Nach der ungewöhnlich langen Länderspielpause nimmt die Bundesliga wieder Fahrt auf. Gleich zum Auftakt des fünften Spieltags wartet ein interessantes Duell: Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen im Signal Iduna Park. Der Anpfiff erfolgt am heutigen Abend um 20.30 Uhr.
Dabei trifft der noch ungeschlagene Tabellenführer auf die Bremer, die bislang sieben Punkte aus vier Spielen gesammelt haben und damit auf Rang acht stehen. Dortmund will die perfekte Bilanz weiter ausbauen, während Werder für eine Überraschung sorgen möchte.
Doch welcher Sender zeigt Dortmund gegen Bremen heute live?GOALverrät, ob die Partie beiSky, DAZNoder im Free-TV zu sehen ist und wo der passende Livestream angeboten wird.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga?
Wer Dortmund gegen Bremen heute live verfolgen möchte, muss auf eine Ausstrahlung im Free-TV verzichten. Auch DAZN ist diesmal nicht die richtige Adresse. Das Freitagsspiel der Bundesliga war dort letztmals in der Saison 2024/25 beheimatet, ehe die Rechte anschließend zu Sky wechselten.
Somit zeigt Sky das Duell zwischen dem BVB und Werder heute live und über die komplette Spielzeit. Der Pay-TV-Sender überträgt darüber hinaus auch die Bundesliga-Einzelspiele am Samstag. Die Samstagskonferenz ist dagegen seit Sommer 2025 bei DAZN zu sehen – sie wechselte im Rahmen des Rechtepaket-Tauschs mit dem Freitagsspiel den Anbieter.
Spiel
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Datum
9. Oktober 2026
Anstoß
20:30 Uhr
Ort
Signal Iduna Park, Dortmund
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Sky überträgt den Start in den fünften Bundesliga-Spieltag auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr und damit 60 Minuten vor dem Anpfiff.
Für den Kommentar am "Flutlicht-Freitag" sind diesmal Hansi Küpper und Cornelius Küpper zuständig. Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Option: Über Sky Go und WOW lässt sich Dortmund gegen Bremen auch online im Livestream anschauen.
Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen bei Sky
Spiel
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Übertragungsstart
19:30 Uhr
Kommentatoren
Hansi Küpper und Cornelius Küpper
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag
Termin
Begegnung
Freitag, 09.10.2026, 20:30 Uhr
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – Hamburger SV
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
1. FC Union Berlin – SV Elversberg
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr
FC Augsburg – FC Bayern München
Samstag, 10.10.2026, 18:30 Uhr
RB Leipzig – Eintracht Frankfurt
Sonntag, 11.10.2026, 15:30 Uhr
1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 11.10.2026, 17:30 Uhr
SC Freiburg – FC Schalke 04