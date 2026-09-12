Borussia Dortmund hat in der Bundesliga bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen. Nach zwei Spieltagen stehen sechs Punkte zu Buche, zudem setzte sich der BVB zum Auftakt der Champions League gegen den FC Villarreal durch. Im dritten Bundesliga-Spiel wartet nun der SC Paderborn – und damit ein Aufsteiger, gegen den Dortmund im eigenen Stadion klar favorisiert ist.
Für Paderborn verlief der Start in die höchste deutsche Spielklasse deutlich durchwachsener. Erst ein Punkt steht auf dem Konto, geholt beim 1:1 zum Saisonauftakt beim FSV Mainz 05. Nun gastiert der Aufsteiger im Signal Iduna Park, wo am heutigen Samstag um 15.30 Uhr der Anpfiff erfolgt.
Sky, DAZN oder sogar im Free-TV? GOAL klärt auf, wie man von der Partie heute nichts im TV verpasst.
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn in der Bundesliga?
Wer Dortmund gegen Paderborn heute über die komplette Spielzeit verfolgen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell live und in voller Länge.
Die Bundesliga-Rechte sind dabei zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Sky überträgt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, während DAZN für die Samstagskonferenz sowie die Einzelpartien am Sonntag zuständig ist. Deshalb ist der BVB-Auftritt zumindest in Ausschnitten auch bei DAZN zu sehen. Eine vollständige Übertragung bietet der Streamingdienst allerdings nicht.
Im Free-TV wird Dortmund gegen Paderborn ebenfalls nicht gezeigt.
Spiel
Borussia Dortmund - SC Paderborn
Datum
12. September 2026
Anstoß
15:30 Uhr
Ort
Signal Iduna Park, Dortmund
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn ist bei Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen. Dort startet die Übertragung des Einzelspiels heute um 15.15 Uhr, bevor um 15.30 Uhr der Anpfiff erfolgt. Martin Groß begleitet das Duell als Kommentator.
Auch ohne Fernseher lässt sich der BVB-Auftritt live verfolgen. Sky stellt dafür einen Livestream zur Verfügung, der über Sky Go und WOW abrufbar ist. Damit kann die Begegnung auch unterwegs auf einem mobilen Endgerät geschaut werden.
Fußball heute live: BVB vs. SC Paderborn bei Sky
Spiel
Borussia Dortmund - SC Paderborn
Übertragungsstart
15:15 Uhr
Kommentator
Martin Groß
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn in der Bundesliga? - Der 3. Spieltag der Bundesliga
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Freitag, 11.09.2026
20:30 Uhr
1. FC Union Berlin – FC Schalke 04
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
Borussia Dortmund – SC Paderborn 07
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach
Samstag, 12.09.2026
15:30 Uhr
FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen
Samstag, 12.09.2026
18:30 Uhr
1. FC Köln – SV Werder Bremen
Sonntag, 13.09.2026
15:30 Uhr
RB Leipzig – Hamburger SV
Sonntag, 13.09.2026
17:30 Uhr
SV Elversberg – FC Bayern München