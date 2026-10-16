Kaum ist der fünfte Bundesliga-Spieltag vorbei und die Europapokalwoche absolviert, steht bereits die nächste Partie im deutschen Oberhaus an. Am heutigen Freitag eröffnen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln den sechsten Spieltag.
Im Deutsche Bank Park in Frankfurt geht es um 20.30 Uhr los. Dabei trifft der Tabellen-14. auf den Zehnten - lediglich zwei Punkte liegen zwischen den beiden Mannschaften.
Frankfurt gegen Köln live im TV und Livestream: Wo läuft das Freitagsspiel? GOAL nennt alle wichtigen Informationen zur Übertragung.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga?
Wer die Bundesliga am Freitagabend verfolgt, muss sich seit der vergangenen Saison umstellen: Das Auftaktspiel eines jeden Spieltags läuft inzwischen nicht mehr bei DAZN, sondern bei Sky.
Für Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln ist der Pay-TV-Sender daher die richtige Adresse. Bei DAZN wird die Begegnung nicht übertragen. Dort gehören stattdessen die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele zum Bundesliga-Angebot.
Eine Alternative im Free-TV gibt es ebenfalls nicht. Weder die komplette Partie noch Live-Ausschnitte des Duells zwischen der SGE und dem FC werden dort gezeigt.
Spiel
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
Datum
16. Oktober 2026
Anstoß
20:30 Uhr
Ort
Deutsche-Bank-Park, Frankfurt
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Die Vorberichterstattung von Sky am "Flutlicht-Freitag" zur Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln beginnt um 19.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Ausgestrahlt wird die Sendung auf Sky Sport Bundesliga 1.
Durch den Abend führt Moderatorin Britta Hofmann, während Fredi Bobic als Experte seine Einschätzungen liefert. Den Kommentar übernehmen Hansi Küpper und sein Sohn Cornelius Küpper.
Wer das Spiel nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat mit einem aktiven Abonnement zwei Streaming-Optionen: Über Sky Go und WOW lässt sich die Übertragung auch unterwegs abrufen.
Fußball heute live: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln bei Sky
Spiel
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
Übertragungsstart
19:30 Uhr
Kommentatoren
Hansi Küpper und Cornelius Küpper
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga? - Duelle am 6. Spieltag
Termin
Begegnung
Freitag, 16.10.2026 – 20:30 Uhr
Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
Hamburger SV – VfB Stuttgart
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
SV Elversberg – FC Augsburg
Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr
SV Werder Bremen – SC Paderborn 07
Samstag, 17.10.2026 – 18:30 Uhr
FC Bayern München – RB Leipzig
Sonntag, 18.10.2026 – 15:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg
Sonntag, 18.10.2026 – 17:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim