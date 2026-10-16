Kaum ist der fünfte Bundesliga-Spieltag vorbei und die Europapokalwoche absolviert, steht bereits die nächste Partie im deutschen Oberhaus an. Am heutigen Freitag eröffnen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln den sechsten Spieltag.

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt geht es um 20.30 Uhr los. Dabei trifft der Tabellen-14. auf den Zehnten - lediglich zwei Punkte liegen zwischen den beiden Mannschaften.

Frankfurt gegen Köln live im TV und Livestream: Wo läuft das Freitagsspiel? GOAL nennt alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga?

Wer die Bundesliga am Freitagabend verfolgt, muss sich seit der vergangenen Saison umstellen: Das Auftaktspiel eines jeden Spieltags läuft inzwischen nicht mehr bei DAZN, sondern bei Sky.

Nächste Spiele SGE Bundesliga 14:30 KÖL Ansehen

Für Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln ist der Pay-TV-Sender daher die richtige Adresse. Bei DAZN wird die Begegnung nicht übertragen. Dort gehören stattdessen die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele zum Bundesliga-Angebot.

Eine Alternative im Free-TV gibt es ebenfalls nicht. Weder die komplette Partie noch Live-Ausschnitte des Duells zwischen der SGE und dem FC werden dort gezeigt.

Spiel Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln Datum 16. Oktober 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort Deutsche-Bank-Park, Frankfurt Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Vorberichterstattung von Sky am "Flutlicht-Freitag" zur Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln beginnt um 19.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Ausgestrahlt wird die Sendung auf Sky Sport Bundesliga 1.

Durch den Abend führt Moderatorin Britta Hofmann, während Fredi Bobic als Experte seine Einschätzungen liefert. Den Kommentar übernehmen Hansi Küpper und sein Sohn Cornelius Küpper.

Wer das Spiel nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat mit einem aktiven Abonnement zwei Streaming-Optionen: Über Sky Go und WOW lässt sich die Übertragung auch unterwegs abrufen.

Fußball heute live: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln bei Sky

Spiel Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln Übertragungsstart 19:30 Uhr Kommentatoren Hansi Küpper und Cornelius Küpper

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga? - Duelle am 6. Spieltag