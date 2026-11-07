Nach dem umkämpften 2:2-Unentschieden im Klassiker beim FC Bayern München geht Borussia Dortmund mit breiter Brust in den nächsten Spieltag. Die Schwarzgelben sind aktuell punktgleich mit dem Rekordmeister (beide 18 Zähler) und belegen den zweiten Tabellenplatz. Um im Meisterrennen nicht an Boden zu verlieren, ist ein Heimsieg gegen die SV Elversberg Pflicht.
Die Saarländer sind jedoch alles andere als ein Selbstläufer: Mit erfrischendem Offensivfußball überrollte die SVE zuletzt Mainz 05 mit 4:1. Dieser Erfolg unterstreicht den starken Saisonstart des Aufsteigers, der sich mittlerweile auf einem beachtlichen siebten Rang festgesetzt hat.
Das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und die SV Elversberg startet heute um 15:30 Uhr. Bei GOAL gibt es alle Informationen zur Live-Übertragung im Fernsehen und im Netz.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Elversberg in der Bundesliga?
Für das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und die SV Elversberg am Samstagnachmittag ist die Verteilung der TV-Rechte klar geregelt. Da Sky und DAZN die Bundesliga in dieser Saison unter sich aufteilen, gilt für die Anstoßzeit um 15:30 Uhr die gewohnte Regelung. Das komplette Einzelspiel der Dortmunder gegen die Saarländer läuft ausschließlich bei Sky Sport Bundesliga 3 im Pay-TV.
Wer die Partie auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop streamen möchte, kann dies über die Apps von Sky Go oder den Streaming-Dienst WOW tun. Sollte der Fokus eher auf allen Plätzen gleichzeitig liegen, ist DAZN die richtige Adresse, da dort die beliebte Bundesliga-Konferenz im Livestream gezeigt wird.
Da alle diese Optionen an eine kostenpflichtige Mitgliedschaft gebunden sind, müssen Zuschauer für die Live-Bilder bezahlen. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht, sodass das Spiel im Free-TV nicht kostenlos verfügbar ist.
Übertragungsart
Anbieter / Sender
Livestream-Optionen
Kosten / Abo nötig?
Einzelspiel BVB vs. SVE
Sky Sport Bundesliga 3
Sky Go, WOW
Ja (Kostenpflichtiges Abonnement)
Samstagskonferenz
DAZN
DAZN App / Web
Ja (Kostenpflichtiges Abonnement)
Free-TV
Keine Übertragung
Keine Optionen
Nein (Nicht im Free-TV verfügbar)
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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Elversberg in der Bundesliga? Alle Informationen zur Übertragung bei Sky und DAZN
Die Berichterstattung bei Sky zum Bundesliga-Samstag beginnt bereits um 14:00 Uhr mit den allgemeinen Vorberichten zum Spieltag. Pünktlich um 15:15 Uhr schaltet der Sender dann live in den Signal Iduna Park, wo Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld das Einzelspiel zwischen Dortmund und Elversberg für Euch begleiten wird.
Parallel dazu startet auch DAZN um 14:00 Uhr mit der Vorberichterstattung zu allen Nachmittagspartien. In der dortigen Konferenz führt Moderator Daniel Herzog zusammen mit Experte Sebastian Kneißl durch die Sendung, während Jan Platte als Kommentator für das Duell des BVB gegen die SVE im Einsatz ist.
Anbieter / Sender
Sendestart
Programm / Option
Kommentator & Experten
Sky Sport Bundesliga
14:00 Uhr
Allgemeine Vorberichte
Sky-Expertenteam
Sky Sport Bundesliga 3
15:15 Uhr
Einzelspiel BVB vs. SVE (Anpfiff 15:30 Uhr)
Florian Schmidt-Sommerfeld (Kommentator)
DAZN
14:00 Uhr
Samstagskonferenz (Vorberichte ab 14:00 Uhr)
Daniel Herzog (Moderation), Sebastian Kneißl (Experte), Jan Platte (Kommentator BVB vs. SVE)
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Elversberg in der Bundesliga? Die Tabelle der Bundesliga vor dem 9. Spieltag
Platz
Verein
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Punkte
1.
FC Bayern München
8
5
3
0
27:8
+19
18
2.
Borussia Dortmund
8
5
3
0
14:6
+8
18
3.
SC Freiburg
8
5
1
2
18:10
+8
16
4.
RB Leipzig
8
5
0
3
22:11
+11
15
5.
SV Werder Bremen
8
4
3
1
17:14
+3
15
6.
Bayer 04 Leverkusen
8
4
1
3
18:16
+2
13
7.
SV Elversberg
8
4
1
3
16:16
0
13
8.
Eintracht Frankfurt
8
3
2
3
13:18
-5
11
9.
1. FSV Mainz 05
8
3
1
4
17:17
0
10
10.
FC Augsburg
8
2
3
3
18:15
+3
9
11.
VfB Stuttgart
8
3
0
5
14:15
-1
9
12.
TSG 1899 Hoffenheim
8
3
0
5
14:16
-2
9
13.
1. FC Köln
8
2
3
3
9:12
-3
9
14.
SC Paderborn 07
8
2
3
3
6:9
-3
9
15.
Hamburger SV
8
3
0
5
7:19
-12
9
16.
1. FC Union Berlin
8
1
4
3
7:19
-12
7
17.
FC Schalke 04
8
1
3
4
4:9
-5
6
18.
Borussia Mönchengladbach
8
1
1
6
11:22
-11
4