte sich die SGE im Hamburger Volksparkstadion mit 3:1 durch und löste damit das Ticket fürs Achtelfinale. Nun genießen die Hessen Heimrecht und empfangen den HSV im Deutsche Bank Park. Die Partie steigt am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr und bildet den Abschluss des achten Spieltags.

Wo läuft Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV heute live im TV und Livestream? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt vs. HSV (Hamburger SV) in der Bundesliga?

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV wird heute live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streaminganbieter zeigt die Sonntagsspiele seit der vergangenen Saison jeweils als Einzelübertragungen.

Nächste Spiele
SGE

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Bundesliga

01. Nov. 2026

HSV

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Die Rechteverteilung sieht vor, dass Sky die Bundesliga-Begegnungen am Freitag und Samstag überträgt. DAZN ist dagegen für die Sonntagsspiele zuständig und bietet zusätzlich die Samstagskonferenz an.

Eine Live-Ausstrahlung des Duells zwischen der SGE und dem HSV bei Sky gibt es somit nicht. Auch im Free-TV wird die Begegnung nicht gezeigt.

Spiel

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV

Datum

1. November 2026

Anstoß

17:30 Uhr

Ort

Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt vs. HSV (Hamburger SV) in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Die Live-Sendung bei DAZN geht heute um 16.45 Uhr auf Sendung. Bis zum Anpfiff bleiben damit 45 Minuten für die Einstimmung auf das Bundesliga-Duell.

Daniel Herzog begleitet die Zuschauer als Moderator durch die Vorberichterstattung und die Partie. Am Mikrofon sitzt Kommentator Max Siebald, während Tobias Schweinsteiger als Experte seine Analysen beisteuert.

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Fußball heute live: Eintracht Frankfurt vs. HSV bei DAZN

Spiel

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV

Übertragungsstart

16:45 Uhr

Moderator

Daniel Herzog

Kommentator

Max Siebald

Experte

Tobias Schweinsteiger

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt vs. HSV (Hamburger SV) in der Bundesliga? - Der 8. Spieltag

Termin

Duell

Freitag, 30.10.2026, 20:30 Uhr

S‌V E‌l‌v‌e‌r‌s‌b‌e‌r‌g – 1. F‌S‌V M‌a‌i‌n‌z 05

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

F‌C A‌u‌g‌s‌b‌u‌r‌g – S‌C F‌r‌e‌i‌b‌u‌r‌g

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

B‌o‌r‌u‌s‌s‌i‌a M‌ö‌n‌c‌h‌e‌n‌g‌l‌a‌d‌b‌a‌c‌h – S‌C P‌a‌d‌e‌r‌b‌o‌r‌n 07

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

F‌C S‌c‌h‌a‌l‌k‌e 04 – R‌B L‌e‌i‌p‌z‌i‌g

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

S‌V W‌e‌r‌d‌e‌r B‌r‌e‌m‌e‌n – T‌S‌G 1899 H‌o‌f‌f‌e‌n‌h‌e‌i‌m

Samstag, 31.10.2026, 15:30 Uhr

B‌a‌y‌e‌r 04 L‌e‌v‌e‌r‌k‌u‌s‌e‌n – V‌f‌B S‌t‌u‌t‌t‌g‌a‌r‌t

Samstag, 31.10.2026, 18:30 Uhr

F‌C B‌a‌y‌e‌r‌n M‌ü‌n‌c‌h‌e‌n – B‌o‌r‌u‌s‌s‌i‌a D‌o‌r‌t‌m‌u‌n‌d

Sonntag, 01.11.2026, 15:30 Uhr

1. F‌C U‌n‌i‌o‌n B‌e‌r‌l‌i‌n – 1. F‌C K‌ö‌l‌n

Sonntag, 01.11.2026, 17:30 Uhr

E‌i‌n‌t‌r‌a‌c‌h‌t F‌r‌a‌n‌k‌f‌u‌r‌t – H‌a‌m‌b‌u‌r‌g‌e‌r S‌V

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