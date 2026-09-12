Borussia Dortmund hat in der Bundesliga bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen. Nach zwei Spieltagen stehen sechs Punkte zu Buche, zudem setzte sich der BVB zum Auftakt der Champions League gegen den FC Villarreal durch. Im dritten Bundesliga-Spiel wartet nun der SC Paderborn – und damit ein Aufsteiger, gegen den Dortmund im eigenen Stadion klar favorisiert ist.

Für Paderborn verlief der Start in die höchste deutsche Spielklasse deutlich durchwachsener. Erst ein Punkt steht auf dem Konto, geholt beim 1:1 zum Saisonauftakt beim FSV Mainz 05. Nun gastiert der Aufsteiger im Signal Iduna Park, wo am heutigen Samstag um 15.30 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Sky, DAZN oder sogar im Free-TV? GOAL klärt auf, wie man von der Partie heute nichts im TV verpasst.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn in der Bundesliga?

Wer Dortmund gegen Paderborn heute über die komplette Spielzeit verfolgen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell live und in voller Länge.

Die Bundesliga-Rechte sind dabei zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Sky überträgt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, während DAZN für die Samstagskonferenz sowie die Einzelpartien am Sonntag zuständig ist. Deshalb ist der BVB-Auftritt zumindest in Ausschnitten auch bei DAZN zu sehen. Eine vollständige Übertragung bietet der Streamingdienst allerdings nicht.

Im Free-TV wird Dortmund gegen Paderborn ebenfalls nicht gezeigt.

Spiel Borussia Dortmund - SC Paderborn Datum 12. September 2026 Anstoß 15:30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn ist bei Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen. Dort startet die Übertragung des Einzelspiels heute um 15.15 Uhr, bevor um 15.30 Uhr der Anpfiff erfolgt. Martin Groß begleitet das Duell als Kommentator.

Auch ohne Fernseher lässt sich der BVB-Auftritt live verfolgen. Sky stellt dafür einen Livestream zur Verfügung, der über Sky Go und WOW abrufbar ist. Damit kann die Begegnung auch unterwegs auf einem mobilen Endgerät geschaut werden.

Fußball heute live: BVB vs. SC Paderborn bei Sky

Spiel Borussia Dortmund - SC Paderborn Übertragungsstart 15:15 Uhr Kommentator Martin Groß

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn in der Bundesliga? - Der 3. Spieltag der Bundesliga