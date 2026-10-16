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Bundesliga
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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
Bundesliga

Am 6. Spieltag der Bundesliga treffen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln im Auftaktspiel aufeinander. Welcher Sender bietet eine Übertragung an? Wo die Partie zwischen der SGE und dem FC heute live im TV und Livestream gezeigt wird, erklärt GOAL.

Kaum ist der fünfte Bundesliga-Spieltag vorbei und die Europapokalwoche absolviert, steht bereits die nächste Partie im deutschen Oberhaus an. Am heutigen Freitag eröffnen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln den sechsten Spieltag.

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Im Deutsche Bank Park in Frankfurt geht es um 20.30 Uhr los. Dabei trifft der Tabellen-14. auf den Zehnten - lediglich zwei Punkte liegen zwischen den beiden Mannschaften.

Frankfurt gegen Köln live im TV und Livestream: Wo läuft das Freitagsspiel? GOAL nennt alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga?

Wer die Bundesliga am Freitagabend verfolgt, muss sich seit der vergangenen Saison umstellen: Das Auftaktspiel eines jeden Spieltags läuft inzwischen nicht mehr bei DAZN, sondern bei Sky.

Für Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln ist der Pay-TV-Sender daher die richtige Adresse. Bei DAZN wird die Begegnung nicht übertragen. Dort gehören stattdessen die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele zum Bundesliga-Angebot.

Eine Alternative im Free-TV gibt es ebenfalls nicht. Weder die komplette Partie noch Live-Ausschnitte des Duells zwischen der SGE und dem FC werden dort gezeigt.

Spiel

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

Datum

16. Oktober 2026

Anstoß

20:30 Uhr

Ort

Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Vorberichterstattung von Sky am "Flutlicht-Freitag" zur Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln beginnt um 19.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Ausgestrahlt wird die Sendung auf Sky Sport Bundesliga 1.

Durch den Abend führt Moderatorin Britta Hofmann, während Fredi Bobic als Experte seine Einschätzungen liefert. Den Kommentar übernehmen Hansi Küpper und sein Sohn Cornelius Küpper.

Wer das Spiel nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat mit einem aktiven Abonnement zwei Streaming-Optionen: Über Sky Go und WOW lässt sich die Übertragung auch unterwegs abrufen.

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Fußball heute live: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln bei Sky

Spiel

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

Übertragungsstart

19:30 Uhr

Kommentatoren

Hansi Küpper und Cornelius Küpper

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Eintracht Frankfurt (SGE) vs. 1. FC Köln in der Bundesliga? - Duelle am 6. Spieltag

Termin

Begegnung

Freitag, 16.10.2026 – 20:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

Hamburger SV – VfB Stuttgart

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

SV Elversberg – FC Augsburg

Samstag, 17.10.2026 – 15:30 Uhr

SV Werder Bremen – SC Paderborn 07

Samstag, 17.10.2026 – 18:30 Uhr

FC Bayern München – RB Leipzig

Sonntag, 18.10.2026 – 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg

Sonntag, 18.10.2026 – 17:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim

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