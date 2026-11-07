Nach dem umkämpften 2:2-Unentschieden im Klassiker beim FC Bayern München geht Borussia Dortmund mit breiter Brust in den nächsten Spieltag. Die Schwarzgelben sind aktuell punktgleich mit dem Rekordmeister (beide 18 Zähler) und belegen den zweiten Tabellenplatz. Um im Meisterrennen nicht an Boden zu verlieren, ist ein Heimsieg gegen die SV Elversberg Pflicht.

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Die Saarländer sind jedoch alles andere als ein Selbstläufer: Mit erfrischendem Offensivfußball überrollte die SVE zuletzt Mainz 05 mit 4:1. Dieser Erfolg unterstreicht den starken Saisonstart des Aufsteigers, der sich mittlerweile auf einem beachtlichen siebten Rang festgesetzt hat.

Das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und die SV Elversberg startet heute um 15:30 Uhr. Bei GOAL gibt es alle Informationen zur Live-Übertragung im Fernsehen und im Netz.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Elversberg in der Bundesliga?

Für das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und die SV Elversberg am Samstagnachmittag ist die Verteilung der TV-Rechte klar geregelt. Da Sky und DAZN die Bundesliga in dieser Saison unter sich aufteilen, gilt für die Anstoßzeit um 15:30 Uhr die gewohnte Regelung. Das komplette Einzelspiel der Dortmunder gegen die Saarländer läuft ausschließlich bei Sky Sport Bundesliga 3 im Pay-TV.

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Wer die Partie auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop streamen möchte, kann dies über die Apps von Sky Go oder den Streaming-Dienst WOW tun. Sollte der Fokus eher auf allen Plätzen gleichzeitig liegen, ist DAZN die richtige Adresse, da dort die beliebte Bundesliga-Konferenz im Livestream gezeigt wird.

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Da alle diese Optionen an eine kostenpflichtige Mitgliedschaft gebunden sind, müssen Zuschauer für die Live-Bilder bezahlen. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht, sodass das Spiel im Free-TV nicht kostenlos verfügbar ist.

Übertragungsart Anbieter / Sender Livestream-Optionen Kosten / Abo nötig? Einzelspiel BVB vs. SVE Sky Sport Bundesliga 3 Sky Go, WOW Ja (Kostenpflichtiges Abonnement) Samstagskonferenz DAZN DAZN App / Web Ja (Kostenpflichtiges Abonnement) Free-TV Keine Übertragung Keine Optionen Nein (Nicht im Free-TV verfügbar)

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Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Elversberg in der Bundesliga? Alle Informationen zur Übertragung bei Sky und DAZN

Die Berichterstattung bei Sky zum Bundesliga-Samstag beginnt bereits um 14:00 Uhr mit den allgemeinen Vorberichten zum Spieltag. Pünktlich um 15:15 Uhr schaltet der Sender dann live in den Signal Iduna Park, wo Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld das Einzelspiel zwischen Dortmund und Elversberg für Euch begleiten wird.

Parallel dazu startet auch DAZN um 14:00 Uhr mit der Vorberichterstattung zu allen Nachmittagspartien. In der dortigen Konferenz führt Moderator Daniel Herzog zusammen mit Experte Sebastian Kneißl durch die Sendung, während Jan Platte als Kommentator für das Duell des BVB gegen die SVE im Einsatz ist.

Anbieter / Sender Sendestart Programm / Option Kommentator & Experten Sky Sport Bundesliga 14:00 Uhr Allgemeine Vorberichte Sky-Expertenteam Sky Sport Bundesliga 3 15:15 Uhr Einzelspiel BVB vs. SVE (Anpfiff 15:30 Uhr) Florian Schmidt-Sommerfeld (Kommentator) DAZN 14:00 Uhr Samstagskonferenz (Vorberichte ab 14:00 Uhr) Daniel Herzog (Moderation), Sebastian Kneißl (Experte), Jan Platte (Kommentator BVB vs. SVE)

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Elversberg in der Bundesliga? Die Tabelle der Bundesliga vor dem 9. Spieltag