Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoWerder Bremen
Live bei Sky
Filip Knopp
Unterstützt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga?

Borussia Dortmund - Werder Bremen
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Bundesliga

Zum Auftakt des fünften Bundesliga-Spieltags kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Doch wo wird die Partie heute live übertragen? GOAL teilt mit, ob BVB gegen SVW bei Sky, DAZN oder im Free-TV zu sehen ist.

Nach der ungewöhnlich langen Länderspielpause nimmt die Bundesliga wieder Fahrt auf. Gleich zum Auftakt des fünften Spieltags wartet ein interessantes Duell: Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen im Signal Iduna Park. Der Anpfiff erfolgt am heutigen Abend um 20.30 Uhr.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Dabei trifft der noch ungeschlagene Tabellenführer auf die Bremer, die bislang sieben Punkte aus vier Spielen gesammelt haben und damit auf Rang acht stehen. Dortmund will die perfekte Bilanz weiter ausbauen, während Werder für eine Überraschung sorgen möchte.

Doch welcher Sender zeigt Dortmund gegen Bremen heute live?GOALverrät, ob die Partie beiSky, DAZNoder im Free-TV zu sehen ist und wo der passende Livestream angeboten wird.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga?

Wer Dortmund gegen Bremen heute live verfolgen möchte, muss auf eine Ausstrahlung im Free-TV verzichten. Auch DAZN ist diesmal nicht die richtige Adresse. Das Freitagsspiel der Bundesliga war dort letztmals in der Saison 2024/25 beheimatet, ehe die Rechte anschließend zu Sky wechselten.

Somit zeigt Sky das Duell zwischen dem BVB und Werder heute live und über die komplette Spielzeit. Der Pay-TV-Sender überträgt darüber hinaus auch die Bundesliga-Einzelspiele am Samstag. Die Samstagskonferenz ist dagegen seit Sommer 2025 bei DAZN zu sehen – sie wechselte im Rahmen des Rechtepaket-Tauschs mit dem Freitagsspiel den Anbieter.

Spiel

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Datum

9. Oktober 2026

Anstoß

20:30 Uhr

Ort

Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Sky überträgt den Start in den fünften Bundesliga-Spieltag auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr und damit 60 Minuten vor dem Anpfiff.

Für den Kommentar am "Flutlicht-Freitag" sind diesmal Hansi Küpper und Cornelius Küpper zuständig. Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat ebenfalls eine Option: Über Sky Go und WOW lässt sich Dortmund gegen Bremen auch online im Livestream anschauen.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen bei Sky

Spiel

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Übertragungsstart

19:30 Uhr

Kommentatoren

Hansi Küpper und Cornelius Küpper

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag

Termin

Begegnung

Freitag, 09.10.2026, 20:30 Uhr

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Hamburger SV

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

1. FC Union Berlin – SV Elversberg

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Samstag, 10.10.2026, 15:30 Uhr

FC Augsburg – FC Bayern München

Samstag, 10.10.2026, 18:30 Uhr

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt

Sonntag, 11.10.2026, 15:30 Uhr

1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 11.10.2026, 17:30 Uhr

SC Freiburg – FC Schalke 04

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen