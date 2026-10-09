Nach der ungewöhnlich langen Länderspielpause nimmt die Bundesliga wieder Fahrt auf. Gleich zum Auftakt des fünften Spieltags wartet ein interessantes Duell: Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen im Signal Iduna Park. Der Anpfiff erfolgt am heutigen Abend um 20.30 Uhr.

Dabei trifft der noch ungeschlagene Tabellenführer auf die Bremer, die bislang sieben Punkte aus vier Spielen gesammelt haben und damit auf Rang acht stehen. Dortmund will die perfekte Bilanz weiter ausbauen, während Werder für eine Überraschung sorgen möchte.

Doch welcher Sender zeigt Dortmund gegen Bremen heute live?GOALverrät, ob die Partie beiSky, DAZNoder im Free-TV zu sehen ist und wo der passende Livestream angeboten wird.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga?

Wer Dortmund gegen Bremen heute live verfolgen möchte, muss auf eine Ausstrahlung im Free-TV verzichten. Auch DAZN ist diesmal nicht die richtige Adresse. Das Freitagsspiel der Bundesliga war dort letztmals in der Saison 2024/25 beheimatet, ehe die Rechte anschließend zu Sky wechselten.

Nächste Spiele BVB Bundesliga 14:30 SVW

Somit zeigt Sky das Duell zwischen dem BVB und Werder heute live und über die komplette Spielzeit. Der Pay-TV-Sender überträgt darüber hinaus auch die Bundesliga-Einzelspiele am Samstag. Die Samstagskonferenz ist dagegen seit Sommer 2025 bei DAZN zu sehen – sie wechselte im Rahmen des Rechtepaket-Tauschs mit dem Freitagsspiel den Anbieter.

Spiel Borussia Dortmund - Werder Bremen Datum 9. Oktober 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Sky überträgt den Start in den fünften Bundesliga-Spieltag auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr und damit 60 Minuten vor dem Anpfiff.

Für den Kommentar am "Flutlicht-Freitag" sind diesmal Hansi Küpper und Cornelius Küpper zuständig. Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Option: Über Sky Go und WOW lässt sich Dortmund gegen Bremen auch online im Livestream anschauen.

Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen bei Sky

Spiel Borussia Dortmund - Werder Bremen Übertragungsstart 19:30 Uhr Kommentatoren Hansi Küpper und Cornelius Küpper

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag